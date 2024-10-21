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【FOCUS】金價高處未算高，有人歡喜有人愁

21/10/2024

　　8月2500美元、9月2600美元、10月2700美元，說的正是迭創新高的現貨金價；與此同時，全球基準的紐約期金周一（21日）亦觸及2747.8美元歷史新高，年初至今累計漲幅達32%，跑贏納指100、標普500，榮膺僅次比特幣（64%）的最佳表現資產亞軍。面對高處未算高的金價，有人歡喜有人愁。

 

亂世＋債務，加持金價

 

　　回看年初至今升勢，如果說首季的最大功臣是各國央行，全球官方黃金儲備期間勁增290噸，錄2000年以來同期最大增幅，那麼自二季度以來，伊朗4月空襲以色列，以色列9月空襲黎巴嫩，再到最新以色列直接與伊朗「開片」如箭在弦，正正應了「亂世藏金」的信條。即使中國央媽已連續5個月按兵不動，都無礙期金、現貨金雙雙愈升愈有。

 

【FOCUS】金價高處未算高，有人歡喜有人愁

以色列在中東大開殺戒，正正應了「亂世藏金」的信條。

 


　　比「地緣緊張」更能持久加持黃金的，無疑是「債務壓頂」。看看美國本財年（截至9月）財赤錄史上第三高的1.833萬億美元水平，財政部預估全年利息總開支將破天荒突破1.1萬億美元，而中國舉債置換地方隱形債務、上調赤字率，亦是開弓沒有回頭箭。

 

金飾股哀嚎，一股獨俏

 

　　假設黃金與美元的可兌換永久成立，且具備保值功能，那麼無論是以美國M2相對美國本國黃金儲備價值計，還是以美國人均可支配收入相對黃金價格計，金價都遠未見頂。而從技術分析的角度看，倘若金價在本月底持續企於2700美元以上，而非大幅回調，2700水平將成為新的支持，並助其攀向下一個新高。高盛就預計，金價明年初將續升至2900美元。

 

【FOCUS】金價高處未算高，有人歡喜有人愁

「家裏有礦」的紫金、招金、赤峰等金礦股年初以來股價飆升。

 


　　不過，儘管金價節節攀升，但持有容易，獲利卻難，而黃金相關股票亦走勢分化。年初至今，國內金礦股一哥紫金（02899）勁升38%，招金（01818）、赤峰黃金（滬：600988）、山東黃金（01787）分別升48%、39%、21%。


　　相反，金飾股周大福（01929）、周生生（0116）、六福（00590）卻分別暴瀉38%、26%、28%。六福最新季報更顯示，截至9月底的財季黃金同店銷售按年跌38%。唯一的奇葩是6月登錄港股的老舖黃金（06181），「古法黃金」高端路線及高毛利令其股價連翻三倍。

 

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