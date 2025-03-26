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急症室加價 | FOCUS | 醫療改革不得不為，香港須防「劫勤濟懶」

26/03/2025

　　醫管局25/26年度獲特區政府撥款突破千億（1002億元）大關之際，政府資助高達97.6%的達摩克利斯之劍，仍搖搖欲墜。周二（25日）中午，醫衛局終宣布全面上調公營醫療收費，加幅遠「辣」過上一次2017年。方案直指資源濫用及提升「貧、重、危」病人保障，惟若港府改革續取易不取難，最終恐陷入「劫勤濟懶」與「矛盾激化」的雙輸結局。

 

急症室回復本色，屬正確一步

 

　　根據醫衛局最新方案，自2026年元旦起，急症室收費由180元加至400元（危殆、危重病人豁免），急症病床住院由每日120元加至300元，專科門診覆診由80元加至250元，加幅分別高達122%、150%、212%，遠超2017年時的80%、20%、33%。

 

　　「醫療通脹」之風撲面而來，政府對此的解釋是，改革旨在扭轉現時「小病高資助、大病要自費」的失衡和錯配，增設「全年收費上限」1萬元更能避免大病致貧，強調改革所得將全數投放公營醫療。

 

急症室加價 | FOCUS | 醫療改革不得不為，香港需防「劫勤濟懶」

政府強調，改革旨在扭轉現時「小病高資助、大病要自費」的失衡和錯配。(AP)

 

　　鑑於24/25年度公立醫院急症室求診人數高達223.7萬人次，其中僅不到5%為危殆（第一類別）和危急（第二類別），接近六成為半緊急（第四類別）和非緊急（第五類別），坊間甚至有暗瘡、腳痕者往急症室求診，政府冀望通過加價實現輕症分流，令急症室回復救危救急本色，當屬邁出正確一步。

 

被指再「向中產開刀」添爭議

 

　　不過，今次「辣」手加價引發沸議，最大爭議在於方案被指再次「向中產開刀」，卻避談檢視每年耗費分別高逾220億元、480億元的綜援計劃、公共福利金計劃。

 

急症室加價 | FOCUS | 醫療改革不得不為，香港需防「劫勤濟懶」

今次「辣」手加價引發沸議，最大爭議在於方案被指再次「向中產開刀」。

 

　　醫衛局預計方案每年為醫管局增收30億元的背後，可能是找不到私家夜診的基層母親，抱著深夜高燒的孩子往急症室「硬捱」400元收費；可能是因高負荷工作而需長期服用血壓、血糖藥的打工族，須每四周抽空往醫院排長龍取藥；可能是希望自力更生、拒申綜援的長者從此小病拒就醫……

 

推進深層次改革方治標又治本

 

　　當局拒絕檢視更深層次的制度改革，例如仿效新加坡「Silver Support Scheme（樂齡補貼計劃）」，為「生果金」引入資產審查；或探索引入類似外傭醫療保險的全民強制醫療保險，以「基本保障+自願升級」模式減輕普通打工者醫療負擔；或大刀闊斧引入合資格海外醫生……僅靠一刀切加價，長遠將如同以「發債當收入」粉飾赤字般，治標難治本。

 

　　值得一提的是，內地早已能做到實時查看公立醫院診症名額、在線預約、查看籌號、依時赴診；而全力打造智慧城市的香港，仍動輒出現市民在公立醫院急症室乾等四五小時的狀況，實在情何以堪。

 

急症室加價 | FOCUS | 醫療改革不得不為，香港需防「劫勤濟懶」

全力打造智慧城市的香港，應善用人工智能、大數據、遙距診症等紓緩醫療資源負擔。

 

 

　　如此種種的最壞結果，恐是住公屋、領綜援者最是自在（目前低收入住戶每4戶有3戶完全不工作），而早出晚歸的打工一族，卻背負住房、醫療、稅務等多重負擔，「劫勤濟懶」式政策恐扼殺香港最寶貴的獅子山精神，最終財赤、全要素生產率等深層次矛盾愈顯激化，陷入雙輸結局。

 

撰文：金子安

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