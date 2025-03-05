兩會 | 【FOCUS】工作報告提「改革」逾40次，科技、文化亦吸睛

一年一度兩會「政府工作報告」周三（5日）揭盅，GDP（5%左右）、CPI（2%左右）等目標一如市場預期，赤字率（4%左右）及專項債規模（4.4萬億元）雙雙創歷史新高。惟整體而言，未見「超常規逆周期調節」火箭筒式刺激，滬深兩市半日錄逾4千股下跌。鑑於當局對形勢的最新判斷，在傳統的「三架馬車（消費、投資、出口）」之外，改革、科技、文化的槓桿作用備受重視。

外部環境或致貿易科技更大衝擊

特朗普重返國會山莊發表「美國夢勢不可擋」演講之際，中國亦以新增2.9萬億元政府債（總規模11.86萬億元），為「5%左右」強勁增長目標護航，展現迎戰新一輪大國博弈的決心。

「政府工作報告」周三（5日）揭盅，GDP（5%左右）、CPI（2%左右）等目標一如市場預期。(AP)

探究政府工作報告的措辭演變，素來是坊間一窺決策層對內外形勢最新研判的窗口。相比去年，今年報告新增「外部環境更趨複雜嚴峻，可能對我國貿易、科技等領域造成更大衝擊」表述，並逾40次提及「改革」，其中「推動標誌性改革舉措加快落地」，涉及經濟體制、財稅金融體制等。

倡「概念驗證」提高科技轉化率

至於科技，報告明確提出，培育生物製造、量子科技、具身智慧、6G等未來產業；並在去年「推進共通技術平台、中試驗證平台建設」的基礎上，新增「概念驗證」，以提高科技成果向市場化和現實生產力的轉化率。

「概念驗證」有助提高科技成果向市場化和現實生產力的轉化率。

美國智庫大西洋理事會1月就曾發表題為「DeepSeek是概念驗證嗎」的文章，警示美國應該更關注中國的創新環境變化如何推動國家戰略。事實證明，允許快速概念驗證、鼓勵探索、寬容失敗，有助相關技術快速迭代。

文化產業塑新型消費偏好及需求

改革、科技對經濟的乘數效應顯而易見，而文化對今年頭號工作任務「大力提振消費」，亦不乏塑造數字、綠色、智慧等新型消費偏好的奇功。工作報告就指，健全文化產業體系與市場體系，加速發展新型文化業態。

泡泡瑪特盲盒熱賣，足見文化產業升級消費需求的潛力。

無獨有偶，主打文化IP消費的泡泡瑪特（09992）今日股價再創上市新高。在此之前，該公司因應「哪吒2」熱潮而發布聯乘盲盒，短短幾日就遭搶購一空。而國家發改委早前提及的視聽電子消費、國貨潮品消費等，亦攸關文化消費升級需求。

從此角度看，政府以改革、科技、文化三個新維度加持經濟運行，為接下來的「十五五」提供更多內生動力，長遠或較「3000億支持消費品以舊換新」、「城鄉基礎養老金最低標準再提高20元」更事半功倍。

撰文:金子安

【你點睇？】新一份預算案公布，多項開源節流措施推出，你認為哪一項措施最能達致改善政府財赤目標？► 立即投票