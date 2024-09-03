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消費商機 | 【FOCUS】中秋小長假噱頭多，「旺丁旺財」仍是考驗

03/09/2024

　　又近一年中秋，為把握內地三天小長假的商機，「中式夜遊」、「賞月航班」、「古村追秋」、「品蟹賞菊」等商業噱頭花樣百出，多個短途高鐵車票亦上演「秒光」。不過，被調侃為「史上最複雜調休」貫穿中秋、國慶，旅遊業如何「旺丁又旺財」注定仍是一大考驗。

 

「最複雜調休」促消費

 

　　去年長達8天的「中秋國慶超級黃金周」，吸引8.26億人次「人在旅途」，多個熱門景點一票難求。時隔一年，拜未來5周「上6休3，上3休2，上5休1，上2休7，上5休1」調休所賜，旅遊業又將接連迎來中秋3天小長假，國慶7天黃金周的消費大商機。

 

【FOCUS】中秋小長假噱頭多，「旺丁旺財」仍是考驗

未來5周將迎來「上6休3，上3休2，上5休1，上2休7，上5休1」調休。


　　時值國務院上月印發《關於促進服務消費高質量發展的意見》，提出激發旅遊等改善型消費活力。而今次兩大假期總長度達10天，出遊人數、旅遊收入總和能否再創新高，尤其是人均花費能否超越2019年的831元、2023年的912元，料成觀察焦點。


　　即將到來的中秋小長假，2小時高鐵圈短途遊的多個熱門車次上演「秒光」，園林夜游、賞月航班等搜索飆升，蘇州、大同等亦人氣大漲。不過，若看看多間旅遊業上市公司上半年業績，網紅景點並不等於潑天富貴。

 

同質競爭 VS 多方共贏

 

　　最典型的是曲江文旅，其旗下再現唐朝盛世的西安「大唐不夜城」，萬人攢動的客流之下，上半年淨利僅23.53萬元。另一聞名遐邇的景區張家界，運營者張家界旅遊集團上半年巨虧6116萬元。此外，三大航國航、南航、東航上半年營收分別增30%、18%、29.7%，惟分別淨虧27.7億元、10.5億元、27.6億元。

 

【FOCUS】中秋小長假噱頭多，「旺丁旺財」仍是考驗

遊客大排長龍等候進入故宮博物院。


　　地方文旅和航空公司在人來人往中艱難尋求盈利之道，與之相反，携程、同程、美團、途牛等在線旅遊服務商卻賺得盆滿鉢滿。另一脫穎而出的是國鐵集團，上半年完成旅客發送量21億人次，創歷史新高，並從去年同期的虧損111億元轉為盈利17億元。


　　當中秋、國慶幾無懸念將再次上演「人從眾」的出遊盛況，地方上市文旅集團密集虧損無疑引發反思－－愈來愈多同質化網紅景區趁大小長假爭搶流量，由此衍生的搶票難、人擠人、賺快錢等現象，令遊客體驗感大打折扣，是否可持續？未來會否導致大量大白象的「僵屍景區」？欲改善短期爆發性集中出遊，所帶來的「旺丁不旺財」怪象，長遠落實全民帶薪休假制，甚或取消調休，或更能實現多方共贏。

 

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