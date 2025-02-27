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英偉達 | 【FOCUS】英偉達續衝，體量拖累漸顯，黃仁勳派「彩蛋」

27/02/2025

　　AI股王英偉達又到放榜時。續超預期的強勁銷售、一如過往的樂觀指引，惟股價仍未收復上月因DeepSeek衝擊暴瀉17%前的失地。不過，相比營收數字和盤後波動，執行長黃仁勳這位成功示範顛覆式創新的全球先驅，對AI的前沿洞察無疑更具啟發。

 

營收刷新高，惟增速持續放緩

 

　　資本支出加持的AI算力澎湃需求，還能持續多久？周三（26日）收市後公布的英偉達25財年第四季季報顯示，截至1月底的過去三個月，營業收入393.3億美元（預期：382.5億），按年增78%；淨利潤220.9億美元（預期：208.5億），按年增80%。兩大指標再次雙雙刷新高，但增幅卻從兩季前的三位數，回落至雙位數，顯示公司體量愈大，增長挑戰愈大。

 

【FOCUS】英偉達續衝，體量拖累漸顯，黃仁勳派「彩蛋」

英偉達預期下季營收將突破「400億」大關，惟增速將續放緩。

 

　　對於下一季（截至4月底），英偉達預期營收將突破「400億」大關，錄430億美元（上下浮動2%）；以上限421.4億美元計，意味增速將續放緩至62%。此外，Blackwell製造成本上升，亦拖累毛利率從一年前的76.3%跌至73%，預期下季為70.6%至71%。

 

下一代推理模型需多百倍算力

 

　　簡而言之，英偉達過去兩年營收、股價的突飛猛進歸於平淡，而最大亮點仍在Blackwell，上季營收錄110億美元，且黃仁勳透露，需求「令人驚嘆」。他並指，下一代精於「如何最好回答」的AI推理大模型，將比舊的AI生成式模型需要多100倍的算力。

 

【FOCUS】英偉達續衝，體量拖累漸顯，黃仁勳派「彩蛋」

最大亮點仍在Blackwell，上季營收錄110億美元。

 

　　鑑於有「算力屠夫」之稱的DeepSeek，顛覆AI賽道規則，靠「算力」發家的黃仁勳此言是否「賣花讚花香」？回想黃仁勳早在2018年就提出「黃氏定律（GPU進步速度遠超傳統CPU）」挑戰「摩爾定律（集成電路上的晶體管數量大約每兩年增加一倍）」，進而在2022年宣布「摩爾定律將消亡」，事實證明遠見非常。

 

首選Perplexity人工智能導師

 

　　因此，上述「100倍算力需求」的最新預測，直指AI更廣泛的生命周期，將更傾向邏輯推理和效能擴展。意味「投喂式」訓練而成的生成式大模型，所擅長的文本寫作、知識解答等，將迭代至精準、探索解決複雜任務的推理式大模型。而DeepSeek式的低價訓練成本，跟此判斷並不矛盾。

 

【FOCUS】英偉達續衝，體量拖累漸顯，黃仁勳派「彩蛋」

Perplexity被黃仁勳稱為「真正有用」的AI工具。

 

　　來自黃仁勳的另一個「彩蛋」是，他認為每個人都需要一位AI虛擬導師，並將其首選的Perplexity稱為「真正有用（really helpful）」的工具。Perplexity的特色在於，其整合了包括DeepSeek R1在內的多個大模型，並自動搜索數十、甚至數百個來源，並附加引用以增加可信度。更吸引的是，相比OpenAI本月最新推出的「Deep Research」月費200美元起步，Perplexity 對所有登入用戶免費開放「Deep Research」（每日限5次）。

撰文:金子安

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