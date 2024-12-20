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【FOCUS】華府停擺鬧劇又起，馬斯克功力再進化

20/12/2024

　　「接近權力讓一些人錯以為他們擁有權力」，無論經典美劇「紙牌屋（House of Cards）」的台詞是否適用馬斯克（Elon Musk），這位全球首富繼榮膺美國大選「造王者」之後，再強勢扼殺國會山支出法案，更將翻雲覆雨手伸向英國政壇。

 

侵侵背書精簡版法案遭否決

 

　　不怕政府停擺，惟恐大權旁落。隨著國會臨時支出法案將於周五（20日，當地時間下同）午夜到期，以及暫停31.4萬億美元債務上限將於下月1日截止，權力交接在即的驢象兩黨，乃至共和黨內部MAGA派和保守派之間，鬥法第一回合最終以兩敗俱傷收場。

 

【FOCUS】華府停擺鬧劇又起，馬斯克功力再進化

1547頁的「支出法案1.0」精簡至116頁的「支出法案2.0」，惟雙雙未獲通過。

 

　　最新進展是，獲特朗普背書的「支出法案2.0」，周四（19日）晚在眾議院以235對174票遭否決，該法案由1547頁的「支出法案1.0」精簡至116頁而來，保留將政府資助延長3個月、1100億美元救災援助的條款，惟新增「提議將債務上限延長至2027年1月」遭共和黨內財政保守派反對，而取消議員加薪、對流行病撥款等亦開罪民主黨。

 

　　此意味著，倘若國會未能趕在當地時間周五午夜（香港周六下午1時）前通過新的支出法案，並交由拜登簽署，恐意味數十萬聯邦僱員需暫時休假或無薪工作。而上一次政府停擺正正發生在特朗普第一任期，歷時34天。

 

「麥克風」影響力發酵加速

 

　　潛在的政府停擺乃至債務違約鬧劇再上演，跟過往兩黨極限施壓、互相指責、最終達成一致的傳統戲碼不同，今次馬斯克展現出對政府運作的極大影響力，令人側目。早在周三（18日）凌晨，他即以頻繁的X貼文轟炸，呼籲選民致電民選代表，以及威脅議員連任無望等來敦促「KILL BILL」，最終令這一獲國會兩黨領袖認可的臨時撥款法案在當天傍晚遭否決。

 

【FOCUS】華府停擺鬧劇又起，馬斯克功力再進化

馬斯克對被稱為「影子總統」不以為然。

 

　　儘管馬斯克對被稱為「影子總統」不以為然，而是以發表公眾對政府不滿的「麥克風」自居，但今次事件續寫了X平台以及馬斯克本人，輕而易舉傳播憤怒和具誤導信息的劇本，並將巨大影響力的發酵時間從總統選舉時的數個月，濃縮至最新的幾小時。

 

會極右法拉奇劍指英國大選

 

　　除了攪動華盛頓風雲，馬斯克本周與極右的英國改革黨（Reform UK）黨魁法拉奇會面，有意捐款助其在下一屆英國大選擊敗工黨和保守黨。在今年7月的下議院選舉中，改革黨雖僅贏得5席，但得票率已較上屆選舉的僅2%飆升至14.3%，潛力不容小覷。

 

【FOCUS】華府停擺鬧劇又起，馬斯克功力再進化

馬斯克本周與極右的英國改革黨（Reform UK）黨魁法拉奇(右)會面。(Nigel Farage X)

 

　　亦正因為此，難怪蘇格蘭前首席部長Humza Yousaf在馬斯克8月發帖暗示英國內戰不可避免後，將其形容為「地球上最危險的人之一」。

 

　　精通火箭的馬斯克對權力中心展現無與倫比的熱情，當科學與政治交織，不對任何人負責的「言論自由」是福、是禍？極端民粹化在特朗普正式上任後勢更無底限、無止境。

 

撰文:金子安

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