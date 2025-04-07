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黑色星期一 | FOCUS | 關稅戰車如鐵達尼，美元籠罩不祥之兆

07/04/2025

　　面對兩日蒸發5.4萬億美元市值的美股，就連MAGA鐵粉阿克曼（Bill Ackman）亦忍不住疾呼「90天暫停期」，惟關稅戰車狂奔的巨大慣性，恐如減速轉舵不及的鐵達尼號，令美股周一（7日）直撞史上最大「三連跌」紀錄的冰山。而「解放日（香港時間4月3日）」直插2%的美元，更籠罩不祥之兆。

 

美股「黑色星期一」避無可避

 

　　美東時間周三（2日）美股收市後投下的「對等關稅」核彈，引發華爾街慘烈血洗，而侵侵最新堅稱「有時必須吃藥才能解決問題」、「中國驚慌失措」、「將維持關稅直至貿易逆差消失」，續拖累三大指數期貨齊挫逾5.5%（截至本港時間周一中午），恐預示美股即將刷新1987年「黑色星期一」乃至1929年大蕭條以來三連跌的極值。

 

黑色星期一 | FOCUS | 關稅戰車如鐵達尼，美元籠罩不祥之兆

美股過去兩日市值蒸發5.4萬億美元，特朗普對此表示，「有時必須吃藥才能解決問題」。

 

 

　　面對對沖基金抛售潮，以及潛在的「雷曼式」追孖展（margin call）潮，過往為MAGA身先士卒護航的對沖基金大佬阿克曼，疾呼總統宣布「90天暫停期」以重新談判並避免經濟核冬天。但正如他所言，「商業是一場信心遊戲，信心取決於信任」，即使特朗普祭出「緩/拖字訣」，巨大的不確定性都注定無法消失。

 

馬克斯：預測未來半年注定錯

 

　　價值投資大師、橡樹資本創始人馬克斯（Howard Marks）最新忠告稱，股票價格所依賴的世界大局正發生根本性變化，是其職業生涯前所未見，因此現時是應果斷進場抄底，還是等待進一步下跌，「作出定性（qualitatively）判斷絕非可能，你無法通過『分析』來確定今天的資產價格是否適合未來的環境」。他強調，如果有人說未來6個月會怎樣，「我敢打賭你是錯的。」

 

黑色星期一 | FOCUS | 關稅戰車如鐵達尼，美元籠罩不祥之兆

橡樹資本創始人馬克斯忠告，股票價格所依賴的世界大局正發生根本性變化，是其職業生涯前所未見。

 

 

　　馬克斯並指，美國過往如同一個手持無上限額度金色信用卡的人，倘若以上劇變令其不得不面對信用額度縮減或不得不在某個時候送上帳單，將導致真正的風險。「如果人們不再喜歡美元，不再喜歡投資美國、不再喜歡擁有美債，財政狀況將變得相當複雜。」

 

海外資本若回撤勢重創金融賬

 

　　此似乎印證了，美元在對等關稅公布後，未一如預期走強，反而直插2%的邏輯，反映市場對愈來愈緊逼的美國經濟衰退的擔憂，壓倒了任何關稅的潛在利好。瑞士百達資產管理公司首席策略師Luca Paolini甚至稱，不排除未來五年美元再貶值10%至15%。

 

黑色星期一 | FOCUS | 關稅戰車如鐵達尼，美元籠罩不祥之兆

瑞士百達資產管理公司首席策略師Luca Paolini預測，不排除未來五年美元再貶值10%至15%。

 

 

　　最壞的情形是，自大流行以來的美國經濟、美股「例外論」壽終正寢，過去數年爭先恐後湧入美股市場淘金的海外資本（持股約五分一）開啟回撤模式。最終，特朗普的關稅「大棋」，這邊廂推動收窄貿易逆差（如能成功），那邊廂重創金融賬戶順差，撿了芝麻丟了西瓜，對美元的長期損害或才剛剛開始。

撰文:金子安

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