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小米 | 【FOCUS】「最出色」業績驚艷四方，小米仍臨最大軟肋

22/08/2024

 

　　游走在「日賺7000萬元」和「每車虧損6萬元」之間的小米（01810），周三（21日）傍晚公布第二季業績，獲創始人雷軍讚為「史上最出色」。「雙業務」同時發力，帶動上季營收錄889億元（人民幣．下同）紀錄新高，股價周四（22日）半日飆逾8%創月高。而繼智能手機出貨量穩居全球第三後，公司下一目標是電動汽車進軍全球前五。不過，造車毛利率後發先至引人艷羡之餘，眼前最大的軟肋直指交付能力。

 


小米SU7鎖定訂單料需等待至少24周

 


　　自3月底正式推出首款電動汽車SU7，於首個完整季度（4-6月），小米累計交付新車2.73萬輛；智能汽車業務收入錄64億元，淨虧損18億元。相比行業大佬比亞迪（01211）、特斯拉、理想（02015），同期分別交付近98.3萬輛、44.3萬輛、10.8萬輛，小米追求「規模」效應之路，無疑任重而道遠。

 

【FOCUS】「最出色」業績驚艷四方，小米仍臨最大軟肋

為維持熱度，小米7月發布跑車造型的SU7 Ultra原型車。


　　驚艷的是，其首次揭盅的造車毛利率達15.4%，跑贏一早起步的造車新勢力小鵬（14%）和蔚來（9.2%），但就低於比亞迪（28.1%）、賽力斯（21.5%）、理想（19.3%）、特斯拉（18%）、極氪（17.2%）等。

 


　　仍在投入期的小米不回避「賣一輛車虧6萬多」，但面對競爭對手環伺，最大的軟肋恐在產能制約。儘管6月起工廠已開啟雙班制，但SU7鎖定訂單後仍預計需等待24至27周方能交付，遠超特斯拉Model 3的3至5周，理想L6的2至4周，小鵬P7的1-2周。

 


小鵬MONA狙擊，智駕競爭白熱化

 


　　交付期過長，不但引發遭詬病「飢餓營銷」、「黃牛倒賣」，更重要的是，衍生安撫粉絲、維持熱度的挑戰，尤其是顔值神似、價錢卻低出一大截的小鵬MONA MO3將於下周二（27日）正式上市。創始人何小鵬早前已明言，「希望MONA M03下半年創造比小米SU7更好的銷售。」

 

【FOCUS】「最出色」業績驚艷四方，小米仍臨最大軟肋

將於下周二（27日）正式上市的小鵬MONA MO3，顔值跟小米SU7神似。


　　為此，小米7月斥資8.42億元在北京買地，並開工汽車二期工廠建設，預期2025年完工。為維持話題熱度，小米當月還發布跑車造型的SU7 Ultra原型車，並據報最快明年推出SUV車型。

 


　　另一挑戰是，各路車企下半年的競爭策略重心，似已從「價格戰」轉向「配置戰」、「智駕戰」，零重力沙發、車內冰箱、八屏交互、空氣懸挂等令人眼花繚亂之外，比亞迪的王傳福更喊出「在智駕領域投注1000億元研發」。同樣的趨勢並體現於騰訊、阿里擴大對國內AI新創公司的投資，而小米有份投資的AI晶片製造商黑芝麻智能（02533），月中上市以來已較招股價跌去三成，未來或同冀望，「時間是最好的朋友」。

 

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