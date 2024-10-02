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【FOCUS】副總統辯論，萬斯顯野心

02/10/2024

　　中東局勢顯著升級、颶風海倫重創美國東南部六州之際，美國總統大選周二（1日）晚迎來被稱為「高風險」的副總統辯論。儘管今次「配角」辯論幾乎難以改變選民投票意向，但隨著特朗普第47任總統任期（如有）將邁入八旬高齡，萬斯（JD Vance）這位「鄉下人」的人格特質和政策取態更不容忽視；而60歲的沃爾茲（Tim Walz）面對40歲的萬斯表現緊張及失言，隱約頗有「拜登2.0」的影子。

 

有意跟特朗普有所區分

 

　　三周多前（9月10日）鬥嘴賀錦麗時盡顯老態的侵侵，終於找到雪恥機會。隨著競選搭檔、「80後」萬斯，明顯較白髮微禿的沃爾茲表現敏銳鎮定，他不失時機地在旗下社媒Truth嘲諷沃爾茲，「看筆記、智商低」、「鸚鵡學舌拜登」、「說的全是廢話」……

 

【FOCUS】副總統辯論，萬斯顯野心

特朗普嘲諷沃爾茲，「看筆記、智商低」。


　　不過，跟特朗普熱衷人身攻擊對手不同，萬斯不僅集中就伊朗、氣候變遷、　移民、經濟、墮胎權、槍支、房屋、育兒等議題（幾未提及對華政策）展開政策攻防，更成功彌補了特朗普上次辯論時的短板，將矛頭直指賀錦麗「發現問題卻無法解決，並令這些問題變得更糟」。


　　此無疑顯示了萬斯的策略，將自己與特朗普有所區分，為此，他甚至拒絕為其上屆大選「遭竊取」的論調背書。何解？看看特朗普的年齡，未來四年任期（如有）已屆79歲至83歲，萬斯隨時有望成為切尼（Dick Cheney）之後最有實權的副總統，甚至如當年杜魯門一樣，在1945年4月「補位」逝世的羅斯福，之後以總統身份做出核襲擊廣島的重大決定。

 

沃爾茲失言與金句交織

 

　　再看沃爾茲，賀錦麗選擇其為副手的一大原因，即是他的中西部、退伍軍人背景，不過，跟年輕20歲的萬斯相比，沃爾茲周一晚的表現無疑令選民看到了「拜登2.0」的影子－－緊張、失言，例如他表示　「我有時是個傻瓜（knucklehead）」、「我跟校園槍擊案槍手成為朋友」、「伊朗……以色列絕對有權自衛」等。不過，沃爾茲現場亦不乏金句，包括「美國的盟友都清楚特朗普是善變的（fickle）」，「我們所恐懼的只是恐懼本身，賀錦麗為政治帶來歡樂（a politics of joy）」。

 

【FOCUS】副總統辯論，萬斯顯野心

「80後」萬斯明顯較白髮微禿的60歲沃爾茲表現敏銳鎮定。


　　值得留意的是，萬斯借辯論大打溫情牌，包括自我介紹來自工人階級，自揭「母親一直在與鴉片類藥物成癮作鬥爭，但已戒掉了」、「祖母有時晚上沒有足夠的錢來開暖氣」，又淡化過往對墮胎、移民的激進立場，被評論為太過「圓滑」。


　　一個是和藹木訥的鄰家大叔，另一個是難掩野心的逆襲精英，與其說誰能助驢象兩黨選情一臂之力，不如說誰更能引發美國人的共鳴，以及未來34天兩對拍檔誰更有默契。

 

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