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FOCUS | 駡戰下的冷思考，人形機器人決勝變現

01/04/2025

　　以「反共識」著稱的金沙江創投主管合夥人朱嘯虎，2017年趁共享單車ofo一地雞毛前精準套現，成功立下「風險厭惡型」人設，最新將矛頭對準眼下最熱門的賽道－－人形機器人，質疑「商業化在哪裏？」引發業界集體「怒懟（反擊）」。回顧蘋果、特斯拉、DeepSeek引領的行業顛覆式創新，技術突破和泡沫爆破亦步亦趨，遍地開花的「具身智能」概念公司未來同將千淘萬漉始見真金。

 

「風險厭惡型」朱嘯虎自製噱頭

 

　　蛇年春晚上扭秧歌的人形機器人，令宇樹科技一夜爆火；繼而有進階至跳「斧頭幫」舞的眾擎人形機器人，會踩單車/玩滑板的靈犀人形機器人；而在比亞迪的長沙工廠/極氪的寧波工廠，優必選旗下的工業人形機器人，亦靈活地搬動箱子上上落落；更有在雪地上如履平地、每小時狂奔12公里的「天工」人形機器人……

 

【FOCUS】駡戰下的冷思考，人形機器人決勝變現

優必選的人形機器人在浙江寧波的極氪智慧工廠進行實務訓練。(AP)

 

 

　　然而，種種這些在朱嘯虎看來，都屬於商業路徑不清晰，「誰會花十幾萬買一個機器人去幹這些活？」不同於當年向ofo至少投資數千萬元（人民幣．下同），然後逃頂走人，他最新聲稱的「批量退出人形機器人公司」，所涉投資據報僅得400萬元，與其說是「看淡行業」，倒更像製造噱頭。

 

成本高企，認知物理世界成挑戰

 

　　一眾業界將朱的言論斥為「雜音」，又搬出他去年3月對中國大模型公司從「我們一看就知道，這個肯定沒戲」，到今年2月「我肯定會投啊！我肯定會投！」的變臉，認為不必過度解讀。雙方隔空開火背後，無法回避的現實仍是－－人人都知具身智能將改變世界，但沒人知道怎樣才能賺錢。

 

　　看看有「機器人第一股」之稱的優必選，去年虧損11.6億元，預計本季發布的的全尺寸科研教育人形機器人「天工行者」，標榜業界最低的售價仍達29.9萬元。而春晚同款的宇樹Unitree H1人形機器人，早前在京東的售價高達65萬元（已下架）。

 

【FOCUS】駡戰下的冷思考，人形機器人決勝變現

春晚同款的宇樹Unitree H1人形機器人，早前在京東的售價高達65萬元。(AP)

 

　　換言之，在目前看來最可能實現應用的工業場景領域，機器人雖已能執行標準化任務，但適應複雜環境、手部精細動作、認知物理世界等仍遠不及人類，更遑論高昂的研發（AI泛化）、訓練（千億級工業動作樣本）、製造（傳感器、減速器等）成本。

 

確保活下去為眼前最重要的功課

 

　　技術、成本、場景對於人形機器人大規模商業化應用缺一不可，如同在智能手機變革中淘汰的諾基亞、黑莓，在共享單車惡鬥中破產的ofo，乃至眼下隨時難敵白熱化競爭的電動車弱勢車企，對未來技術突破、商業變現的樂觀憧憬固然可嘉，但在「木頭姐（Cathie Wood）」預言人形機器人潛在市場高達24萬億美元實現前，如何確保活下去才是眼前最重要的功課。


　　 
　　最新消息就指，2015年成立、擁有2000項專利申請的獨角獸企業達閥機器人，深陷資金鏈危機長期欠薪，總部人去樓空。而深圳、廣州、上海、北京、杭州的機器人相關企業總計約20萬家，設想到2027年還會剩下多少？

撰文:金子安

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