  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

兩會 | 【FOCUS】工作報告提「改革」逾40次，科技、文化亦吸睛

05/03/2025

　　一年一度兩會「政府工作報告」周三（5日）揭盅，GDP（5%左右）、CPI（2%左右）等目標一如市場預期，赤字率（4%左右）及專項債規模（4.4萬億元）雙雙創歷史新高。惟整體而言，未見「超常規逆周期調節」火箭筒式刺激，滬深兩市半日錄逾4千股下跌。鑑於當局對形勢的最新判斷，在傳統的「三架馬車（消費、投資、出口）」之外，改革、科技、文化的槓桿作用備受重視。

 

外部環境或致貿易科技更大衝擊

 

　　特朗普重返國會山莊發表「美國夢勢不可擋」演講之際，中國亦以新增2.9萬億元政府債（總規模11.86萬億元），為「5%左右」強勁增長目標護航，展現迎戰新一輪大國博弈的決心。

 

【FOCUS】工作報告提「改革」逾40次，科技、文化亦吸睛

「政府工作報告」周三（5日）揭盅，GDP（5%左右）、CPI（2%左右）等目標一如市場預期。(AP)

 

　　探究政府工作報告的措辭演變，素來是坊間一窺決策層對內外形勢最新研判的窗口。相比去年，今年報告新增「外部環境更趨複雜嚴峻，可能對我國貿易、科技等領域造成更大衝擊」表述，並逾40次提及「改革」，其中「推動標誌性改革舉措加快落地」，涉及經濟體制、財稅金融體制等。

 

倡「概念驗證」提高科技轉化率

 

　　至於科技，報告明確提出，培育生物製造、量子科技、具身智慧、6G等未來產業；並在去年「推進共通技術平台、中試驗證平台建設」的基礎上，新增「概念驗證」，以提高科技成果向市場化和現實生產力的轉化率。

 

【FOCUS】工作報告提「改革」逾40次，科技、文化亦吸睛

「概念驗證」有助提高科技成果向市場化和現實生產力的轉化率。

 

　　美國智庫大西洋理事會1月就曾發表題為「DeepSeek是概念驗證嗎」的文章，警示美國應該更關注中國的創新環境變化如何推動國家戰略。事實證明，允許快速概念驗證、鼓勵探索、寬容失敗，有助相關技術快速迭代。

 

文化產業塑新型消費偏好及需求

 

　　改革、科技對經濟的乘數效應顯而易見，而文化對今年頭號工作任務「大力提振消費」，亦不乏塑造數字、綠色、智慧等新型消費偏好的奇功。工作報告就指，健全文化產業體系與市場體系，加速發展新型文化業態。

 

【FOCUS】工作報告提「改革」逾40次，科技、文化亦吸睛

泡泡瑪特盲盒熱賣，足見文化產業升級消費需求的潛力。

 

　　無獨有偶，主打文化IP消費的泡泡瑪特（09992）今日股價再創上市新高。在此之前，該公司因應「哪吒2」熱潮而發布聯乘盲盒，短短幾日就遭搶購一空。而國家發改委早前提及的視聽電子消費、國貨潮品消費等，亦攸關文化消費升級需求。

 

　　從此角度看，政府以改革、科技、文化三個新維度加持經濟運行，為接下來的「十五五」提供更多內生動力，長遠或較「3000億支持消費品以舊換新」、「城鄉基礎養老金最低標準再提高20元」更事半功倍。

撰文:金子安

【你點睇？】新一份預算案公布，多項開源節流措施推出，你認為哪一項措施最能達致改善政府財赤目標？► 立即投票

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

03070

平安香港高息

32.860

異動股

02506

訊飛醫療科技

128.300

異動股

00992

聯想集團

11.940

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03070 平安香港高息
  • 32.860
  • 02506 訊飛醫療科技
  • 128.300
  • 00992 聯想集團
  • 11.940
  • 02552 華領醫藥－Ｂ
  • 2.440
  • 00780 同程旅行
  • 19.740
股份推介
  • 06693 赤峰黃金
  • --
  • 目標︰--
  • 00017 新世界發展
  • 5.140
  • 目標︰--
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 474.600
  • 目標︰$556.00
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 54.200
  • 目標︰$70.00
  • 06060 眾安在綫
  • 12.380
  • 目標︰$15.00
人氣股
  • 00388 香港交易所
  • 347.600
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 129.900
  • 00001 長和
  • 47.100
  • 00700 騰訊控股
  • 505.500
  • 00005 滙豐控股
  • 91.900
報章貼士
  • 01523 珩灣科技
  • 5.670
  • 目標︰--
  • 02601 中國太保
  • 23.300
  • 目標︰$25.00
  • 01368 特步國際
  • 5.280
  • 目標︰$7.00
熱炒概念股
即時重點新聞

05/03/2025 17:00  《盤後部署》中央擴提振力度港股急飆，新世界新作風值博空間大

05/03/2025 13:22  【兩會焦點】陳昌盛：穩住樓市股市首次寫入《工作報告》總體要求

05/03/2025 11:25  【兩會焦點】一文讀懂政府工作報告：全方位擴內需為今年首要任務

05/03/2025 15:38  《外資精點》長和售和記港口，大行料負債率降機構料特息派25元

05/03/2025 16:03  【大國博弈】中國外交部重申不插手巴拿馬運河事務，反對濫施脅迫

05/03/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入８３﹒６９億元，買阿里沽中芯

05/03/2025 08:54  【大行炒Ｄ乜】伯恩斯坦升騰訊、網易目標，中信里昂點評三桶油

05/03/2025 16:35  《財資快訊》美電軟報７﹒７７１６，隔夜拆息較上日微軟３０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 經濟增長目標續持平5%，赤字率升至4%，股匯齊升新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 國策淘金 | 政府工作報告新組合拳盼穩信心 專家睇好三板塊新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

兩會焦點｜中央提多項穩增長促消費政策，兩會受惠股可以點揀？新文章
品味生活
生活
人氣文章

著數速遞

3.8婦女節優惠：奇華心形老婆餅買一送一、豐澤家電低至15折、莎莎護膚品低至4折！
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】美加墨中關稅戰開打，特朗普沉浸MAGA理想
人氣文章

銷售達人．梁子驄 Brian

銷售管理心得：從日本養老院自創貨幣，看落實量化管理四大要訣，每天小改變造就大結果
DIVA CHANNEL
人氣文章

尋寶女生日誌．Kogi Ko

換個角度看星，Bell & Ross衝出大氣層，以時間細味太空漫遊
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

從日常散步看字體設計！專訪前雜誌人Rhonda：散策不忘觀察城中新事舊物
人氣文章

港女講男．妮洛

作為炮友：約炮不說愛，預早定下規則，以免暈船？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
春季濕疹與主婦手：中醫解析原因及10大健康貼士，助你重獲柔嫩肌膚！康復病例分享 新文章
人氣文章
痛症│ 56歲馬德鐘自爆患強直性脊椎炎數十年，曾背脊僵硬痛到Call白車
人氣文章
除濕妙招 │ 香港濕度料達100%！日本節目教你零成本除濕：1樽水搞掂？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2025 19:11
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/03/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事05/03/2025
神州經脈 | 經濟增長目標續持平5%，赤字率升至4%，股匯齊升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

為甚麼中國不能坐視烏克蘭危機

04/03/2025 15:22

大國博弈

高息定存 | 工銀亞洲3個月3.68厘起存150萬，低門檻最...

03/03/2025 17:18

貨幣攻略

財政預算案 | 唐英年：發債當「收入」是「假盈餘」，但非不負...

03/03/2025 11:22

2025-26年度財政預算案

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處