  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Art Month ...
etnet專輯

【FOCUS】MAGA第一擊落子AI，中國大模型實力「黑馬」

22/01/2025

　　「現在是我們再次拿出歷史上最偉大文明的勇氣、活力和生命力行動起來的時候了！」周一（20日）就職演說的豪言餘音猶在，特朗普周二（21日）即攜OpenAI、軟銀、甲骨文三大巨擘的執行長，宣布未來四年5000億美元的人工智能基礎設施投資計劃－－Stargate（星際之門　）。巧合的是，「國家人工智慧產業投資基金合夥企業」新近在上海成立，而大模型「黑馬」新創公司DeepSeek的創始人梁文峰，周一亦成為國務院總理李強的座上賓。

 

5000億美元投資Stargate

 

　　2025年會否成為AGI（通用人工智能）的元年？在「關稅」的一片喧囂中，中美兩個超級大國關於AI的龍爭虎鬥，已悄然進入next level。

 

【FOCUS】MAGA第一擊落子AI，中國大模型實力「黑馬」

特朗普攜OpenAI、軟銀、甲骨文的執行長，宣布未來四年5000億美元的AI基礎設施投資計劃Stargate。(AP)


　　 　
　　侵侵重回白宮後的首個MAGA（讓美國再次偉大）第一擊，正正落子AI「國家項目」。此一被特朗普稱為「史上最大的AI基礎設施項目」，旨在為下一代AI提供動力，包括資料中心、電力系統、水資源等。

 

　　主要合作夥伴軟銀和OpenAI，將分別承擔Stargate的財務責任和運營責任，初始技術合作夥伴還包括甲骨文、微軟、英偉達、Arm。作為計劃的第一步，甲骨文正在德克薩斯州興建10座數據中心，未來將擴展到其他州。

 

冀疾病前所未有速度治癒

 

　　有何特別？首先是投資規模，對比亞馬遜、谷歌、Meta三巨頭，去年資本開支分別料約750億美元、510億美元、380-400億美元，5000億美元顯然是大數目。據黑石集團估算，未來5年美國境內的資料中心投資將達1萬億美元。

 

【FOCUS】MAGA第一擊落子AI，中國大模型實力「黑馬」

Stargate一大目標是將AI應用於醫療領域。(AP)

 

　　其次，該計劃不單被視作支持美國的再工業化，創造逾10萬個就業職位，還將提供保護美國及盟國國家安全的戰略能力。

 

　　最值留意的是，該計劃的一大目標是將AI應用於醫療領域。OpenAI執行長Sam Altman稱，通過創建AGI，人們將目睹癌症、心臟病等疾病以前所未有的速度被治癒。甲骨文執行長Larry Ellison亦指，Stargate的成果將帶來癌症預防疫苗、個人化定制藥物，「這是一項影響全人類的巨大投資」。

 

DeepSeek推理能力驚艷

 

　　那麼，被特朗普稱作「競爭對手」的中國，AI最新進展如何？最吸睛的無疑是2023年7月在杭州成立的大模型公司DeepSeek，創始人梁文鋒赫然在周一舉行的國務院座談會專家、企業家等領域代表之列，為《政府工作報告（徵求意見稿）》建言獻策。

 

【FOCUS】MAGA第一擊落子AI，中國大模型實力「黑馬」

DeepSeek-R1大模型，在多項基準測試與OpenAI去年9月發布的O1大模型分庭抗禮。

 

　　就在同日，公司正式發布DeepSeek-R1大模型，在多項基準測試與OpenAI去年9月發布的O1大模型分庭抗禮。相比GPT-4o，OpenAI O1的核心在於推理能力，意味更擅長解決STEM問題，OpenAI標榜，「醫療研發可以用o1來註釋細胞測序數據，物理學家可以用o1生成量子光學所需的複雜數學公式」。

 

　　而DeepSeek-R1通過大規模使用「強化學習（RL）」技術，亦展現出關聯思考（Cot）、自我驗證和反思能力等推理特性，甚至驚現　「頓悟時刻（AHA Moment），即大模型突然表現出對某種任務的顯著改進或高效處理能力。」

 

　　若加上新成立的「國家人工智慧產業投資基金合夥企業」，註冊資本逾600億人民幣，出資方包括國家大基金三期，經營範圍包括以私募基金從事AI股權投資，中美如火如荼的AI競賽，正如Alphabet（谷歌母公司）財務長Ruth Porat在達沃斯論壇最新所言，美國保持優勢並非板上釘釘。

撰文：金子安

樂本健【活力健康 迎新年】維柏健B+C維他命 激抵買低至$99► 了解詳情

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

02276

康耐特光學

24.050

異動股

08313

杰地集團

0.019

異動股

02343

太平洋航運

1.570

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02276 康耐特光學
  • 24.050
  • 08313 杰地集團
  • 0.019
  • 02343 太平洋航運
  • 1.570
  • 01821 ESR
  • 11.980
  • 01471 眾淼控股
  • 13.780
股份推介
  • 00005 滙豐控股
  • 78.650
  • 目標︰$86.00
  • 02020 安踏體育
  • 78.500
  • 目標︰$90.00
  • 01211 比亞迪股份
  • 270.600
  • 目標︰--
  • 01836 九興控股
  • 18.020
  • 目標︰$22.00
  • 00008 電訊盈科
  • 4.570
  • 目標︰$5.50
人氣股
  • 00981 中芯國際
  • 39.050
  • 00700 騰訊控股
  • 381.200
  • 00005 滙豐控股
  • 78.650
  • 00941 中國移動
  • 74.850
  • 00388 香港交易所
  • 293.400
報章貼士
  • 06198 青島港
  • 6.050
  • 目標︰$6.50
  • 00123 越秀地產
  • 4.790
  • 目標︰$5.38
  • 02333 長城汽車
  • 12.780
  • 目標︰$17.00
熱炒概念股
即時重點新聞

23/01/2025 17:16  《盤後部署》險資入市利好銷恒指觀望兩因素，名創業績佳可低吸

23/01/2025 18:33  PJT與新世界美元債持有人據報就貸款談判舉行電話會議

23/01/2025 16:52  新世界:約177.6億元銀行貸款完成再融資，持續正常開展業務

23/01/2025 18:42  萬科(02202)據報向新加坡GIC洽售萬緯物流控股權

23/01/2025 19:01  阿里巴巴減持紅星美凱龍3000萬股，套現4440萬元

23/01/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入５４﹒０３億元，買盈富基金沽中海油

23/01/2025 08:47  【大行炒Ｄ乜】麥格理對新東方連降兩級，滙證降中海油中石油目標

23/01/2025 16:33  《財資快訊》美電升報７﹒７８９９，一個月拆息較上日軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 年增數千億中長期資金入市，人民幣國際支付份額略降新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 信銀國際1個月加至3.85厘，華僑一年期3.6厘新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

太保發盈喜兼國家力促險資入市，內險股全線造好可再吼？新文章
品味生活
生活
人氣文章

Shopping What’s On

麥當勞樂園水晶麻雀套裝限量發售 | 1月23日App訂購$988送$100美食禮券
人氣文章

陶冬天下．陶冬

特朗普以模糊對華態度開局
人氣文章

玩樂 What’s On

2025年宵市場｜全港15個年宵市場1.23開鑼！快餐攤位地點及開放時間一覽
DIVA CHANNEL
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《溜進我心的陽光》：我們都在蒐集每個人的靈魂碎片，拼湊於自己身上
人氣文章

港女講男．妮洛

外表平凡普通，卻有著超好的男人緣？3大「桃花女生」特質，直接加分！
人氣文章

Art & Living

香港藝術館「塞尚和雷諾阿的世界」珍藏展：看印象派巨匠筆下的19世紀法國日常
健康好人生 Health Channel
人氣文章
藥物安全 │ 33歲男子流感發燒連服8粒退燒藥，急性腎衰竭入院治療
人氣文章
35歲男小腿抽筋揭三高血管栓塞險截肢，吃1種食物3個月減22磅逆轉三高 新文章
人氣文章
腸道救星 | 洋車前子殼的3大超級功效：減重、控糖、穩定膽固醇 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/01/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/01/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/01/2025 22:29
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/01/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事23/01/2025
神州經脈 | 年增數千億中長期資金入市，人民幣國際支付份額略降
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運飾物趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

以哈停火協議背後的特朗普圖謀

23/01/2025 09:21

大國博弈

高息定存 | 花旗3個月港元定存息加至4厘，信銀國際3.88...

20/01/2025 16:19

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處