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預算案 |【FOCUS】「發債當收入」料三年轉盈，海嘯漸近急需結構改革

26/02/2025

　　公務員凍薪及削減編制、2元乘車優惠設限、累削政府經常開支7%、提高交通補貼門檻、取消2500元學生津貼……撞正「6年5赤」公共財政風暴的財政司司長陳茂波，周四（26日）發表2025/26預算案，就全城焦點的「節流」多招齊發。去年嚴重「估錯數」的財爺最新預計，25/26財年財赤料670億元，而中期預測「28/29年度起將恢復盈餘」，意味本屆政府任期內扭赤無望。

 

務實節流開源，未來發債金額急升

 

　　從預估的481億，到更新估算後的「千億元」，再到改口風後的「千億以下」，24/25財年綜合赤字在計入1079億發債淨所得後，最新定格於872億元。政府最新預計綜合帳目「在28/29年度起將恢復盈餘」之際，未來5年發債規模，亦從上份預算案的「每年約950億至1350億元」，上升至「每年約1500億至1950億元」。

 

【FOCUS】「發債當收入」料三年轉盈，海嘯漸近急需結構改革

最新財政預算案顯示，25/26財年財赤料位670億元，而中期預測「28/29年度起將恢復盈餘」。

 

　　簡而言之，今次預算案仍以「發債當收入」式的會計財技，以及削減「看得見」的成本來強調財政紀錄，加上數項涉及機場離境稅、定額罰款收費、規範籃球博彩等開源之舉，都可謂阻力最小的務實之舉。

 

人口推算嚴峻，須分階段重建儲備

 

　　不過，面對未來基本工程開支增至年均1200億元、土地財政枯竭、人口老化海嘯，最新預算案仍迴避了更艱鉅、繁瑣的結構性改革。例如2004年起就「研究」開徵商品及服務稅以擴闊稅基，至今未有進展；全面檢討政府架構、社福資質，以令公共開支佔經濟比重重回20%以下（24/25年度為24.6%），亦是只觸皮毛。

 

【FOCUS】「發債當收入」料三年轉盈，海嘯漸近急需結構改革

當局推算，到2031年本港人口28.2%為65歲以上長者，對公共財政衝擊恐掀海嘯效應。

 

　　更重要的是，面對最新財政儲備6473億元，料到2030年跌至5791億元（約8個月開支），政府依舊未有就未來10年訂立分階段「減赤並減緩儲備下降」、「滅赤並實現收入多元化」、「實現盈餘並重建儲備」路線圖，尤其是當局早已推算，到2031年，本港人口不到4個就有1個超過65歲（28.2%）。

 

烏雲仍鑲銀邊，惟實事求是成考驗

 

　　財赤陷入坊間所謂的「雙殺（周期性+結構性）」困局，但重重烏雲仍鑲有銀邊。就香港「國際金融中心」金漆招牌而言，今年IPO規模料按年倍增至220億美元的四年最高；新興的虛擬資產業務，今年加密貨幣交易量有望突破900億美元；香港私人財富資產管理規模亦料在2030年倍增至2.3萬億美元。

 

【FOCUS】「發債當收入」料三年轉盈，海嘯漸近急需結構改革

香港今年IPO規模料按年倍增至220億美元的四年最高。


　　
　　而「連虧9年」的迪士尼樂園，揚眉吐氣轉盈，吸客更創770萬人次歷史新高之際，正值1月訪港旅客同創474萬人次疫情後紀錄。米奇的魔法足以證明，只要提供獨特新奇、物超所值體驗，香港市道亦可由「旺丁不旺財」，逆轉為迪士尼式的人均消費增長28%的「旺丁又旺財」。

 

　　就最新預算案而言，無論是年內就改善港股「手數」提建議，還是擬為大宗商品貿易商提供半稅優惠；無論是預留10億成立AI研發院，還是預留37億提速河套園區首期基建；無論是研紅磡站南臨海地打造新地標，還是3個北都片區試點下半年招標……都大有迎頭趕上之勢。然而，在新動能終現彩虹之前，實事求是正視千億級收支失衡，無疑是本屆政府剩餘兩年多任期的最大考驗。

撰文:金子安

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