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【FOCUS】零售寒冬襲京滬港，逆市奇葩值借鏡

03/01/2025

　　繼北京、上海11月消費品零售值按年跌14.1%、13.5%後，香港11月零售銷售值亦錄按年跌7.3%（預期：-3.4%），連續9個月萎縮。零售市道艱難，更從阿里巴巴歲末接連甩賣銀泰、高鑫，蘋果中國官網將於周六（4日）起減價促銷，以及去年第四季本港累計逾760間食肆結業……可見一斑。但消費寒潮之下亦有逆市奇葩。

 

零售額連跌9月，名錶眼鏡店重創

 

　　「國內需求不足」陰霾揮之不去，即使地位重如京滬港，亦難避衝擊。「雙11」外溢效應、收入增長信心不振、高淨值人群流出、金融業反腐/減薪……都被視作消費明顯走弱的原因。若觀察訪港過夜內地旅客的消費額，過去十年更呈顯著「捂緊錢包」之勢，從2013年最高峰的人均8937元，節節降至去年第三季的5250元，縮水逾四成。

 

【FOCUS】零售寒冬襲京滬港，逆市奇葩值借鏡

訪港過夜內地旅客的消費額，從2013年最高峰的人均8937元，節節降至去年第三季的5250元。

 

　　內地豪客買買買模式不再，首當其衝的是「珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物」，首11月零售銷售值按年跌14.7%，老牌如東方錶行，早在去年上半年即已棄租近20年的銅鑼灣軒尼詩道旗艦店。此外，港人北上消費成風，亦拖累「眼鏡店」、「百貨公司」首11月零售銷售值按年跌14.2%、14.4%。

 

　　線下零售如履薄冰，就連曾經高調布局「新零售」戰略的阿里，12月也接連以「骨折價」出售銀泰百貨、高鑫零售持股，以專注核心電商業務。

 

阿里壯士斷臂，潮人公共空間興起

 

　　若看看銀泰和高鑫旗下曾經的「超市之王」大潤發的處境，阿里「壯士斷臂」清倉的原因不難理解。擁有59間百貨店和購物中心的銀泰，2023年銷售額315億元，遠不及淘寶天貓僅僅一個「雙11」的交易額；且以杭州湖濱銀泰in77購物中心年銷售額逾百億計，換言之，其他大部分門店經營都如履薄冰。此外，大潤發截至去年3月底的2024財年亦錄史上最大虧損16.68億。

 

【FOCUS】零售寒冬襲京滬港，逆市奇葩值借鏡

由工業大廈活化而成的D2 Place已成新晉文青打卡熱門地。(香港旅發局官網)

 

　　不過，消費寒潮之下，亦有逆市奇葩。從香港人頭湧湧的K11 Musea，到上海TX淮海，乃至被稱作「大人的迪士尼」的上海INS新樂園，都顯示傳統商場的成功突圍之道，在於創新體驗，成為融合文化藝術、社交互動的潮人公共空間。

 

　　此一趨勢似正被愈來愈多業者借鑒，從荔枝角的D2 Place，到旺角的T.O.P，再到新近開張的灣仔Hopewell Mall，都力求以促進社交媒體和Z世代的體驗晉身熱門之地，從而聚人、聚財、聚Like。

 

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