貿易戰 |【FOCUS】侵侵扼殺「小額豁免」，雙刃劍效應衝擊大

美國郵政（USPS）就「拒收中港包裹」朝令夕改，但更大的影響來自特朗普扼殺800美元（約6240港元）以下包裹的「小額豁免」（De minimis），連鎖反應才剛剛開始。不單TEMU、Shein、中國跨境電商賣家的經營模式面臨劇變，更恐外溢至聯儲最看重的PCE指數，以及Meta、谷歌等科技巨頭業績。

野村：或令出口增速降1.3個百分點

14.99美元的連衣裙、59.99美元的充電器、329.99美元的室內攝影機、789.99美元的掃拖機器人……2024財年（2023年10月1日至2024年9月30日），13.6億件中國貨物在「小額豁免」條款下免關稅進入美國，既令美國人為「百萬富翁般」的購物體驗瘋狂，又成就了Shein（服裝）、Anker（數碼）、Dreame（家電）等一眾內地跨國電商巨頭。

2024財年（2023年10月1日至2024年9月30日），13.6億件中國貨物在「小額豁免」條款下免關稅進入美國。

如今，取消「小額豁免」意味著，從中國發貨的電商包裹動輒面臨35%關稅，以及動輒20美元起步的報關費用，低價優勢頃刻瓦解。野村最新測算，此可能導致2025年中國出口增速下降1.3個百分點，拖累GDP增長0.2個百分點。

未來更多依賴海外倉，走高質路線

因應特朗普「辣招」，拼多多旗下TEMU已將「Local Warehouse（美國本地倉庫）」商品放在網頁最顯眼處，而帶有「MEGA Sale（省大錢）」標籤的產品，從行李箱到收納架，幾乎全都標有此字眼。

因應特朗普「辣招」，TEMU已將「Local Warehouse（美國本地倉庫）」商品放在網頁最顯眼處。

此或預示了未來跨境電商經營模式的新趨勢，即更多依賴海外倉，而非跨境小包直郵。事實上，大部分在亞馬遜經營跨境電商業務的中國賣家，都是選擇將商品批量發送至亞馬遜營運中心，由亞馬遜負責存放、分揀、包裝、配送的FBA（亞馬遜物流）。

而TEMU去年3月亦上線「半托管」模式，即商家不再将商品寄送至TEMU國內倉，而是自主將貨物運送至海外倉並管理庫存和發貨，而TEMU亦會根據第三方海外倉的價格、規模等進行合作認證。繳付關稅、海外倉儲/包裝/配送等成本，將令過往擅長「低價走量」的賣家首當其衝，未來將傾向中價高質、精品白牌路線。

推升PCE，科技巨頭廣告收入恐跌

在美國國內，不少消費者近日收到DHL、UPS等快遞公司短訊，需支付逾20至50美元關稅，才能獲得從中國發貨的Shein訂單，意味侵侵取消「小額豁免」，已不可避免添壓美國人的日常支出。高盛預計，關稅稅率每增加1%，核心PCE將上漲0.1%。

美國國內通脹易升難跌之外，過往在Facebook、 Instagram、YouTube上燒錢大投廣告的TEMU、Shein，勢因關稅黑雲壓頂而檢視營銷預算支出，恐衝擊META、谷歌等科技巨頭收入。據市場研究公司Sensor Tower，TEMU正正是META上月的第二大廣告商。

燒錢大投廣告的TEMU、Shein，勢因關稅黑雲壓頂而檢視營銷預算支出，恐衝擊META、谷歌等科技巨頭收入。

財長貝桑（Scott Bessent）最新解畫稱，特朗普的關稅計劃主要是為了讓製造業回歸美國。但來勢洶洶的新政，隨時或因手尾太長淪為亂政，且看欲名留青史的侵侵最終如何收科。

撰文:金子安

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