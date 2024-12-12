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【FOCUS】個人養老金制度升級，一石二鳥未改挑戰

12/12/2024

　　「今日搬磚不狠，老了工資不穩」，「退休生活早規劃，天南海北任意遊」……中國60歲以上人口料於2033年突破4億（去年為2.97億）之際，2022年11月開閘的個人養老金制度正式升級－－除了從36個試點城市推廣至全國，還納入指數基金、國債等。此養老保險體系「第三支柱」，能否確保70、80後安心、優雅地老去？

 

產品納入指數基金、國債等

 

　　當50後的父母一輩，靠社保每月領取退休金活得「朝氣蓬勃」，徘徊在「半死不活」邊緣的70、80後中年人，對「養老」更顯焦慮重重。鑑於中國60歲以上人口到2033年、2050年料分別突破4億、5.2億，「養老」既是家事，更是國事。

 

【FOCUS】個人養老金制度升級，一石二鳥未改挑戰

個人養老金制度擴至全國，銀行掀第二輪搶客戰。

 

　　繼金監總局10月底發布通知，引導保險業大力發展商業保險年金之後，人社部、財政部、中證監等5部門周四（12日）印發《通知》，明確自15日起，中國境內參加基本養老保險的勞動者，均可參加個人養老金制度；稅收優惠政策亦從36個先行城市擴大到全國；將國債、特定養老儲蓄、指數基金納入個人養老金產品範圍。

 

　　眾所周知，中國的養老體系的核心為由社保基金受托管理的基本養老保險，截至去年底的參保人數為10.66億，被稱為養老保險體系「第一支柱」。此外，「第二支柱」的企業年金，以及「第三支柱」的個人養老金，截至去年底參保人數分別為3144萬、5000萬。單從參保人數看，相比強制性的「第一支柱」，「第二/第三支柱」顯然大有發展空間。

 

去年平均收益率最高3.5%

 

　　自2022年底開閘，到3月政府工作報告明言「積極發展第三支柱養老保險」，何謂個人養老金？簡而言之，在職居民在銀行開通個人養老金帳戶，以每年1.2萬元為上限，自由投資儲蓄存款、退休基金、商業保險、銀行理財，並接入人社部的個人養老金信息平台封閉運行。當達到領取基本養老金年齡，或規定的其他情形下，可按月、分次或一次性領取。

 

【FOCUS】個人養老金制度升級，一石二鳥未改挑戰

中國60歲以上人口料於2033年突破4億（去年為2.97億）。

 

　　截至周二（10日），個人養老金可投資的金融產品達836隻，其中55%為儲蓄類（466隻），基金類、保險類、理財類分別為200隻、144隻、26隻。市場數據顯示，儲蓄及理財類產品去年的平均收益率僅約2%，保險類3.5%，基金類-4%。

 

現有ETF費率低+貶值焦慮

 

　　值得一提的是，今次個人養老金升級的最大看點，正正是將原本基金類僅限的退休FOF基金（Y份額），擴容至指數基金、國債等，可謂一石二鳥。

 

【FOCUS】個人養老金制度升級，一石二鳥未改挑戰

今次個人養老金升級的最大看點，正正是將產品擴容至指數基金、國債等。

 

　　首先，此舉可提供更多投資選擇，並有望提高個人養老金的收益率。現有退休FOF基金不但清盤頻發（今年以來已達11隻），且收益整體偏低，例如偏股型退休FOF基金（Y份額）截至11月的收益率中位數僅4.2%，大幅跑輸滬深300、中證A500。其次，個人養老金資金投資寬基指數產品，被視作長期資金入市，有利推動A股機構化。　

 

　　不過，硬幣的另一面是，看看年管理費低至0.15%的各基金現有A500等ETF產品，以及販賣人民幣「貶值焦慮」和遞增複利跑贏的港險經紀的朋友圈，個人養老金即使推廣至全國，要改變「開戶熱、繳存冷」的現狀仍前路漫漫。

撰文:金子安

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