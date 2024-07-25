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【FOCUS】以太幣ETF掛牌，驢象角力幣圈

25/07/2024

　　標指自2007年以來最長的「跌幅不逾2%」紀錄，終在周三（24日）打破，「七巨頭」市值單日蒸發7680億美元，惟美元卻離奇未能受惠避險需求而反彈。另一邊廂，繼貝萊德的芬克（Larry Fink）、摩通的戴蒙（Jamie Dimon）相繼對加密貨幣轉軚後，侵侵周末將出席「比特幣大會（Bitcoin2024 Nashville）」，贈興周二（23日）最新掛牌的現貨以太幣ETF。


首日逾億淨流入，貝萊德成大贏家


　　氣勢如虹的納指、標指隔夜重挫，再次確認比特幣為2024年迄今表現最好的資產（升52%）；1月獲美國證券交易委員會（SEC）批准上市的11隻現貨比特幣ETF，過去半年累計錄得資金流入逾190億美元。就在周二，8隻5月獲SEC批准的以太幣現貨ETF再接再厲掛牌，單日錄資金淨流入1.06億美元。

 

【FOCUS】以太幣ETF掛牌，驢象角力幣圈

特朗普、小羅伯特甘迺迪、木頭姐等周末將出席「比特幣大會（Bitcoin2024 Nashville）」。


　　以太幣是市值僅次比特幣的第二大加密貨幣，儘管價格過去24小時跌逾6%，但或主要是受投資者「調倉」影響，從年費較高的Grayscale以太幣信託撤資，轉入年費較低的以太幣ETF，無礙最受歡迎的貝萊德旗下iShares Ethereum Trust ETF單日吸金2.67億美元。


　　在加密貨幣資產等的助力下，貝萊德二季度資產規模刷新10.65萬億美元新高，其中比特幣ETF淨資產逾184億美元。2017年稱比特幣為「洗錢指數」的首席執行長芬克，最新將其定義為「資產類別」，更指在「超級樂觀（super optimistic case）」的情況下，比特幣將升至100萬美元以上，比「木頭姐」Cathie Wood早前60萬美元的預測更進取。


加密貨幣左右搖擺州逾五分一選民


　　最引人注目的180度轉彎無疑來自特朗普，曾經指比特幣是「針對美元騙局」的他，不單成為首個接受加密貨幣捐款（迄今已獲價值300萬美元的比特幣、以太幣等）的總統候選人，更透露「華爾街之王」戴蒙在跟自己的私人聚會時承認，「已改變（對比特幣的）態度」。此外，副總統候選人萬斯亦是比特幣的擁躉和持有者。

 

【FOCUS】以太幣ETF掛牌，驢象角力幣圈

搖擺州逾五分一選民認為加密貨幣是投票的決定性因素。


　　共和黨熱情擁抱加密貨幣，跟民主黨以參議員沃倫（Elizabeth Warren）為首的一眾比特幣反對者形成強烈對比，背後是華爾街的強大影響力，以及搖擺州逾五分一選民認為加密貨幣是投票的決定性因素。


比特幣大會揭幕，侵侵將發表演講


　　就在本周末，特朗普將出席於田納西州舉行的「比特幣大會」並發表演講（獨立候選人Robert F. Kennedy Jr亦將發言），料再強化他的「停止拜登粉碎加密貨幣的十字軍東徵」的「比特幣捍衛者」形象。最新消息指，將代表民主黨參選的賀錦麗，其顧問團隊已向比特幣大好友、億萬富翁庫班（Mark Cuban）諮詢加密貨幣政策，倘若她屆時亦現身會場，將是跟特朗普的第一場正面對決。


　　華盛頓、華爾街對加密貨幣齊轉軚，似印證侵侵所言，「它（比特幣）已發展成一個自成體系的小宇宙……我看到愈來愈多人想要用比特幣支付」的大勢，而更長遠或是打造「加密貨幣美元（相對石油美元）」，以及成為Web3世界中心的野心。

 

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