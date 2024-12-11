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大灣區 | 【FOCUS】跨海通道加持抱團，港防邊緣化只爭朝夕

11/12/2024

　　碉樓、稻田、溫泉別墅……自周三（11日）下午3時起，55公里的港珠澳大橋將經黃茅海跨海通道西延31公里，令香港至江門的車程縮短至1.5小時。若加上獅子洋通道預計2027年通車，珠江口東西兩岸愈「縫」愈密，勢進一步促進大灣區廣東9市的要素流通，助力其雄心勃勃的「五大都市圈」藍圖，更顯香港的北部都會區只爭朝夕。

 

珠江口漸「縫合」成閉環

 

　　繼全長24公里的深中通道6月底通車，令深圳-中山兩地車程由2小時縮短至半小時後，連接珠海-江門的黃茅海跨海通道亦將於今日稍後通車。倒「V」型的珠江口，儼然已由南沙大橋、獅子洋通道（在建）、虎門大橋、深中通道、港珠澳大橋、黃茅海跨海通道，「縫合」成一個個「O」型閉環。　

 

【FOCUS】跨海通道加持抱團，港防邊緣化只爭朝夕

又一跨海通道通車，意味港人可更便捷前往開平碉樓等江門景點旅行。

 

　　又一跨海通道通車，不單意味港人可更便捷前往開平碉樓、古兜溫泉，或令「溫泉洋房」睇樓團多了噱頭，還開啟了江門這個去年人均GDP較廣東省低22%的粵西「落後生」，發揮土地資源優勢，承接大灣區產業外溢紅利的可能。

 

　　更重要的是，此意味廣東省「十四五」規劃提及的「推進珠江口東（包括深圳、東莞、惠州）西（包括中山、珠海、江門）兩岸融合互動發展，促進要素資源在兩岸合理流動和優化配置」，取得又一進展。

 

借交通優勢打造五都市圈

 

　　早在去年12月，廣東省揭盅了「五大都市圈」藍圖，黃茅海跨海通道通車，無疑加持了擁有1435萬常住人口的「珠江口西岸都市圈」。根據規劃，該都市圈包括珠海核心，及中山、江門、陽江三個重要增長極。另外四個都市圈則是「廣州都市圈」、「深圳都市圈」、「汕潮揭都市圈」、「湛茂都市圈」。

 

【FOCUS】跨海通道加持抱團，港防邊緣化只爭朝夕

黃茅海跨海通道通車，加持擁有1435萬常住人口的「珠江口西岸都市圈」。

 

　　試圖借交通優勢發揮區位優勢的還有廣州，其2月發布的《廣州面向2049的城市發展戰略》提出「兩洋南拓、兩江東進」，前者正正是指深中通道橫跨的伶仃洋，以及獅子洋通道橫跨的獅子洋，終極目標是打造協同廣州番禺、南沙和東莞水鄉、虎門的「獅子洋增長極」，總面積達320平方公里。

 

2021年即提「雙城三圈」

 

　　廣州-東莞、深圳-中山、珠海-江門等大灣區城市紛紛抱團一體化都市圈效應，香港的「圈子」又在哪裏？

 

【FOCUS】跨海通道加持抱團，港防邊緣化只爭朝夕

2023年施政報告發布「北部都會區行動綱領」，直指通過發展3萬公頃的北部廣闊地區，協同深圳發展。

 

　　從前任特首2021年施政報告提出「雙城三圈」及「北部都會區發展策略」，到現任特首2023年施政報告發布「北部都會區行動綱領」，直指通過發展3萬公頃的北部廣闊地區，協同深圳發展。不過，以現時政府吹風、商界觀望的情形看，香港在大灣區要避免邊緣化和「被規劃」，還待只爭朝夕。

撰文:金子安

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