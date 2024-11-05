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人口 | 【FOCUS】「一老一小」愈顯緊逼，增量政策亟待聚焦

05/11/2024

　　中國傳統嫁娶「好年」龍年，民政部最新數據卻顯示，首三季登記結婚數按年大減16.6%，全年料大概率刷新逾40年新低，並拖低2025年新生兒數量。時值全國人大常委會審議地方債置換方案，而市場仍熱切挖掘「X萬億元」刺激方案的蛛絲馬跡，殊不知未來一攬子「增量政策」最具長期戰略意義的焦點，實指向「一老一小」。

 

結婚人數銳減，生育率雪上加霜

 

　　何為中國面臨的最全局性、長期性、戰略性問題？不是房地產、不是地方債、更不是產能過剩，而是兩個字－－人口。從全國人大常委會9月13日表決通過施漸進式延遲法定退休年齡，到中央政治局9月26日會議提及支持規範社會力量發展養老、託育產業，抓緊完善生育支持政策體系，「一老一小」問題愈顯緊逼。

 

【FOCUS】「一老一小」愈顯緊逼，增量政策亟待聚焦

聯合國7月「全球人口預測報告」預測，中國人口到2100年將減少至6.39億。


　　聯合國7月「全球人口預測報告」中，有關中國人口到2100年將減少至6.39億的預測，看起來相當遙遠，但環顧眼下四周的新聞，盡是陣陣寒意。最新首三季內地登記結婚數僅474.4萬對，按年少95萬對；全年料僅660萬對，或刷新2022年（683.5萬對）創下的1980年以來最低記錄。以此推算，2025年新生兒數恐逼近800萬關（2023年為902萬）。

 

養老機構倍增，舊樓電梯需求大

 

　　倘若趨勢持續，高盛預期的到2030年，內地城市寵物數目料較4歲以下幼童數目多近一倍的預測（7000萬　VS 4000萬），或並非戲言。

 

【FOCUS】「一老一小」愈顯緊逼，增量政策亟待聚焦

瀕臨關停的幼兒機構、低線城市的二級醫院，正逐漸轉型為養老機構。


　　另一邊廂，瀕臨關停的幼兒機構、低線城市的二級醫院，正逐漸轉型為養老機構。截至二季度末，內地僅社區養老機構就達36.9萬個，較2019年翻倍。此外，為舊街區的老房子安裝電梯以便利老年人口，規模或高達200萬部，涉及80億平米舊樓。


　
全國範圍生育補貼制度勢在必行

 

　　鑑於此，政治局點名的「養老」、「託育」兩產業，正正是明年最大的政策看點。儘管外電早前「中國擬為兩孩或以上家庭提供每孩每月約800元補貼」的小作文無疾而終，但從國務院上月底發布的《加速完善生育支持政策體系推動建設生育友善社會的若干措施》看，全國範圍的生育補貼制度出台已勢在必行。


　　以現時各地方政府二孩/三孩一次性生育獎勵最高2萬元（人民幣．下同）、育兒津貼每月最高1000元看，遠未夠「生孩子」的誘因，相比之下，韓國為1歲以下嬰兒家庭每月提供的補貼高達5450元，新加坡對三孩的現金獎勵更高達逾7萬人民幣。


　　要徹底扭轉出生率這個慢變量，對各產業的長期慣性影響，高額且穩定的生育補貼、養育輔助，乃至頂層的住房、教育、職場設計，顯然必不可少。效果未必立竿見影，但愈遲則勢愈貽誤時機。

 

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