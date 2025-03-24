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長和賣港口｜FOCUS｜從蘇伊士到巴拿馬，看Timing的藝術

24/03/2025

　　2015年「世紀重組」、2019年「黃台之瓜」、2025年「港口大刁」⋯⋯貴為港股天字第一號的長和(00001)，最新陷入「在商言商」和「錚錚愛國」之爭。自10年前將註冊地由香港改為開曼群島，乃至2024年報顯示公司來自中華人民共和國的收益僅佔12%，長和港口大刁陷入沸議，反促人深思What is Timing（何謂時機）。

 

過往捕捉交易時機戰績彪炳

 

　　賣產套現「教科書示範」，長和袋190億美元，令公司一舉從千億港元負債，升呢為淨現金；刺激股價兩日飆逾三成(33%)，市值膨脹近500億——隨著特朗普、港澳辦、官媒陸續發聲，畫風急轉至本欄上周提及的大國博弈下港資「教科書個案」。

 

【FOCUS】從蘇伊士到巴拿馬，看Timing的藝術

位於巴拿馬運河大西洋側的Cristobal港（圖）及太平洋側的Balboa港，均極具戰略意義。(AP)

 

　　回看1999年以198億英鎊出售Orange電訊業務，2008年以44.3億人幣出售上海世紀商貿廣場，2014年分拆港燈上市及2015年減持套現92億港元，2017年以402億港元出售中環中心⋯⋯以精準捕捉交易Timing（時機）而著稱的「超人」家族，今次似錯看了政治時鐘。

 

巴拿馬運河事關「新三角」

 

　　皆因港口自古以來都絕非簡單的船來船往。早在美國南北戰爭爆發時，林肯即祭出「蟒蛇計劃(Union Blockade)」，封鎖包括新奧爾良、莫比爾灣等12個港口的大西洋及墨西哥灣（特朗普改名美利堅灣）沿岸5600公里海岸線，重創南方補給線和出口收入。

 

【FOCUS】從蘇伊士到巴拿馬，看Timing的藝術

美國南北戰爭時，林肯祭出「蟒蛇計劃」，封鎖包括12個港口的5600公里海岸線，重創南方補給線和出口收入。

 

　　同為共和黨人，特朗普焉能不知位於巴拿馬運河大西洋側的Cristobal港、太平洋側的Balboa港的戰略意義？承擔全球6%海運貿易量（美、中分列第一、第二用戶），重奪巴拿馬運河，聯同控制格陵蘭島、吞併加拿大，構成「America First」戰略的貿易、軍事、工業「新三角」，鑒於此，「北京震怒失談判籌碼」一說恐非空穴來風。

 

蘇伊士運河化危為機因擇時

 

　　原本被視作「既套現全身而退，又遠離地緣風險」的長和「教科書示範」交易，突觸政治紅線，玄機就在決策時點。

 

【FOCUS】從蘇伊士到巴拿馬，看Timing的藝術

1956年7月，埃及民眾夾道歡呼總統納賽爾有關蘇伊士運河國有化的決定。(AP)

 

　　回看1956年7月，時任埃及總統納賽爾看準阿拉伯民族主義勢不可擋，以及時任美國總統艾森豪威爾忌憚前蘇聯勢力擴張，宣布將原本由英法公司控制的蘇伊士運河收歸國有，並將收入所得用於資助修建阿斯旺大壩，引發以色列入侵西奈半島，英法傘兵空降運河沿岸的重重危機。最終，英、法、以三國軍隊在美蘇施壓下撤離，英國殖民帝國地位一落千丈，首相艾登被迫辭職，納賽爾一舉蜚聲阿拉伯世界。

 

食幾家茶禮愈來愈難以為繼

 

　　而就今次巴拿馬運河港口大刁而言，大背景是中美新冷戰潛在的螺旋式升級，內地KOL「兔主席」甚至將長和此交易稱為「大概率是蠢和壞的結合（就出售資產有意不前置溝通）」。

 

【FOCUS】從蘇伊士到巴拿馬，看Timing的藝術

港企、港資、港人未來如何把握Timing？擔何大任？或坦白而言，「可利用價值」何在？

 

　　由此引伸出另一關鍵議題——港企、港資、港人過往以「專業/中立」姿態，在大國博弈中左右逢源、食幾家茶禮的生意經，已愈來愈難以為繼。未來如何把握Timing、擔何大任，或坦白而言「可利用價值」何在，絕非「在商言商」四個字那麼簡單。

撰文：金子安

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