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美國大選 | 【FOCUS】「垃圾」牽動選票，美媒各有盤算

01/11/2024

　　垃圾島、垃圾人、垃圾車……在驢象兩黨漫天飛舞的「垃圾」交鋒中，逾5800萬美國人已通過提前投票表達好惡。但或波動、或參差的民調，或鮮明、或曖昧的大亨，都顯示最終的勝負懸而未決。

 

掀口水戰為爭拉丁裔票

 

　　11月5日美國大選日倒數5天，本應被靜靜清理的「垃圾」，卻堂而皇之頻現於美國前總統、現任總統、總統候選人的集會、推文、廣告，如同對美國大選充滿諷刺的暗喻－－既茲事體大、影響深遠；又禮崩樂坏、輕率兒戲。

 

【FOCUS】「垃圾」牽動選票，美媒各有盤算

針對特朗普造勢大會「漂浮的垃圾島」言論，賀錦麗推出競選廣告，指波多黎各人值得更好。

 


　　做客特朗普造勢大會的脫口秀演員將波多黎各稱為「漂浮的垃圾島」，一石激起千層浪。賀錦麗團隊乘機推出名為「Deserve Better」的30秒廣告，指摘前總統「遺棄、侮辱波多黎各人」，惟攻勢遭年邁的拜登一句「唯一的垃圾是特朗普和他的支持者」打破，特朗普不單就此反擊民主黨「進行一場基於仇恨的大選」，更穿上清潔工背心，登上垃圾車博眼球。

 

賓州膠著，比特幣回吐

 

　　口中都是「垃圾」，心中全為選票，皆因在有「得之即得天下」之稱的賓州，包括波多黎各人在內的合資格拉丁裔選民去年已達63萬人。以上屆總統選舉拜登在該州僅贏特朗普8萬普選票出頭看，誰開罪波多黎各和拉丁裔，代價隨時是斷送白宮之路。

 

【FOCUS】「垃圾」牽動選票，美媒各有盤算

有2020年「最準確」民調之稱的AtlasIntel最新預測，特朗普在賓州以1.1個百分點領先賀錦麗。

 


　　儘管有2020年「最準確」民調之稱的AtlasIntel最新預測，特朗普在該州以1.1個百分點領先賀錦麗（48.5% VS 47.4%），但提前投票的民調顯示，他獲得該州65歲以上選民的支持落後賀錦麗高達5個百分點，恐是不詳之兆，並拖累「特朗普交易」的表表者比特幣回吐，隔夜標指亦錄9月初以來最大單日跌幅。

 

孤注一擲 VS 左右逢源

 

　　比股、金、油、加密貨幣表現更波動的，或是一眾各有押注贏家的大佬的心情。身先士卒為特朗普助選的馬斯克，10月初接受訪問時就笑言，「如果（特朗普）輸了，我就完蛋了……你認為我的刑期會多長？」而為了避免可能的報復（例如國防部合約遭取消），另一億萬富翁貝佐斯最新決定旗下《華盛頓郵報》今次罕有不選邊站，並引發逾25萬讀者退訂。

 

【FOCUS】「垃圾」牽動選票，美媒各有盤算

《The Economist》及彭博創始人Michael Bloomberg雙雙表態支持賀錦麗。

 


　　就在周四（10月31日），《經濟學人（The Economist）》及彭博創始人Michael Bloomberg雙雙宣布支持賀錦麗，前者的理由是，特朗普為美國和世界帶來不可接受的風險；後者則聲稱是基於賀錦麗的政策立場和個人品格。


　　此外，戴定頭盔「自1928年來未背書任何總統候選人」的《華爾街日報》，其編輯委員會分別將特朗普、賀錦麗勝選稱為「對民主黨在國內外的諸多失敗的適當懺悔」、「意味著奧巴馬的第四個任期」。


　　現時唯一可以肯定的是，無論特朗普是否勝選，天平一邊是右翼支持者的潛在騷亂，天平另一邊是民主黨和左翼媒體怨恨滋長，前路是繁榮經濟掩飾下的更分裂的美國。

 

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