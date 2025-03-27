  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

貿易戰 | FOCUS | 汽車關稅「解放日」迷霧，歐洲另類受益叢林法則

27/03/2025

　　墨加中關稅、鋼鋁關稅、對等關稅、汽車關稅、晶片關稅、藥品關稅、油銅關稅……上任兩個多月的特朗普揮舞大棒、狠話說盡，圍繞4月2日「解放日（Liberation Day）」巨大的不確定性，美、歐、日一眾汽車股首當其衝。從關稅戰往績看，侵侵的「黃金時代」妙想最終恐只得一個橘，而另類受益者反或是歐洲。

 

不確定性恐釀市場崩潰

 

　　一個接一個的關稅，一次又一次的變卦，市場正密切注視特朗普貿易戰2.0重大升級－－對進口汽車徵收25%「永久性」關稅，會否如期在美東時間下周三（4月2日）凌晨12點生效，還是臨門倒灶，或豁免、或延遲、或打折。

 

貿易戰｜FOCUS｜汽車關稅「解放日」迷霧，歐洲另類受益叢林法則

德國大眾、寶馬，日本豐田、本田、三菱、萬事得，韓國起亞等汽車股齊挫。(AP)

 

　　儘管如此，德國大眾、寶馬，日本豐田、本田、三菱、萬事得，韓國起亞等汽車股齊挫。而鑑於美國跟加拿大、墨西哥的汽車供應鏈早已深度捆綁，零部件進口、境外組裝都難逃關稅衝擊，加上多國潛在的報復措施，美國本土汽車商特斯拉、通用等股價同暴跌。

 

　　難怪耶魯大學研究員、大摩亞太區前主席羅奇（Stephen Roach）質疑，4月2日到底將是「解放日」還是「歸零地（Ground Zero）」，而《世界是平的》作者弗里德曼（Thomas Friedman）亦在最新文章《一場大災難正在發生》中警告，特朗普各種相互矛盾的指令層出不窮，市場、企業家、投資者、盟友都會因這種不確定性而陷入崩潰。

 

2018鋼鐵關稅證有害無利

 

　　智庫外交關係委員會（CFR）的最新研究並顯示，本世紀以來，美國勞動生產率穩步攀升，惟在特朗普第一任期2018年3月對進口鋼鐵徵收25%關稅後，美國鋼鐵業的勞動生產率掉頭急跌，迄今每小時產量下降32%，使用鋼鐵的美國企業的成本較全球競爭對手高75%，顯示關稅有害無利。

 

貿易戰｜FOCUS｜汽車關稅「解放日」迷霧，歐洲另類受益叢林法則

 

　　若將此邏輯推演至特朗普威脅擬徵收關稅的汽車、晶片、藥品、石油、天然氣、銅等等，保護主義、劣幣驅逐良幣、技術共享受阻等恐同樣上演。最近的股市持續調整、消費者信心疲弱、銅價錄新高等「軟數據」都足見　「最美麗的詞」關稅，最終留下的或是一地雞毛。

 

有望爆發前所未見潛力

 

　　相反，不同於提前向美國跪低的越南（緊急下調美國LNG、汽車等商品關稅），以及對報復措施三緘其口的墨西哥，擁有龐大人口、資源、市場的歐洲，卻有望爆發前所未見的潛力，尤其是《大西洋月刊》主編披露的白宮高級官員Signal聊天記錄顯示，萬斯明言「胡塞武裝更多的是歐洲的問題，而不是美國的」，國防部長赫格塞斯回應認同，「厭惡歐洲搭便車的行為。」

 

貿易戰｜FOCUS｜汽車關稅「解放日」迷霧，歐洲另類受益叢林法則

德國軍火商萊茵金屬表示，擬接管大眾汽車即將停產的工廠以製造坦克。(AP)

 

　　歐洲自強的最新例證是，德國軍火商萊茵金屬表示，擬接管大眾汽車即將停產的工廠以製造坦克，而公司去年在錄得創紀錄的利潤後，決定向股東派息逾3.5億歐元。

 

　　除了面對俄羅斯威脅及美國遺棄的同仇敵愾，歐洲遠低於美國的政府債務佔GDP比例、國防開支佔GDP比例，以及高於美國的購買力平價GDP，都為其大幅提升主權軍事、技術和經濟實力提供支撐。簡而言之，侵侵的「叢林法則」孤立了自身、驚醒了盟友，且看4月2日有何戲碼。

撰文:金子安

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

02563

華昊中天醫藥－Ｂ

5.550

異動股

06667

美因基因

6.250

異動股

09866

蔚來－ＳＷ

32.550

更多FOCUS

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 42,239.89
    -214.90 (-0.506%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,678.31
    -33.89 (-0.593%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 17,759.18
    -139.84 (-0.781%)
精選預託證券 More
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升30.910
變動率︰+3.374%
較港股︰-1.87%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升60.110
變動率︰+1.845%
較港股︰+0.43%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰升4.663
變動率︰+1.765%
較港股︰+1.15%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升358.094
變動率︰+1.432%
較港股︰+0.08%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升20.020
變動率︰+2.985%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.295
變動率︰+2.455%
JD 京東
按盤價(USD)︰升42.270
變動率︰+1.173%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升133.770
變動率︰+1.157%
精選美股 More
TXN
德州儀器
按盤價(USD)︰跌178.140
變動率︰-3.442%
AMD
Advanced Micro Devices
按盤價(USD)︰跌105.934
變動率︰-3.862%
GM
通用汽車
按盤價(USD)︰跌46.459
變動率︰-8.815%
GME
GameStop Corp
按盤價(USD)︰跌25.759
變動率︰-9.170%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 27/03/2025 09:56 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：27/03/2025 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 27/03/2025 09:56 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02563 華昊中天醫藥－Ｂ
  • 5.550
  • 06667 美因基因
  • 6.250
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 32.550
  • 02800 盈富基金
  • 23.880
  • 02688 新奧能源
  • 66.000
股份推介
  • 06862 海底撈
  • 18.680
  • 目標︰$20.00
  • 00778 置富產業信託
  • 4.080
  • 目標︰$4.45
  • 00856 偉仕佳杰
  • 6.650
  • 目標︰--
  • 01415 高偉電子
  • 30.700
  • 目標︰$40.00
  • 06069 盛業
  • 13.980
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 130.100
  • 00001 長和
  • 45.700
  • 00700 騰訊控股
  • 509.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 51.700
  • 00981 中芯國際
  • 50.350
報章貼士
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 51.700
  • 目標︰$60.00
  • 09911 赤子城科技
  • 6.150
  • 目標︰--
  • 01209 華潤萬象生活
  • 34.750
  • 目標︰$44.00
熱炒概念股
即時重點新聞

27/03/2025 16:45  《盤後部署》廿天線得而復失續整固，平保投資收益強勁可低吸

27/03/2025 17:41  傳新世界擬抵押維港文化匯以取得156億港元貸款

27/03/2025 18:00  蔚來據報擬折讓9.5%配售不超過1.19億股，籌資約35億元

27/03/2025 16:35  中海油(883)全年純利按年升11.4%，息0.66港元

27/03/2025 11:04  彭博：中國暫停國有企業與李嘉誠相關公司新增合作

27/03/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入４１﹒４２億元，買泡泡瑪特沽盈富基金

27/03/2025 08:48  【大行炒Ｄ乜】中銀中行績後獲升目標，大和升新奧能源至跑贏大市

27/03/2025 16:29  《財資快訊》美電升報７﹒７７５９，一周拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

傳新世界擬抵押維港文化匯以取得156億港元貸款新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 美擴關稅戰，工業企業利潤降幅縮，張一鳴成中國首富新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

易經看世界 | 從未濟卦看長和出售巴拿馬港口：這宗交易如何發展？（有片）新文章
品味生活
生活
人氣文章

女子愛財．唐德玲

我命由我不由天，全憑「平安三寶」
人氣文章

玩樂 What’s On

紀念啟德機場100週年 3月30日國泰客機低飛至啟德主場館 集體回憶重現
人氣文章

英倫出走日記．Cally

移民英國｜英國打工中伏記：遲遲未有合約的工作，千萬不要碰！
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

卡戴珊家族的時尚話題女王：Kylie Jenner！頒獎典禮上與甜茶的恩愛行為外，她的禮服造型更值得欣賞？
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

可能是世界首創的唇膏包裝？英國品牌Lisa Eldridge的絕美復古唇膏，復刻柯德莉夏萍的珍藏古董！
人氣文章

Fashion

2025春夏不能錯過的芭蕾瑪莉珍運動鞋！穿上可鹽可甜的復古風潮：Puma Speedcat Ballet、Onisuka Tiger Mexico 66
健康好人生 Health Channel
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
女士養生 │ 調理月經不適、補氣血的安神養血湯水推介：栗子茯苓蓮子百合雞腳湯 新文章
人氣文章
人工授孕全攻略：醫生拆解迷思、成功率關鍵及適合女性建議
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/03/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/03/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/03/2025 21:56
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/03/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話27/03/2025
傳新世界擬抵押維港文化匯以取得156億港元貸款
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

【讚好有禮】送你有溫度的禮物！賞：銀杏館百合金桔菊花羅漢果清潤茶！

美解封檔案大揭露，拉美難逃中情局劫網

26/03/2025 18:51

大國博弈

高息定存 | 建行亞洲3個月特惠年利率5.68厘，大新低門檻...

25/03/2025 19:07

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處