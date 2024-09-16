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中國經濟 | 【FOCUS】兩數據警示前車可鑑，破「2D螺旋」還看地產

16/09/2024

　　中國8月M2（廣義貨幣）餘額高聳入雲刷新高，「宏觀三傑」工業生產、消費品零售、固定投資卻齊「拉胯」，70大中城市新樓價格指數亦錄逾9年最大跌幅。最高層敦促「抓好三季度末和四季度經濟工作」話音未落，央媽時隔短短一周口風驟變，暗示降準、減息陸續有來，惟要打破臭名昭著的「2D（債務-通縮）螺旋」，以「解鈴還需繫鈴人」的中國傳統智慧，切入點最終恐仍在房地產。

 

M1、M2剪刀差12年高，竣工面積大縮

 

　　內地中秋小長假前，重磅數據接踵而來，其中最值警醒的，並非全數遜預期的工業、消費、投資，而是以下兩項。其一是M1（狹義貨幣）與M2剪刀差擴大至-13.6個百分點，錄2012年8月以來最大。2012年有何特別？當年為中國GDP增速錄13年來首次「破8」。

 

【FOCUS】兩數據警示前車可鑒，破「2D螺旋」還看地產

8月工業生產、消費品零售、固定投資齊遜預期，70大中城市新樓價格指數亦錄逾9年最大跌幅。


　　此輪剪刀差擴大自5月以來愈演愈烈，背後是M1、M2增速拾級而下，且M1跌勢陡峭遠甚M2，反映企業投資、居民消費意欲低迷並傾向提前還款，以及資金大騰挪（如買理財產品、境外保險、實物黃金）。簡而言之，即是活錢減少、資金空轉，傳統貨幣政策已近極限。


　　其二是8月房屋竣工面積按年跌幅，顯著擴大至36.5%，錄2022年6月以來最大收縮。2022年6月又有何特別？當時多個城市因龍頭房企項目「爛尾」而引發業主「停貸潮」，中央政治局會議隨後在7月首提壓實地方政府責任「保交樓」。就在上月，住建部再重申，鎖定年底前應交付的396萬套住房。

 

央媽利率口風驟變，中央資金成關鍵

 

　　上述兩項數據，疊加5個月最慢的工業生產增速、年內最低的固投增速、再現負值的民間投資增速、擴大的汽車銷售跌幅等，不難理解央媽何解在最高層上周四（12日）強調「努力完成全年經濟社會發展目標任務」後，口風驟變。

 

【FOCUS】兩數據警示前車可鑒，破「2D螺旋」還看地產

央媽時隔短短一周口風驟變，暗示降準、減息陸續有來。


　　就在上周五（13日）晚8月金融數據發布後，人行官網以「有關負責人解讀」的形式稱，「著手推出一些增量政策舉措，進一步降低企業融資和居民信貸成本」。此與一周前人行貨幣政策司司長出席國新辦發布會時，明言「存貸款利率進一步下行面臨一定約束」，取態無疑不同。


　　然而，無論是通過降準額外釋放流動性，還是減息進一步降低資金成本，以此鼓勵居民、企業加槓桿，面對暗流涌動的「債務通縮螺旋」，都顯得一廂情願。歸根究底，導致地方政府資產負債表、居民部門資產負債表日益惡化的癥結，仍在房地產，恐終要動用中央資金直接馳援樓市、地方、銀行、家庭的政策工具，方能扭轉預期，真正令社會總需求重燃動力。

 

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