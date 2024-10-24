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【FOCUS】「塑膠茅台」泡泡瑪特，IP生「金」啟示香港

24/10/2024

　　當上市僅一個多月的iPhone16開始降價促銷，潮玩巨擘泡泡瑪特（09992）售價7319港幣的Labubu大娃，卻一貨難求。在「智商稅」和「治愈系」的兩極評論中，股價周四（24日）再刷新高。公司第三季境外收入按年飆升逾四倍，與遊戲、美妝、短劇等海外爆紅一樣，齊齊展示中國軟實力，而探究塑膠公仔風靡全球的奧妙，或啟示急於打造本地IP的香港。

 

投射真我，我型、我潮、我叛逆

 

　　童年枕邊的毛公仔，「進化」成窗邊、格架、旅途中的擺設，令80、90、Z世代不惜通宵排隊、重金求購的「潮玩」，注定不只是為「玩」而生。從5年前漂浮於維港的巨型充氣KAWS，到外表百變的庫柏力克熊，乃至奈良美智那悶悶不樂的小女孩，都在傳遞我型、我潮、我叛逆……

 

【FOCUS】「塑膠茅台」泡泡瑪特，IP生「金」啟示香港

潮玩巨擘泡泡瑪特（09992）售價7319港幣的Labubu大娃，卻一貨難求。


　　乘此東風，泡泡瑪特第三季內地、港澳台/海外收入按年分別飆升55%-60%、440%-445%，較上半年的31.5%、259.6%進一步加速。其中頂流－－眼睛大大、表情傲嬌的小女孩Molly，獲授予「神奇泰國體驗官」的古靈精怪小怪物Labubu，對世界「小小使壞」的Hirono……都是粉絲們情緒的曲線表達、「真我」的理想投射。

 

善用遊客的好奇心和營造稀缺性

 

　　若再加上「盲盒（密封盒子無法得知內裝何物）」玩法的不確定性（上半年內地線上渠道36%收入來自「抽盒機」），以及炒家在二手市場對限量款的推波助瀾，公仔儼然罩上一層「塑膠茅台」的收藏價值感。熱門款開售動輒吸引通宵排隊人龍，泡泡瑪特海外分店亦突破100家，甚至借巴黎奧運揭幕進駐盧浮宮。

 

【FOCUS】「塑膠茅台」泡泡瑪特，IP生「金」啟示香港

成功秘訣之一，在於不同IP覺察現代人內心最柔軟之處。


　　塑膠公仔所向披靡，聽起來頗為超現實，對香港而言，盡管海洋公園新設計的熊貓產品過去兩月銷情強勁，票房過億美元的「九龍城寨」電影場景亦進駐機場，但數之不盡的經典港片、特色地標、傳統美食、民間習俗、神秘鬼故……如何成為可以源源不斷生「金」的IP？


　　持續地創新載體、豐富品類，覺察現代人內心最柔軟之處，將種種懷舊轉變為可以觸摸和爆買的情感和生活方式體驗，並且善用遊客的好奇心和營造稀缺性－－也許「爆款」隨時就在轉角。

 

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