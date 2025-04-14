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出口 | FOCUS | 電子關稅「假豁免真緩兵」，中國出口第二季見真章

14/04/2025

　　彈出又彈入的電子商品關稅「豁免」，或只是侵侵的緩兵之計。中國海關總署周一（14日）公布的3月出口數據顯示，去年底以來的「搶出口」前置效應似逐步消退，外貿面臨的考驗第二季起方見真章。

 

出口增速靚惟金額減，挑戰初露端倪

 

　　關稅戰陰雲密布之下，中國3月美元計出口按年飆12.4%（市場預期：4.6%），錄3139.1億美元。其中，東盟（589.8億美元）、歐盟（430.6億美元）、美國（400.6億美元）分列前三大出口目的地；若以東盟十國加上日韓澳新的RCEP（區域全面經濟關係協定）計，則達920.9億美元。

 

出口 | FOCUS | 電子關稅「假豁免真緩兵」，中國出口第二季見真章

中國3月對美出口增速按年增9%，但以絕對金額看，400.6億美元錄去年4月以來最低。

 

　　值得留意的是，3月對美出口增速按年增9%，但以絕對金額看，400.6億美元錄去年4月以來最低。連同出口總額遠低於去年12月的3356億、1月的3247億美元，「搶出口」帶來的前置效應逐步消退，似已初見端倪。海關發言人就稱，出口確實面臨複雜嚴峻的外部形勢，但強調「天塌不下來」。

 

留補庫存、供應鏈優化的「逃生門」

 

　　那麼，美國海關與邊境保護局及白宮上周五（11日）同時發布，中國製造的智能手機、電腦、集成電路、光伏設備、路由器等，可豁免145%對等關稅（仍需徵收20%芬太尼稅），而商務部長周日（13日）又稱多項科技產品未來一兩個月內面臨單獨徵稅，到底意欲何為？

 

出口 | FOCUS | 電子關稅「假豁免真緩兵」，中國出口第二季見真章

AI生成的美國工人在工廠組裝iPhone的想象圖。

 

　　從印度3月組裝的iPhone產量按年大增近六成，並向美國空運約150萬部；到中國3月手機（涵蓋iPhone）、集成電路出口額按年分別增7.7%、7.9%，都顯示關稅大棒正有意為美企留出補庫存、供應鏈優化的「逃生門」。

 

侵侵劍指中期選舉，勿陷速勝論誤判

 

　　大型科技公司和美國消費者暫獲喘息，但若就此判斷侵侵「服軟」，則顯然是低估了他以　「MAGA（讓美國再次偉大）」取悅核心選民，劍指中期選舉，以及推動供應鏈「去風險化」的決心。

 

出口 | FOCUS | 電子關稅「假豁免真緩兵」，中國出口第二季見真章

若就此判斷侵侵「服軟」，則顯然是低估了他以　「MAGA」取悅核心選民，劍指中期選舉的決心。

 

　　無獨有偶，被稱為全球經濟「金絲雀」的韓國，3月出口半導體、電腦出口按年分別飆11.9%、33.1%；台灣地區3月出口手機、電腦等資訊通訊與視聽產品，更按年增34%至169.4億美元歷史新高。

 

　　以上種種，都恐暗示真正的考驗將在第二季到來，不要因3月出口表現超預期而鬆懈。面對朝令夕改的「關稅王」，靜觀其變之外，更重要的是－－切勿陷入速勝論的誤判。

 

撰文：金子安

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