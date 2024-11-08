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美國減息 | 【FOCUS】減息減了個寂寞，鮑公茫然下一步

08/11/2024

　　基準聯邦基金利率一減、再減；十年債孳息、盈虧平衡通脹率、抵押貸款利率卻一升、再升。儘管美國經濟快車的「減息」油門似已失靈，但聯儲主席鮑威爾仍在思索，下一腳是快轟還是慢踩，認真而又茫然。

 

債息、按揭利率、通脹預期齊升

 

　　因總統大選而推遲一天公布的11月議息聲明，周五（8日）一如預期減息25基點，聯邦基金利率繼9月從23年高位回落50基點後，最新降至4.5%-4.75%。

 

【FOCUS】減息減了個寂寞，鮑公茫然下一步

聯儲主席鮑威爾仍在思索，「減息」油門下一腳是快轟還是慢踩，認真而又茫然。(AP)

 


　　不過，自上次議息（9月18日）以來一個多月，十年期美債孳息一反常態不降反升，由3.7%企上4.3%；反映未來通脹預期的十年期通脹掛勾債券盈虧平衡通脹率（breakeven inflation rate），從2.12%升至2.33%；30年按揭抵押利率亦連升6周至7月最高水平的6.79%－－換言之，鮑公減息似減了個寂寞（網絡用語，指沒有實質效果）。


　　對此，鮑公在記者會上撇清關係稱，這些實際上與聯儲的政策無太大關聯，亦似乎並不主要出於通脹預期上升，而是跟經濟中的其他因素有關，例如增長更強勁。此顯然忽視了市場對特朗普2.0帶來的關稅、移民、赤字等擔憂。

 

快慢皆雙刃劍，未排除加息可能

 

　　美國通脹易升難跌幾已成市場共識，甚至滯漲的陰霾亦悄現於地平線上；另一邊廂，勞工部最新數據顯示，美國持續申領失業金人數升至189.2萬的近三年最高，而9月美國個人利息支出創下5560億美元的史上第二高。

 

【FOCUS】減息減了個寂寞，鮑公茫然下一步

十年期與三個月期美債收益率在持續倒掛逾740天後，正愈來愈接近轉正。

 


　　儘管鮑公表示，如果經濟保持強勁且通脹無持續向2%邁進，聯儲可以「更緩慢」放鬆政策限制；如果勞動市場意外疲軟或通脹下降速度快於預期，聯儲可以「更快速」採取行動，聽起來游刃有餘的背後，實際是無論減息「快」或「慢」，都是雙刃劍，後果要麼是通脹重回，要麼是失業飆升，心中無符的他甚至未排除明年加息的可能性（但強調並非計劃），「我們所做的事存在太多不確定性（too much uncertainty in what we do）」。


　　另一不可忽視的訊號是，十年期與三個月期美債收益率在持續倒掛逾740天後，正愈來愈接近轉正，而迭創新高的標指，最大10家公司的市值佔比已逾三分一。前者歷史上是可靠的衰退來臨指標，後者或預示未來大盤回報或較過去十年顯著跑輸。　

 

撰文：金子安

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