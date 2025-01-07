大國博弈 | 【FOCUS】騰訊商湯寧德重挫，CMC清單劍指軍民融合

五角大樓輕敲鍵盤，港股「巨無霸」騰訊（00700）周二（7日）市值即蒸發逾2500億元。同被列入「中國軍事企業（Chinese military companies，CMC）」清單的電池巨擘寧德時代（深：300750）、AI龍頭商湯（00020），半日同跌2.7%、3%。相比美國財政部臭名昭著的「CMIC清單」涉及股票投資禁令，國防部一字之差的「CMC清單」雖直接影響有限，卻折射華盛頓對中國軍民融合發展愈加警惕。

目前暫無實際制裁行動措施

天塌了，還是市場反應過度？看看騰訊今早暴力低開7%，半日收跌6.7%，加上同創月低的商湯，似乎印證前者。惟若細讀「CMC清單」的法律依據－－美國2021財年《國防授權法（NDAA）》第1260H條，有關禁止美國國防部與清單上實體簽訂新合同或續約的禁令，將於明年6月30日才生效，又彷彿指向後者。

美國國防部更新「中國軍事企業（CMC）」清單，騰訊等榜上有名。





最新公告顯示，五角大樓更新後的「CMC清單」包括134家中國公司，除了騰訊、寧德時代、商湯，還有長江存儲、長江三峽集團、禾賽科技、依圖科技等晶片、人工智能、能源、激光雷達領域的龍頭企業。





榜上有名者，被認定為「中國國防工業基礎軍民融合貢獻者」，且在美國境內從事商業服務、製造、生產或出口業務。相比遭列入美國財政部「CMIC清單」的中企，牽涉美國主體對其的證券交易審查，五角大樓就CMC清單中的實體，目前暫無實際制裁行動措施。

五角大樓報告透露關注領域

那麼，此份清單的意圖為何？答案劍指4個字「軍民融合」，五角大樓指控，此策略通過確保解放軍能夠獲得看似民用實體的中國企業等的先進技術和專業知識，來支持軍隊現代化目標。但事實上，美國通過包括谷歌、特斯拉等科技企業在內的「軍工複合體」來支援軍事行動，甚至進行政經利益輸送，早已不是秘密。

美國國防部關注中國人工智能、量子信息、腦科學、生物技術、集成電路等領域。





五角大樓上月發布「中國軍事和安全發展年度報告」指，中國自2022年初起，似乎不再提及「軍民融合」，而是以「一體化國家戰略體系和能力」代之，並透露了數個中國「軍民融合」令其如坐針氈的領域。包括人工智能、量子信息、腦科學、生物技術、深空/深海/深地技術、集成電路、光子學、納米電子學、機器人、新能源系統等。

可以預想，未來恐有更多相關領域的中企遭列入美國國防部、財政部、商務部的制裁清單。值得一提的是，除了公認的戰略科技，報告還提及交通基礎設施、移動通信網絡、氣象系統、物流系統等，鑑於此，不難理解為何中移動、中國建科、中交建、中集集團、中航電測儀器公司等亦赫然在冊。

撰文:金子安

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