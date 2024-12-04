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【FOCUS】豪賭折射威權脆弱，尹錫悅去留牽動地緣

04/12/2024

　　要麼大勝，要麼全輸－－檢察官出身的韓國總統尹錫悅，周二（3日）深夜10時30分突襲式宣布戒嚴令，惟短短6小時後，就在190名國會議員的反對票壓力下宣布解嚴。尹錫悅政治豪賭失敗，下台進入倒數，折射威權底色的脆弱，更牽動地緣政治又一次洗牌。

 

戒嚴令僅6小時，45%賭盤押本周彈劾

 

　　自反對黨「共同民主黨」4月於國會選舉大獲全勝（贏得300席中的175席），面對政府官員遭接連彈劾、太太金建希涉操縱股價案遭窮追不捨、明年預算案遭大削總統秘書室等經費……一早淪為「跛脚鴨」的尹錫悅終於忍無可忍，昨日深夜緊急發表全國電視講話，直斥反對黨為「反國家勢力」，並指戒嚴令旨在「消滅親朝鮮勢力、保護自由的憲法秩序」。

 

【FOCUS】豪賭折射威權脆弱，尹錫悅去留牽動地緣

尹錫悅周二深夜緊急發表全國電視講話，直斥反對黨為「反國家勢力」。(AP)

 

　　軍方隨即與國會警衛隊對峙，並通過直升機空降國會主樓，以戒嚴令為由禁止國會等所有政治活動。不過，議長禹元植仍宣布召開全體緊急會議，反對黨黨魁李在明領銜翻墻進入國會，最終以190票對0票通過議案宣布戒嚴令無效。

 

　　儘管尹錫悅於周三（4日）清晨4時宣布解嚴，但風波仍繼續發酵。除了韓國股匯齊挫，引發韓國央行宣布將按需要增加短期流動性穩定韓元，包括幕僚長在內的總統府高級官員商定集體請辭。賭盤Polymarket關於尹錫悅在周五（6日）前遭彈劾的押注高於四成（45%，截至周三中午）。

 

讚全斗煥「擅長政治」，信非輸即贏

 

　　韓國時隔44年再現戒嚴，雖然短短6小時即峰回路轉，但尹錫悅毫無預警地突然祭出戒嚴令，震驚世界之餘，更令韓國人彷彿重回44年前的「首爾之春」－－時任保安司令全斗煥借總統朴正熙遇刺，發動軍事政變挺進首爾，最終問鼎總統，集軍政大權於一身。

 

【FOCUS】豪賭折射威權脆弱，尹錫悅去留牽動地緣

全斗煥信奉「失敗是反叛，成功不就是革命嗎」，而尹錫悅對這位獨裁者青眼有加。

 

　　無獨有偶，有「韓國特朗普」之稱的64歲尹錫悅，對這位獨裁者青眼有加，曾盛讚其「擅長政治」；而全斗煥那句「失敗是反叛，成功不就是革命嗎」的名言，亦似對無任何政治歷練（擔任27年檢察官）的尹錫悅，有如同官司「沒有對錯，只有輸贏」般的感染力，以軍事政變、突擊戒嚴等威權來重組或清算，要麼大勝，要麼全輸。

 

「親美、聯日、抗朝」路線或迎洗牌

 

　　相比全斗煥1980年成功上位總統，1996年遭法院因叛亂和內亂罪判處死刑（次年獲總統金泳三赦免），尹錫悅遭威權反噬的速度無疑將更快。鑑於國會彈劾總統的門檻為三分二多數票，意味已計劃周四（5日）凌晨提出彈劾法案的「共同民主黨」，只需再爭取25票，就能令尹錫悅下台。

 

【FOCUS】豪賭折射威權脆弱，尹錫悅去留牽動地緣

尹錫悅力主「親美、聯日、抗朝」路線，早前攪動起東北亞大變局，或迎來又一次洗牌。(AP)

 

　　以尹錫悅現時四面楚歌的情勢看，就連所在的「國民力量」黨周三亦召開會議討論其退黨等事宜，總統生涯勢已進入倒數，甚至「青瓦台魔咒」的牢獄之災亦隱現墻角。此亦意味著，尹錫悅力主「親美、聯日、抗朝」路線，早前攪動起東北亞大變局，或迎來又一次洗牌。

 

撰文：金子安

 

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