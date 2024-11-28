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比亞迪 |【FOCUS】「協商」降本10%，内捲之爭發酵

28/11/2024

　　是「市場不相信眼淚」，還是「一將功成萬骨枯」？比亞迪(01211)、上汽大通兩大車企，周三（27日）相繼曝出與供應商「協商」降本10%，引發兩極反應。比亞迪「共迎中國汽車發展新征程」的宏大敘事下，更現實的是行業「要麼捲死，要麼餓死」的拷問。

 

強勢擴張，應付賬款高企

 

　　想理解何謂企業「做大做強」，只需到位於河南鄭州航空港的比亞迪超級工廠走一遭，必有感性認知——僅首三期佔地就超萬畝（相當於三個長洲島），50秒下線一台新能源車；今年開年不到9個月，公司員工總數飆升近20萬人，突破90萬大關。

 

比亞迪| 【FOCUS】「協商」降本10%，内捲之爭發酵

比亞迪位於鄭州的超級工廠，規模嘆為觀止。

 

　　要維持如此巨無霸的絲滑運轉，衝銷量、控成本可謂缺一不可。前者而言，比亞迪10月剛剛創下逾50萬輛的歷史新高；對於後者，呼籲供應商從明年1月1日起降價10%即是明證。比亞迪三季報顯示，截至9月底的「應付賬款」高達2375億元，而早前有數據指，比亞迪去年向供應商付款的平均時間為275天，顯著高於特斯拉的101天。

 

　　相比整車企業的風光，一地雞毛的除了上游供應商，還有下游的經銷商。中國汽車流通協會近日就指，經銷商已出現全行業大面積虧損。

 

捲死VS餓死，業界陷悲歌

 

　　鑑於此，網絡上流傳的供應商反對降價要求的信件或並非空穴來風，其中警告，「這種層層壓榨的模式，導致國內供應商陷入要麼捲死，要麼餓死的惡性循環，甚至直接將優秀企業逼入破產境地，最終讓行業陷入低端競爭的死胡同。」

 

　　此並非危言聳聽，總部位於廣州的合創汽車，上海分公司近日遭監管列入「經營異常公司」名錄，銷情慘淡、資金難繼成致命傷。

 

比亞迪| 【FOCUS】「協商」降本10%，内捲之爭發酵

總部位於廣州的合創汽車，上海分公司近日遭監管列入「經營異常公司」名錄。

 

　　眼見2025年新能源車「大決戰」、「淘汰賽」在前，大舉擴張但手中現金及等價物（截至9月底）僅得658億的比亞迪焉能不盡早籌謀？相比之下，第二梯隊理想(02015)10月銷量約為比亞迪的十分一，但現金儲備高達1065億。


　　　　　
高層關注內捲式惡性競爭

 

　　預告今年銷量將突破420萬的比亞迪，儘管雄心勃勃冀望未來海外銷量佔比近一半，但眼下佔比僅約一成的現實，注定公司需正面迎戰一眾國內對手新一輪價格戰，力保市場份額及善用擴張產能。

 

　　7月中央政治局會議首提「要強化行業自律，防止『內捲式』惡性競爭」言猶在耳，再加上近日福布斯內地首富鍾睒睒批評拼多多價格體系「劣幣驅逐良幣」，緊接著「胖東來」創辦人于東來指摘企業家「只拼銷量、忽略品質，都像奴隸一樣」。且看市場關於「競爭」和「內捲」爭論日漸發酵，最終會否引發官方干預。

 

撰文：金子安

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