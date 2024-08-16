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【FOCUS】新首都明「首秀」，印尼挑戰未完

16/08/2024

　　全球第四人口大國印尼的首都是……雅加達（Jakarta）？隨著總統維多多周六（17日）將領銜在努山塔拉（Nusantara）舉行國慶儀式，獨立宣言手稿（副本）亦首次離開國家紀念碑，被護送至這個位於婆羅洲叢林中的開荒之地，都彰顯維多多極力確保「遷都」這一重大決定，在其10月卸任前成為不可逆轉的政治遺產。不過，對預料將同在努山塔拉接棒就任的新總統普拉博沃而言，挑戰遠未結束。


雅加達逐年沉降，環境交通狀況惡


        執掌印尼10年的維多多，任內豪擲8000億美元大興基建，但相比其2019年揭盅的遷都大計，預算330億美元，難免引發預算保守的猜測。


　　明天將迎來第79個獨立日紀念的印尼，將首都遷離坐落逾400年（追溯至荷蘭殖民時代）的雅加達，理由不可謂不充分。首先最逼切的，這個位於爪哇島上的大都會，目前已有四成面積低於海平面，並正以每年逾30厘米的速度沉降。

 

【FOCUS】新首都明「首秀」，印尼挑戰未完

雅加達作為全球人口最多的都市圈之一，3380萬人口帶來環境污染、交通堵塞等問題日趨惡化。(AP)

 

　　其次，作為全球人口最多的都市圈之一，3380萬人口帶來環境污染、交通堵塞等問題日趨惡化。第三，儘管印尼GDP攀升至亞洲第五位，但長期的「爪哇島中心主義」令該國60%的經濟產出、70%的財富集中於大雅加達地區，導致嚴重區域不平衡和貧富懸殊。


進度阻滯多，獨立日慶典大削賓客


　　鑑於此，若縱觀「千島之國」的印尼地圖，位於婆羅洲島的努山塔拉，正正位於群島中心，無論是遠離地震、火山等天災的優勢，還是成為新的航運貿易樞紐的潛力，似乎都令新首都非此莫屬。

 

【FOCUS】新首都明「首秀」，印尼挑戰未完

在茫茫婆羅洲森林中從零開始「建都」，尤其是實現「智慧+零碳」目標，挑戰遠比維多多政府想像的大。(AP)

 

　　不過，在茫茫婆羅洲森林中從零開始「建都」，尤其是實現「智慧+零碳」目標，挑戰遠比維多多政府想像的大。一期工程的重點新總統府（Garuda Palace），據報已完成90%，但政府還是將獨立日慶典賓客名單大削八成，因供水、交通燈後勤保障不足。同樣，政府原本打算在7月前將近1.2萬名公務員遷至努山塔拉，但受限辦公樓和宿舍進展落後，計劃已延遲至9月以後。


　　根據規劃，新首都將在2045年前完全建成，並容納200萬人口。屆時，80%的出行將依賴電動化的公共交通（來自中國無軌自動駕駛電車已投入運營），以及由可再生能源（一座50兆瓦的太陽能發電廠正在興建中）提供日常生活動力。


普拉博沃臨左支右絀，外資興趣弱


　　但最大的問題仍來自－－錢。印尼政府承諾負擔330億美元預算中的20%，但即將上台的普拉博沃無論如何精打細算繼續為維多多的政治遺產背書，都勢攤薄自己的施政大計，例如他競選時主打為8200萬學童提供免費午餐，一年耗資就料近40億美元。

 

【FOCUS】新首都明「首秀」，印尼挑戰未完

普拉博沃競選時主打為8200萬學童提供免費午餐，一年耗資就料近40億美元。(AP)

 

　　此外，儘管印尼政府推出稅收減免、長期產權等激勵，但外國投資者對該新首都計劃仍普遍持觀望態度，財團軟銀2022年更退出投資談判。而相比貫穿連接雅加達和印度第四大城市萬隆的高鐵已於去年10月通車，若按汶萊設想在婆羅洲島，建設連接汶萊、東馬來西亞、努山塔拉的新高鐵網，預算至少達700億美元。


　　略顯諷刺的是，無論印尼新首都的設想如何果斷，雅加達的沉降問題仍將存在。當該城市的三分一預計到2050年將位於水下，龐大的產業和人口將轉移至何處？

 

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