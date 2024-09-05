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軟實力 | 【FOCUS】愁雲慘霧有亮色，國牌出海顯軟實力

05/09/2024

　　A股失守2800點，華爾街齊押注「保5」無望，早前看好大中華股市的摩通亦轉軚……愁雲慘霧中，卻抹不掉出海國牌的亮色。繼「黑神話：悟空」橫掃全球後，平價百貨Miniso(名創優品)、國產美妝Florasis（花西子），乃至瑞幸咖啡、霸王茶姬、海底撈、張亮麻辣燙等連鎖餐飲，皆在海外風生水起、捧場者眾。美物、美妝、美食征服全球背後，折射新的創造力和中華軟實力。

 

華爾街紛下調中國增長預期

 

　　2024年只剩不到4個月，悲觀的愈發悲觀，從滬指再跌穿2800點，摩通放棄對中資股的「增持」評級改為「中性」即可見一斑。繼巴克萊、高盛、野村、瑞銀等華爾街大行紛下調中國今年增長預期至「4」字頭，最新加入的美銀亦從5%降至4.8%。


　　不過，即使是烏雲也鑲有銀邊，若看看名創優品在印尼首都雅加達的全球最大旗艦店（3000平米），周末揭幕的墟冚盛況，創下單日銷售118萬元人幣紀錄，以及其在美國的門店8月底觸及200家大關，公司首席營銷官劉曉彬近日預期的「海外門店數及GMV收入，5年內將超越中國境內」料加快實現。

 

【FOCUS】愁雲慘霧有亮色，國牌出海顯軟實力

截至6月底，Miniso的海外門店數達2753家，二季度營收15億元。

 


　　據公司二季報，截至6月底的國內門店、海外門店數分別為4115家、2753家；國內營收、海外營收分別為25.3億元、15億元。

 

美物、美妝、美食全球插旗

 

　　掀起熱潮的還有8月回歸新加坡烏節路商圈的霸王茶姬，這間主打東方茶概念的中式茶飲品牌，據說吸引新加坡人不惜排隊4小時。公司創始人張俊傑的目標是，擴張至全球100個國家，每年銷售150億杯東方茶。相比霸王茶姬目前在新加坡僅有3家門店，連鎖平價咖啡瑞幸在當地的門店總數達38家，公司並計劃第四季起啟動新的大規模出海計劃。

 

【FOCUS】愁雲慘霧有亮色，國牌出海顯軟實力

8月回歸新加坡烏節路商圈的霸王茶姬，說吸引當地人不惜排隊4小時。

 


　　而在過往由日韓品牌壟斷的美妝賽道，中式國妝同上演逆襲，2017年誕生於杭州的花西子，本月最新進駐LVMH旗下的巴黎百貨公司Samaritaine，為在歐洲的首家專櫃。公司並預計明年1月在東京銀座開設日本首家旗艦店。


　　除了一杯東方茶，「中國胃」的吸引力亦不容低估，海底撈、太二、張亮麻辣燙等中式餐飲在新加坡、印尼、泰國、美國、加拿大、日本、澳洲等國插旗圈地，諮詢公司Frost & Sullivan就預計，到2026年，海外中式餐飲市場規模料達4098億美元。

 

更易超越地緣意識形態隔閡


　
　　若再加上風靡海外的抖音短劇、Temu/Shein網購，「科目三」魔性舞蹈，乃至進駐非洲逾萬村莊的衛星電視基礎設施，在經濟低氣壓中另闢蹊徑，尋找新的市場和增長點，猶如中華軟實力的下一個全球化進程。

 

【FOCUS】愁雲慘霧有亮色，國牌出海顯軟實力

新的軟實力輸出，或更易超越地緣政治、意識形態的隔閡，成為未來經濟新的出路之一。

　


　　電動車、太陽能電池和鋰電池出口「新三樣」在貿易壁壘四起下突圍之際，新的軟實力輸出，或更易超越地緣政治、意識形態的隔閡，成為未來經濟新的出路之一。　 　

 

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