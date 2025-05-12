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關稅戰 | FOCUS | 「共識」VS「協議」藏玄機，稅率回撤細節引關注

12/05/2025

　　差之毫釐，謬以千里。被中國稱為「共識」、而被美國稱為「協議（Deal）」的瑞士會談成果，含金量到底幾何，料於周一（12日）稍後揭盅。從白宮簡報的措辭看，華盛頓顯然更急於將瀕臨焦糊的「關稅大餅」翻個面。中美罕有的聯合聲明料涉及磋商機制等議題之外，備受關注的，當屬美國對華關稅將在何種前提下回撤至市場預期的54%以下。

 

改稱中方「夥伴」，美方窗口期漸窄

 

　　從特朗普上周五（9日）將145%的漫天要價坐地還錢至80%，到白宮周日（11日）簡報引述美國貿易代表格里爾，將中方代表稱為「夥伴（partners）」，更指「分歧可能沒想像的大」；對比副總理何立峰僅透露「雙方一致同意建立中美經貿磋商機制」，以及「（會談）為進一步彌合分歧和深化合作打下了基礎、創造了條件」，誰更急於達成「大刁」，不言而喻。

 

關稅戰 | FOCUS | 「共識」VS「協議」藏玄機，稅率回撤細節引關注

美國貿易代表格里爾(右)，將中方代表稱為「夥伴（partners）」。(AP)

 

　　就在本周末，侵侵4月10日將對華關稅加至145%後首批中國商品，已抵達洛杉磯港。多達12000個貨櫃中，滿是毛衣、泳帽、家具、燈具、洗碗機、工作靴等美國人的日常必需品。就在上月底，沃爾瑪、家得寶、塔吉特等零售巨頭齊到訪白宮，向總統分享（施壓）關稅影響。

 

　　換言之，要安撫對利潤、通脹倍感焦慮的零售商和消費者，趕在庫存耗盡、價格飆升前，以某種形式暫停或下調部分對華關稅，窗口期愈來愈窄，或正正是今次中美會談取得「實質進展」較預期更快的原因。

 

北京強調「發展利益」，不急於決戰

 

　　從中國商務部副部長李成鋼在記者會強調，「會談中照顧彼此的關切和發展利益」，「任何可能達成的成果也一定必須是符合中方自身發展利益」看，「共識」顯然並不僅限於關稅稅率，而大概率涉及芬太尼、港口費、開放市場/投資，乃至匯率、台灣問題等。

 

關稅戰 | FOCUS | 「共識」VS「協議」藏玄機，稅率回撤細節引關注

中方在記者會強調，「會談中照顧彼此的關切和發展利益」，「任何可能達成的成果也一定必須是符合中方自身發展利益」。(AP)

 


　　 更大的背景則是，特朗普無法如願召集盟友「孤立」中國，中國亦不願跟美國全面脫鈎、徹底反面，以免讓第三方漁翁得利，雙方未來勢邊打、邊談、邊準備，邊博弈，再擇機決戰。

 

　　從此角度看，揭盅倒數中的聯合聲明，魔鬼仍在細節－－含金量不僅取決於關稅暫緩/下調的範圍與幅度，更繫於雙方的誠意和互信程度，能否為進一步談判設定可持續機制。倘若聲明細節難打消短期不確定性，市場恐迎新一輪動盪。

撰文:金子安

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