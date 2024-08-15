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【FOCUS】消費冷熱表裏不一，對沖基金煞費思量

15/08/2024

     清倉or加倉電商股？這是一個問題；中國消費的溫度是冷是熱，同樣是一個問題。國家統計局周四（15日）公布，7月社會消費品零售總額按年增2.7%（預期：2.6%），惟3.78萬億元絕對值錄過去一年來單月次低，就連對沖基金經理亦對前景煞費思量。


16類別逾半零售額縮水


　　中國消費者支出於2020年、2022年錄20年來罕見負增長，如今疫情效應減退，惟徘徊歷史最低值附近消費者信心指數（CCI），對最新零售表現仍盡顯拖累。

 

【FOCUS】消費冷熱表裏不一，對沖基金煞費思量

7月汽車、服裝、金銀珠寶等零售額齊較上年縮水，佔全部16類別逾半。


　　儘管按年增速略勝預期，但服裝、烟酒、化妝品、金銀珠寶、家電、汽車、家具、文化辦公用品、建築及裝潢材料，零售額齊較上年縮水，佔全部16類別逾半。即使是被國統局稱為「銷售增長較快的」體育娛樂用品類，零售額仍是三個月最低。


　　至於另一外界關注焦點房地產，隨著去年二手房銷售面積有史以來首次超過新房面積，商品住宅待售面積過去12個月上升6999萬平方米，至3.82億平方米。若按7月商品住宅銷售5287萬平米計，理論上意味去庫存周期至少需7個月，但尚未計施工中的逾49億平米。


霧裏看花，清倉VS加倉


　　房地產危機未結束，拖累水泥、粗鋼產量以及家具、建築裝潢材料消費，乃至貸款需求、消費信心，央媽、國統局就不約而同提到「新舊動能轉換的陣痛」。


　　陣痛期持續之下，艱難求存的除了一眾民營地產商，要力抗增長近乎停滯的還有曾經風光無限的互聯網大廠。以營收計，阿里、京東兩大昔日電商龍頭首季僅分別增長6.6%、7%，遠遠跑輸拼多多的131%，難怪阿里疾呼，「未來10年，將再次視自己為一家初創企業，以創業精神持續創新。」

 

【FOCUS】消費冷熱表裏不一，對沖基金煞費思量

疾呼「將再次視自己為一家初創企業」的阿里，二季度或遭清倉，或獲增持。


　　不過，面對首7月全國網上零售額僅按年增長0.8%，「餅」幾乎還是那麼大，「分餅」的卻多了拼多多、抖音、快手、微信視頻號、小紅書等諸多後起之秀，將於今日稍後放榜的阿里、京東備受關注。


　　而Greenwoods（景林資產）、Scion Asset（「大空頭」Michael Burry旗下）二季度分別清倉和減持京東，以及FengHe（風和投資）、Scion Asset二季度分別清倉和增持阿里，或許暗示，對沖基金經理亦對中國內需前景如霧裏看花，看多看淡難掩分歧。

 

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