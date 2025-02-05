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【FOCUS】春節消費喜憂參半，省錢内捲揮之不去

05/02/2025

　　首個「非遺（人類非物質文化遺產）」版春節長假周二（4日）收爐，8天的全民「吃喝玩樂遊」狂歡又到盤點時。最吸睛的，當屬春節檔票房及觀影人次雙雙刷新歷史紀錄，引發「消費復甦」和「消費降級」兩極反應。同時，四大一線城市消費熱鬧表象亦藏暗湧。

 

一線城市旅遊收入未見井噴

 

　　逾23億人次的全社會跨區域人員流動，地球上每年一度最壯觀的團圓、休閒之旅，背後的真金白銀歷來是一窺中國經濟冷熱的溫度計。文旅部的春節假期全國旅遊人次及消費數據尚未出爐， 逾6000萬（人次）遊客奔赴的北京、上海、廣州、深圳即搶先揭盅成績單。

 

【FOCUS】春節消費喜憂參半，省錢内捲揮之不去

內地春節檔票房及觀影人次雙雙刷新歷史紀錄。(中新社)

 

　　其中，上海春節7天（除夕至初六）線上線下消費465億元（人民幣．下同），相比2024年春節8天（除夕至初七）線上線下消費569億元，降溫之意隱現；北京接待遊客的人均花費錄1630元，亦較2024年微跌。廣州、深圳接待遊客的人均花費則分別錄980元、1105元，不慍不火。

 

　　消費歸消費，但花錢的疏爽度未因春節而顯著提升，刷新高的春節檔票房及觀影人次，似乎更顯示居民熱衷低價休閒，而此跟持續受捧的「縣城遊」異曲同工。

 

消費品企業就業收縮最明顯

 

　　簡而言之，硬幣的一面是人口基數所支撐的基本需求，另一面則是精打細算所導致的價格内捲，後果之一即是經營業者旺丁不旺財，甚至賠錢賺吆喝。1月財新PMI報告就顯示，製造業價格疲弱，降成本仍是製造業企業的優先選項；就業指數連續5個月位於收縮區間，其中消費品企業就業收縮最爲明顯。

 

　　鑑於此，不難理解春節假期剛過，特斯拉、小鵬、蔚來等一眾車企宣布「5年0息」優惠，小鵬更附加「0首付」。華為亦表示，預計3月發布一款「全國人民都買得起的、意想不到的產品」。

 

【FOCUS】春節消費喜憂參半，省錢内捲揮之不去

春節假期剛過，特斯拉、蔚來等一眾車企宣布「5年0息」優惠，小鵬更附加「0首付」。

 

　　面對2025年頭號經濟任務——大力提振消費，企業層面似乎仍走不出「捲」性價比的怪圈，而政策層面從清華教授李稻葵建議提高全國60歲以上農民養老金，到中證監主席吳清最新強調「鞏固市場回穩向好勢頭」，如何增加居民工資性收入、財產性收入，為消費注入實質動力，且看3月「兩會」出招。

 

撰文:金子安

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