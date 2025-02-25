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【FOCUS】「投資禁令」狼又來，真狠辣劍指合規及課稅

25/02/2025

　　狼又來了？特朗普周末簽署「美國優先投資政策（AFIP）」總統備忘錄，引發阿里、拼多多、京東等中概股龍頭周一（24日）急挫。關鍵句「經濟安全就是國家安全」盡顯立場強硬，但策略模糊又恰如侵侵風格。更值留意的，反倒是其將中國包括港澳地區定義為「外國對手（foreign adversaries）」，所引發的更多潛在壁壘。

 

「考慮」擴增八大領域限制

 

　　繼特朗普第一任期（2020年11月），以行政命令禁止美資購買及限時出售31間「中國軍方關聯」公司股票，以及拜登上任4個月後（2021年6月），將禁令擴大至59間涉軍中企後，禁買、清倉、走人……狼來了的故事，又再迴盪。

 

【FOCUS】「投資禁令」狼又來，真狠辣劍指合規及課稅

特朗普周末簽署「美國優先投資政策（AFIP）」總統備忘錄，禁買、清倉、走人……狼來了的故事，又再迴盪。

 

　　今次一紙不具法律強制效力的備忘錄，最大的新意在於，將「軍民融合」明確鎖定半導體、人工智能、量子、生物技術、高超音速、航空航天、先進製造、定向能八大領域，而關於實施「新的或擴大的」投資限制的字眼，暫處於「考慮（consider）」階段。

 

　　據美國國會眾議院金融服務委員會證詞及榮鼎集團估算，美國投資者持有的中國證券（股票、債券），在2020年達到1.2萬億美元頂峰，之後於2023年底降至7000億美元的5年最低。不過，中港市場去年的蓬勃升勢，或令美資持倉規模反彈至8000至9000億美元。

 

更多壁壘增合規及投資成本

 

　　AFIP作勢要在中美資本市場劃清界限，「考慮」對公開交易證券、私募股權、風險資本、退休基金等實施新限制，實際執行卻涉及外國投資委員會　(CFIUS) 、財政部、國會的繁瑣程序，乃至貝萊德、加州公務員養老金（CalPERS）、特斯拉、蘋果等在華利益持份者的盤根錯節。

 

【FOCUS】「投資禁令」狼又來，真狠辣劍指合規及課稅

若終止1984年《美中所得稅公約》，勢比模糊的「投資禁令」更具直接殺傷力。

 

　　鑑於此，不難理解AFIP為何直指中國包括港澳地區為「外國對手」，並提及將確定是否就《外國公司問責法案（HFCAA）》（2020年底由特朗普簽署）實施了足夠財務審計標準，以及恢復退休金計劃最高受托標準。此恐意味上市公司會計監督委員會（PCAOB）、美國證監會（SEC）等為首機構，將對中國公司施加更多透明度審查，增加合規成本。


　
　　值得留意的是，倘若AFIP提及的暫停或終止1984年《美中所得稅公約》成真，理論上將減少美國投資者在中國市場的利潤、股息所得，變相增加其投資成本，最終或導致投資者拋售，此勢比模糊的「投資禁令」更具直接殺傷力。

撰文:金子安

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