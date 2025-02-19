  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

【FOCUS】開源模型再現黑馬，僅用「數千個」H800訓練

19/02/2025

　　DeepSeek橫空出世，徹底顛覆中美人工智能的「賽道規則」，低成本、全開源的新中國模式，故事遠未結束。就在周一（17日），位於上海的大模型獨角獸公司階躍星辰，發布全球參數最大（300億）的文字生成視頻開源模型Step-Video-T2V。效仿DeepSeek發表技術論文詳解訓練策略之餘，論文並透露，僅使用「數千個」性能相對較低的H800 GPU。

 

開源之風勁吹，馬斯克擬效仿

 

　　開源之風，愈吹愈勁。繼DeepSeek之後，百度下一版大模型Ernie 4.5已定於6月30日開源，剛剛推出自詡「地球上最聰明AI」Grok3大模型的馬斯克，放風可能在數個月後開源上一代Grok2。在此之前，OpenAI執行長Sam Altman上月罕有承認，在開源問題上站在了「歷史的錯誤一邊」，需制定新策略。

 

【FOCUS】開源模型再現黑馬，僅用「數千個」H800訓練

馬斯克放風可能在數個月後開源上一代Grok2。

 

　　這無疑印證了谷歌前執行長Eric Schmidt的擔憂，西方國家可能在全球頂尖技術開發的競賽中輸給中國，除非專注於建立開源AI模型。

 

　　一直以來，ChatGPT、Gemini、Claude、Grok等西方大模型不約而同選擇閉源，既是基於技術壟斷，更是基於商業利益。馬斯克早前透露，最新Grok3使用的英偉達GPU高達20萬個，訓練成本相當不菲。

 

換道超車，成就「三位一體」

 

　　相比閉源模型性能高度優化、穩定高效，開源意味在同樣參數規模下，更高成本、更慢速度的傳統認知，正被中國初創AI公司改寫。從DeepSeek據報只使用了2000至3000個H800 GPU開發出V3大模型，到階躍星辰自揭使用「數千個」H800 GPU訓練Step-Video-T2V大模型，都可謂是「換道」超車。

 

【FOCUS】開源模型再現黑馬，僅用「數千個」H800訓練

階躍星辰發布全球參數最大（300億）的文字生成視頻開源模型Step-Video-T2V。

 

　　階躍星辰同時開源的還有Step-Audio實時語音互動大模型，支持多種語言/方言的識別、對話、合成，模型參數高達1300億。

 

　　此低成本、全開源的前仆後繼，意味中國AI路線－－文字/圖片/視頻/語音多模態兼容+AI Agent（智能體/AI代理）演進+開源接入多元生態，「三位一體」逐漸成形。高成本、閉源的「極致智能」，與低成本、開源的「實用應用」，哪個更有助解決人類社會全場景的業務問題？畢竟，追逐更尖端、更智能模型的終極目的，仍在於普惠眾生。

撰文:金子安

【你點睇？】馬斯克劍指美國國家民主基金會（NED），籲網民找出「罪證」。你認為若NED遭關閉，是否可促進全球和平穩定？► 立即投票

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

00016

新鴻基地產

70.800

異動股

08480

飛霓控股

0.135

異動股

00875

從玉智農

0.540

更多FOCUS

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 44,627.59
    +71.25 (+0.160%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,144.15
    +14.57 (+0.238%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 20,056.25
    +14.99 (+0.075%)
精選預託證券 More
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升55.589
變動率︰+1.060%
較港股︰-0.38%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰跌5.561
變動率︰-1.318%
較港股︰-0.70%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌492.076
變動率︰-1.830%
較港股︰-1.15%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌5.296
變動率︰-8.751%
較港股︰-13.46%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升43.010
變動率︰+5.494%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.420
變動率︰+4.989%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌124.430
變動率︰-3.137%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰跌47.290
變動率︰-4.077%
精選美股 More
TXN
德州儀器
按盤價(USD)︰升196.320
變動率︰+5.288%
GME
GameStop Corp
按盤價(USD)︰跌26.000
變動率︰-3.597%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰跌63.640
變動率︰-3.722%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰跌25.720
變動率︰-6.097%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 19/02/2025 16:38 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：19/02/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 19/02/2025 16:38 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00016 新鴻基地產
  • 70.800
  • 08480 飛霓控股
  • 0.135
  • 00875 從玉智農
  • 0.540
  • 00489 東風集團股份
  • 4.420
  • 09010 安碩亞洲除日－Ｕ
  • 7.340
股份推介
  • 01913 普拉達
  • 68.850
  • 目標︰$76.00
  • 00696 中國民航信息網絡
  • 11.500
  • 目標︰--
  • 01833 平安好醫生
  • 8.810
  • 目標︰$8.50
  • 00386 中國石油化工股份
  • 4.230
  • 目標︰$5.20
  • 02318 中國平安
  • 46.800
  • 目標︰$51.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 124.100
  • 00005 滙豐控股
  • 88.400
  • 00700 騰訊控股
  • 497.800
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 49.450
  • 00388 香港交易所
  • 338.600
報章貼士
  • 00853 微創醫療
  • 8.120
  • 目標︰--
  • 02382 舜宇光學科技
  • 90.750
  • 目標︰$93.70
  • 09987 百勝中國
  • 380.800
  • 目標︰$440.00
熱炒概念股
即時重點新聞

19/02/2025 17:10  《盤後部署》恒指緊張時刻連續六日淨流入，蒙牛獲唱好可吼位入手

19/02/2025 17:54  繼京東外賣後，美團宣布將為全職及穩定兼職騎手繳納社保

19/02/2025 17:10  《本港樓市》新地以6.02億元投得東涌住宅地，作價符預期

19/02/2025 16:12  恒指全日跌32點收報22944，恒生銀行績後領跌，滙控升1%

19/02/2025 13:17  的士業界取消3.5罷駛，向市民道歉，稱相信特首打擊白牌車承諾

19/02/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１０３億元，買阿里沽美團

19/02/2025 08:53  【大行炒Ｄ乜】大行對百度季績反應各異，高盛升中興目標逾一成

19/02/2025 16:35  《財資快訊》美電軟報７﹒７７４５，一個月至一年折息均維持不變

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中國減持美債，螞蟻入局具身智能，70城樓價向好新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

滙控業績勝預期增派息兼續回購，股價再破頂可以點部署？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

財技觀察 | 蒙牛發重磅盈警仍照升一成 巨額商譽減值反而利好？新文章
品味生活
生活
人氣文章

英倫出走日記．Cally

移民英國｜英國人都是運動賽事狂熱者？每場賽事花200鎊是常態！
人氣文章

威少看世界．張少威

特朗普的骯髒交易損害美國司法獨立
人氣文章

政經范局．范強

中美交鋒將螺旋升級，香港切勿內捲空轉
DIVA CHANNEL
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

情人節2025｜Last Minute Gift Idea：從Montblanc禮盒到Nespresso最新咖啡機，花點小心思討他開心！
人氣文章

時裝延想．Nadia Tang

Mary Jane熱潮延續！從《綠野仙蹤》到《小婦人》，看瑪麗珍鞋過百年歷史
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

Remy Martin誕生300周年！活現三百年精粹，以不同形式歌頌生命之水的美好
健康好人生 Health Channel
人氣文章
「死蟲式」運動鍛鍊核心肌群！有效幫助舒緩腰部痛楚
人氣文章
長壽之道 │ 全球最長壽女藥劑師，102歲仍每周工作6天！公開6大養生秘訣：早上必做1件事
人氣文章
血型 │ 血型決定患病風險？B型易患乙型肝炎？1種血型患胃癌風險最高
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/02/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/02/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/02/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/02/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事19/02/2025
神州經脈 | 中國減持美債，螞蟻入局具身智能，70城樓價向好
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

中美交鋒將螺旋升級，香港切勿內捲空轉

19/02/2025 14:37

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，減息預期降溫，銀行3個月最高5....

16/02/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處