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【FOCUS】中國「消費型社會」元年，現終端直接投入動向

17/03/2025

　　2025年，或將成為中國「消費型社會」元年。自「全方位擴大國內需求」獲政府工作報告升級為今年頭號工作任務，中辦、國辦周末發布《提振消費專項行動方案》，提出八大方向30招措施，緊接六部委周一（17日）下午將聯合舉行提振消費發布會，中央3月首提的「投資於人」，已到終端直接投入須見真招、實招時刻。

 

資本形成、淨出口貢獻受制

 

　　90年代初，中國投資馬力全開，造就經濟增長奇跡；到1999年，經歷97亞洲金融風暴和98長江特大洪災，多年來的「合理引導消費」，終升級為「引導和擴大消費」，進而2000年首提「促進消費」。不過，「有效需求不足」的頑症，過去逾20年始終未癒。

 

　　時間來到2025，高喊口號多年的「促銷費、擴內需」，終現加大財政「對終端直接投入」發力的動向。究其原因，看看去年「三駕馬車」對GDP增長貢獻率，資本形成、淨出口、最終消費支出，分別佔25.2%、30.3%、44.5%，即知時不我待。

 

【FOCUS】中國「消費型社會」元年，現終端直接投入動向

淨出口、資本形成兩大引擎今年料受制，「三駕馬車」最被寄予厚望的非消費莫屬。

 

　　鑑於2月末社會融資規模存量突破417萬億元，相當於去年GDP總量的309%，以債務驅動投資模式顯然不可持續；同時，政府工作報告明言，外部環境更趨複雜嚴峻，可能對貿易領域造成更大衝擊。換言之，「三駕馬車」今年最被寄予厚望的非消費莫屬。

 

漲工資、穩股市、解決欠款

 

　　相比美國最終消費佔比高達82%，歐洲、日本、印度亦高逾70%，中國提振消費尤其是家庭消費仍空間巨大，而當務之急即是解決「錢從何來」。《提振消費專項行動方案》今次由中共中央辦公廳、國務院辦公廳領銜印發，並將「城鄉居民增收促進行動」列為八大方向之首，顯示漲工資、穩股市、解決拖欠帳款，被最高層列入嚴格政策框架。

 

【FOCUS】中國「消費型社會」元年，現終端直接投入動向

漲工資、穩股市、解決拖欠帳款，被最高層列入嚴格政策框架。

 

　　位列第二的是「消費能力保障支持行動」，內蒙古呼和浩特近日出台「三孩家庭每年發放一萬育兒津貼至孩子10歲」、「三孩入學可全市自由選擇」，被視作地方群起效仿的風向標。而適當提高退休金、向困難群眾發放救助金等，亦相當於中央向地方下指示。

 

聚焦部委政策如何支援地方

 

　　消費品以舊換新政策提振首2月「家電和音像器材類」、「通訊器材類」零售額續雙位數增長之際，方案特別強調大宗耐用品的「綠色化、智能化升級」、「延伸汽車消費鏈」，以及「開闢高成長性消費新賽道（自動駕駛、腦機介面、機器人等）」。

 

【FOCUS】中國「消費型社會」元年，現終端直接投入動向

方案特別強調「開闢高成長性消費新賽道（自動駕駛、腦機介面、機器人等）」。

 

　　值得留意的是，方案還提及「依法保障勞工休息休假權益，不得違法延長勞工工作時間」、「實現彈性錯峰休假」、「鼓勵有條件的地方結合實際探索設置中小學春秋假」，都顯現從實際需要出發的惠民思路。

 

　　眼下的懸念是，儘管中央今次關於「終端」發力罕有包含眾多細節，但未提及中央財政如何為地方跟進實施居民增收、減負提供現金補助、配套支援等，且看稍後下午記者會發改委、央媽、財政部等有無政策大禮包送上。

撰文:金子安

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