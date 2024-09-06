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【FOCUS】做優做強+抱團取暖，券商、車企併購引憧憬

06/09/2024

　　6月因合併「小作文」罕現漲停的海通證券（06837）（滬：600837），周四（5日）晚終於坐實，將獲國泰君安（02611）（滬：601211）以換股方式吸收合併，二者將以2935億元總市值，超越中信證券（06030）（滬：600030），榮登內資券商頭號「巨無霸」。事件兼具做優做強和抱團取暖雙重色彩，而未來更多行業的整合/併購，勢陸續有來。

 

借合併釋放風險、降本增效

 

　　自中央金融工作會議去年10月首提，「培育一流投資銀行和投資機構」，中證監今年3月明確具體目標，「到2035年，形成2至3家具備國際競爭力與市場引領力的投資銀行及投資機構」，上半年營收、淨利普遍「遇寒」的券商圈終有實質動作－－同為「上海系」的國泰君安、海通證券宣布合併。

 

【FOCUS】做優做強+抱團取暖，券商、車企併購引憧憬

中證監3月提出，「到2035年，形成2至3家具備國際競爭力與市場引領力的投資銀行及投資機構」。


　　若以上半年營收計，排名內資券商第四的國泰君安（170.7億元），以發行A股及H股方式，換取排名第十的海通證券（88.65億元）股東所持股份，顯然是「大吃小」。若再加上海通上半年歸母淨利潤暴瀉75%至不到10億元，以及8月遭遣返回國的前副總經理姜誠君，所涉職務犯罪恐盤根錯節，今次借合併釋放風險、降本增效，頗有「讓肉爛在鍋裏」的意味。

 

員工總數逾2.8萬，冀1+1>2

 

　　對國泰君安而言，儘管上半年營收微跌不到7%，但主要得益「國際業務」的貢獻。佔營收最大比例的「機構與交易」業務雖按年跌不到6%，但相比A股曾站上3700點的2021年同期，收入縮水逾四分一；此外，另兩大業務板塊「財富管理」、「投資管理」營收按年分別大跌逾10%、21%。鑒於此，不難理解國泰君安今次為何另計劃在A股進行配售集資。

 

【FOCUS】做優做強+抱團取暖，券商、車企併購引憧憬

國泰君安、海通證券如何優化人員、機構、資源，是能否產生1+1>2效應的關鍵。

 


　　兩大券商合併為「巨無霸」，尤其是員工總數將超2.8萬人，如何優化人員、機構、資源，是能否產生1+1>2效應的關鍵。


　　而隨著「上海系」兩大券商合併，其他江蘇系、深圳系、浙江系、川渝系、北京系等券商，甚至跨地域整合會否陸續有來？最新消息就指，國聯證券收購民生證券已獲股東大會通過並送監管審核，而浙商+國都、西部+國融等亦在進展中。

 

籲建立車企合併與收購體系

 

　　除了券商系，汽車業的強強聯手亦充滿遐想。早前收購滴滴造車業務的小鵬（09868），繼推出MONA首款車型M03後，下一步擬明年上半年推出面向企業端（如出租車、網約車、專車）的新車型，或命名「想往」。無獨有偶，理想汽車(02015)創始人李想，早前亦呼籲國家應建立和引導汽車企業的合併與收購體系。


　　 而繼日本豐田汽車通過資本合作築起包括馬自達、五十鈴、鈴木等聯盟圈後，本田汽車亦擬牽手三菱、日產組成新聯盟。

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