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關稅戰 | FOCUS | 「恩赦」對象揭盅倒數，中國「奉陪到底」非無因

08/04/2025

　　隨著周三（9日）對等關稅生效日倒數，黃金、美債、比特幣等的「避險」光環齊齊黯淡，一眾損手損腳的華爾街大佬集體發聲……噪音愈大，第一個獲得「恩赦」的國家愈顯呼之欲出。但留意特朗普的哼哈二將－－貿易與製造業顧問納瓦羅、經濟顧問米蘭的最新言論，不難理解中國「奉陪到底」的迎戰思維。

 

華爾街鼓噪，侵侵需秀關稅「奇效」

 

　　一則匿名X帳號的暫停關稅90日的「小作文」，令隔夜美股如坐過山車，標指短短半小時高低波幅逾400點。更令人驚嘆的是，十年期美債殖利率掉頭攀升（息升價跌）、現貨金失守3千美元、比特幣跌穿8萬美元，一時間，「要錢不要貨」如同流行感冒般蔓延。

 

　　風險資產劇烈拋售，傳統避險資產亦不避險，繼對沖基金巨頭阿克曼呼籲關稅暫緩後，另一共和黨金主、家得寶聯合創始人蘭格尼亦狠批對等關稅的計算方式；貝萊德執行長芬克則透露，許多CEO都認為美國可能正處於經濟衰退中；「新債王」岡拉克預測，標指或4500點才觸底。

 

關稅戰 | FOCUS | 「恩赦」對象揭盅倒數，中國「奉陪到底」非無因

共和黨金主、家得寶聯合創始人蘭格尼最新加入反對等關稅陣營。(AP)

 

　　面對以上種種，盡管侵侵高呼「不要成為一個恐慌者，堅強，勇敢，耐心！」但按他的成名著《交易的藝術》提及的心法之一「Use Your Leverage（善用槓桿）」，未來一兩日勢必要大秀關稅促進大刁的「奇效」。

 

日本越南不同命，哼哈二將霸道盡顯

 

　　就在周二，特朗普與日揆石破茂通電話後確認，分別由財長貝森特和經濟再生大臣赤澤亮正擔任談判代表，日經指數聞聲反彈逾5%，日圓兌美元一度直逼145關，都顯示遞上「投名狀」、有望首個獲關稅王「恩赦」者，大有可能是日本。

 

關稅戰 | FOCUS | 「恩赦」對象揭盅倒數，中國「奉陪到底」非無因

特朗普與石破茂通電話後確認，日美雙方將持續談判。(AP)

 

 

　　另邊廂，上周末向特朗普示好，提出願取消所有美國進口商品的越南，遭納瓦羅回絕稱，「非關稅欺騙」行為才是重中之重，越南還應停止傾銷商品、操縱貨幣。胡志明指數周二續瀉近6%。

 

　　再看看米蘭的最新演講，他稱，美國願意繼續背負「高成本」提供美元這一全球公共產品（global public goods），但需要其他國家參與分擔成本。而分擔之道就包括：接受關稅而不進行報復，從而為美國財政部提供收入以資助公共產品供應；簡單地向美國財政部開出支票，幫助美國資助全球公共產品等。

 

更大力度刺激政策時間表或大幅提前

 

　　認清此，或正正是中國第一時間作出「34%關稅」反制決定、誓言「奉陪到底」等的邏輯所在。而從最高層周一（7日）呼籲加強措施「充分釋放」消費潛力，央媽、匯金、金監總局周二開市前齊亮牌，人民幣中間價自2023年9月以來首次低於7.2等來看，信號都指向－－中美平等協商之前，必須先打下一場硬仗。

 

關稅戰 | FOCUS | 「恩赦」對象揭盅倒數，中國「奉陪到底」非無因

央媽、匯金、金監總局周二開市前齊亮牌。(AP)

 

　　面對特朗普2.0的「強權即公理」，北京推出更大力度刺激政策的時間表或大幅提前，除了降準減息的貨幣政策，財政、房地產、產業、資本市場等多方面的支持政策無疑更值期待。

 

撰文：金子安

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