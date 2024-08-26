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聯儲局 | 【FOCUS】聯儲考驗把握先機，資產輪動枕戈待旦

26/08/2024

　　自去年7月加息至23年來最高，經歷現代金融史上第二長（僅次於2006/07年）的按兵不動後，聯儲局9月即將開啟本周期首次減息，獲鮑威爾周末在傑克遜央行年會的演講，百分百鎖定。不過，標指500、非美貨幣、大中華地產股等為減息掌聲雷動之際，替代「通脹」成為鮑公頭號關注的「就業」，未來數月的走向，將決定資產輪動的廣度和烈度。

 

「盡一切努力」或暗示50基點

 

     5.25%-5.5%的「勒頸」高息，終將於下月迎來鬆動。從全面收復失地、攀至距歷史高位僅1%的標指，到周一（26日）錄去年7月以來最大升幅的人幣中間價；從祈盼「減息有助本港經濟」的特首，到未來兩個月擬「三盤齊發」的新地（00016），可謂人人歡欣。

 

【FOCUS】聯儲考驗把握先機，資產輪動枕戈待旦

聯儲局9月即將開啟本周期首次減息，獲鮑威爾周末在傑克遜央行年會的演講，百分百鎖定。(AP)


      9月減息無懸念，幅度會是25基點還是50基點？上次議息時稱「減息0.5厘非現階段考慮」的鮑公，周末在提頓山脈山脚的傑克遜小鎮，口風已顯著改變。他明言，「在朝著價格穩定取得進一步進展的同時，我們將盡一切努力（do everything we can）支持強勁的勞動力市場」，「目前的政策利率水平使我們有充足的空間應對（ample room to respond ）任何可能出現的風險，包括不願見到的勞動力市場進一步走弱的風險。」

 


      值得一提的是，鮑公在談及降息步伐時，並未使用三藩市聯儲戴利、 波士頓聯儲柯林斯、費城聯儲哈克近日不約而同使用的「循序漸進（gradual）」字眼，而是將取決於數據、前景以及風險的平衡。

 

2007減息，觸發美股瀉黃金飆

 

     就在上周，美國勞工統計局修訂，截至3月的過去12個月，新增職位下調81.8萬份，不過修訂後的月均新增就業仍達17.4萬份。另有數據顯示，美國三個月平均失業率雖較去年1月低點的3.5%上升0.55個百分點，但其中0.23個百分點是來自新進入的求職者或重返就業市場的人。

 

【FOCUS】聯儲考驗把握先機，資產輪動枕戈待旦

相比標指2008年崩盤，黃金直衝雲霄，新一輪的資產輪動會否因聯儲減息再次上演？


　　以上顯示，「顯而易見降溫」的美國就業市場仍然強勁，但鮑公的演講顯然已對「進一步降溫」畫下紅線。尤其是紐約聯儲最新數據顯示，正在尋找工作的美國人比例在7月升至28%的2014年3月以來有數據以來最高；此外，拖欠帳單逾三個月的信用卡比例升至10.9%的12年來新高，而此指標往往意味衰退將至。

　


　　基於此，7月「應減不減」的聯儲局，實有必要9月果斷減息50基點以把握先機。而若回看2007年9月，聯儲在按兵不動15個月後首次減息前，標指亦曾創新高後急挫逾9%，繼而在減息後再刷新高，此後的故事人人都知道。那麼今次倒數中的減息，會否令歷史重演？

 


 　　相比標指2008年崩盤，黃金直衝雲霄，新一輪的資產輪動會否因聯儲局減息再次上演？尤其是美國未來數月失業率的任何風吹草動，都可能觸發情緒化的投資者的過激反應。

 

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