  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watche Tre...
etnet專輯

新世界 | 【FOCUS】新世界換帥難改「泵水」，家族傳承「千古難題」

26/09/2024

　　K11 MUSEA、柏傲莊/柏蔚森、香港財富傳承學院、Sandbox「虛擬地主」……贏盡鎂光燈，卻難逆盈警。隨著新世界發展（00017）周四開市前宣布停牌，幾坐實「撤換CEO鄭志剛」的傳聞，惟即使有政商人脈甚廣的新帥坐鎮，亦須直面「泵水」救急挑戰，更無消弭家族企業接班傳承的「千古難題」。

 

傳聞前股價八連升，鄭志剛媒體寵兒

 

　　香港四大豪門之一新世界「接班人」誰屬，早在去年11月人稱「純官」的新世界主席鄭家純，發聲指「若沒有適合的家族成員，可以向外招聘」就愈顯撲朔迷離。而長子鄭志剛旗下新世界發展8月30日發盈警，全財年預虧190億至200億年的次日，三子鄭志亮獲委任為家族私人投資旗艦周大福企業聯席CEO，更添懸念。

 

【FOCUS】新世界換帥難改「泵水」，家族傳承「千古難題」

鄭志剛一手創設的K11 MUSEA上月多啦A夢巡展成為全城熱話。


　　一周多前股價低見上市以來新低（6.2元）的新世界，過去8個交易日愈升愈有，到昨日傍晚終傳CEO擬易人，再顯「春江鴨」功力。
　　身兼多個公職、在微博擁有逾百萬粉絲的鄭志剛，可謂媒體寵兒。無論是2020年的大圍站上蓋項目柏傲莊榮膺97後新盤收票王，還是2021年向區塊鏈The Sandbox平台投資500萬美元購得最大宗虛擬土地；無論是去年出任香港財富傳承學院主席，豪言令香港成為全球家辦首選目的地，還是一手創設的K11 MUSEA上月多啦A夢巡展成為全城熱話……都足見其創意本色。


　　
錯判地產形勢，啟德「執平貨」損手

 

　　不過，要在鎂光燈聚焦下保持清醒、看清大勢殊不容易，此從新世界2021年底夥同遠東發展（00035）「執平貨」79.5億購佳兆業啟德地塊，以及2022年下半年判斷內地房地產市場探底，預告斥資百億在一線城市拿地即可見一斑。

 

【FOCUS】新世界換帥難改「泵水」，家族傳承「千古難題」

新世界位於啟德的柏蔚森項目，售價錄該區域8年最低。


　　儘管啟德的柏蔚森項目主打「森林浴」靈感，但實際平均呎價（約18200元）遠低於成本回收價（約24900元），且錄該區域8年最低；假設三期1305伙單位銷售均價不變，新世界的潛在損失料逾17億元。而截至8月底，全部單位僅售出不到四分一（24%），而啟德下半年待售新單位高達9000伙，勢增其賣樓套現難度。


　　除了錯判地產，新世界近年投資版圖急速擴張，涉足新能源車（如小鵬）、醫藥（如華領醫藥）、物流（如京東物流）、社媒（如小紅書）、旅遊（如Klook）、生活（日日煮）等，甚至鄭志剛7月會見時任泰國總理賽塔時表示，有興趣探索泰國陸橋（land bridge）計劃。

 

家族企業均壽24年，僅三成可傳二代

 

　　跑得太快本就增加跌倒風險，如看錯方向更易撞上南墻，相比華麗麗的噱頭，最靠譜的恐還是張踏實的資產負債表。以此看，不難理解哇哈哈第二代接班人宗馥莉，何解上周於職工代表大會宣布，今年分紅將基於個人職位績效，而非僅憑過往的資歷或等級來分配。再看休閒服飾家族企業美特斯邦威（深：002269），自第二代接班人胡佳佳2016年出任董事長後，7年累虧近32億元，創始人周成建（胡佳佳之父）年初再次出山。


　　更值警醒的是，據《中國家族企業生態40年》數據，家族企業平均壽命為24年，僅30%可傳至第二代。恒隆榮譽董事長陳啟宗甚至稱，家族財富傳承數代屬非常難得，若處理不當最終只會引發子女互相爭鬥的局面。


　　眼下新世界換帥固然能短暫提升投資者對公司信心，但面對6月底資產負債比率高企56.4%，明年首季到期債務規模約60億，且看新CEO如何繼續「泵水」救急。

 

樂本健【秋日開倉26 - 27/9】保健品低至$20！► 火速行動

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

01528

紅星美凱龍

1.590

異動股

09885

藥師幫

6.890

異動股

00700

騰訊控股

430.000

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01528 紅星美凱龍
  • 1.590
  • 09885 藥師幫
  • 6.890
  • 00700 騰訊控股
  • 430.000
  • 08460 基地錦標集團
  • 0.034
  • 06683 巨星傳奇
  • 3.370
股份推介
  • 06862 海底撈
  • 17.180
  • 目標︰$17.30
  • 06690 海爾智家
  • 29.550
  • 目標︰$29.50
  • 00354 中國軟件國際
  • 4.500
  • 目標︰--
  • 01113 長實集團
  • 33.250
  • 目標︰--
  • 01044 恒安國際
  • 25.000
  • 目標︰$25.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 97.750
  • 00700 騰訊控股
  • 430.000
  • 00388 香港交易所
  • 278.000
  • 00941 中國移動
  • 72.500
  • 00001 長和
  • 44.100
報章貼士
  • 00902 華能國際電力股份
  • 4.610
  • 目標︰$5.50
  • 02318 中國平安
  • 45.550
  • 目標︰--
  • 00700 騰訊控股
  • 430.000
  • 目標︰$450.00
熱炒概念股
即時重點新聞

26/09/2024 16:13  【港股狂歡】恒指爆升795點報19924直逼兩萬，成交3千億

26/09/2024 15:02  《Ａ股行情》政治局會議指明救市方向，滬指大漲3.6%收復三千

26/09/2024 13:26  【新世界換帥】鄭志剛傳退任後設公司管理K11，專注公職及慈善

26/09/2024 14:05  《異動股》內房集體爆升龍湖飆17%，政治局會議促樓市止跌回穩

26/09/2024 13:59  《異動股》內地托市提高風險胃納，防守股全線捱沽墊底藍籌

26/09/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出５３﹒８億元，買阿里沽騰訊

25/09/2024 08:47  【大行炒Ｄ乜】花旗上調理想小鵬目標價，大摩看淡內地有色水泥股

25/09/2024 16:35  《財資快訊》美電升報７﹒７８８１，隔夜拆息較上日微軟至４厘

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

易通行 | 運輸署呼籲市民提防偽冒「易通行」的欺詐短訊新文章
人氣文章

新聞>國際動態

財富FORTUNE | 阿里巴巴入選《財富》「改變世界」排行榜全球第八位新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

熊貓經濟 | 中央送贈香港一對大熊貓順利抵港新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

Netflix熱播真人Show推介！《黑白大廚》無名廚師vs廚藝大師獎金有咁多億韓元！《艾嘉食堂》張艾嘉領軍韓國女團成員、台灣男神開餐廳超驚喜
人氣文章

Foodie What’s On

國慶煙花餐廳大集合！升級自助餐豪食魚子醬西班牙紅蝦／270度全海景煙花食海鮮拼盤+香檳／巴士觀光+遊艇睇煙花食自助餐
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

勢如破竹
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

跟林明禎吃出好身材！女神4大飲食法則：牛油果美肌抗氧化、堅果代替零食！這種湯水養生超有感
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

中秋威士忌推介！The Glenrothes 32年單一麥芽威士忌、Louis XIII頂級干邑、Glenfiddich 31年特別版，讓美酒佳餚點綴節日氣氛！
人氣文章

Travel & Dining

Negroni Week雞尾酒慶典回歸！品嘗大師級特色Campari Cocktail、與《三體》導演曾國祥把酒對談
健康好人生 Health Channel
人氣文章
伸展運動 | 腰背痛遇上負面情緒？靜觀導師教做2個簡單伸展動作，有效放鬆腰部肌肉改善心情！
人氣文章
消委會測試巿面45款潤唇膏！8成含致癌物！推介9款不含有害物質潤唇膏！最平$38買到
人氣文章
皮膚癌 | 70歲婦腳甲突現0.3cm不規則黑線！求醫證患皮膚癌王：黑色素瘤！發現3大表徵或癌變？即睇自我檢測皮膚癌ABCDE法則新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/09/2024 16:53
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/09/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/09/2024 16:53
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/09/2024 16:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章香港要聞26/09/2024
易通行 | 運輸署呼籲市民提防偽冒「易通行」的欺詐短訊
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

黎巴嫩：下一個加沙？

26/09/2024 10:11

大國博弈

高息定存 | 建行亞洲逆市加存息，滙豐3個月最高3.8厘

23/09/2024 17:20

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金