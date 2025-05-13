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寧德時代 | FOCUS | 此「寧王」非彼「雪王」，換電賽道臨雙考驗

13/05/2025

　　「雪王（蜜雪冰城）」赴港上市不到兩個月，股價最大飆逾160%；下周二（20日）同樣登錄香港的「寧王（寧德時代）」能否複製暴升神話？一字曰之：難。除了H股定價較A股折讓有限、巨無霸體量欠爆發力、行業競爭白熱化等因素之外，最大懸念是，「寧王」正全力開拓的第二賽道－－換電服務網絡，仍面臨技術路線和資源整合的雙重不確定性。

 

明星陣容助陣，較A股僅折讓5%

 

　　全球電池一哥寧德時代，繼2018年登錄深圳創業板後，下周將在港二次上市；若悉數行使發售量調整權及超額配股權，總募資或高達410億元，有望問鼎港股四年來最大IPO。

 

寧德招股 | FOCUS | 此「寧王」非彼「雪王」，換電賽道臨雙考驗

全球電池一哥寧德時代，繼2018年登錄深圳創業板後，下周將在港二次上市。(AP)

 

　　頭頂電動車電池（動力電池）、儲能電池市佔率「雙冠」光環，今次IPO的23名基石投資者可謂全明星陣容，中石化、科威特投資局（KIA）、高瓴資本、橡樹資本、瑞銀資管等，合計認購逾203億元。或正因為此，招股價上限263元較周二A股（深：300750）半日收市價256.5元人民幣，僅折讓約5%，遠小於去年下半年同樣二次上市的美的（00300）和順豐（06936）。

 

加速出海，九成募資投匈牙利工廠

 

　　AH溢價的「水位」有限，那麼搏未來業務增長又如何？看看今次募資的投向，90%將用於2022年中宣布的匈牙利電池超級工廠（項目預計投資73.4億歐元）。去年底，公司再宣布與Stellantis集團合作，在西班牙建電池工廠（預計投資41億歐元）。

 

寧德招股 | FOCUS | 此「寧王」非彼「雪王」，換電賽道臨雙考驗

寧德時代位於匈牙利的電池超級工廠，項目預計投資73.4億歐元。(AP)

 

　　加速出海、「與時間賽跑（創始人曾毓群語）」的大背景是，「寧王」動力電池的國內市佔率雖仍穩居第一的45%，但較2021年約52%明顯倒退，且去年全球動力電池裝車量增速跑輸比亞迪（01211）。此外，愈來愈多的國內車企加入自研電池之列，如吉利（00175）上月宣布組建「吉曜通行」。

 

高昂前期投入成本+技術路線風險

 

　　 　眼見比亞迪造車、造電池之餘，最新將目光瞄準「兩三輪車」電池，劍指保有量逾4億的國內「小電驢」市場，「寧王」亦早已不甘心只造電池，而是布局電動車補能市場，冀以換電服務開闢第二增長曲線。

 

　　 　眾所周知，無論多強續航能力的電動車仍需充電，除了公共/家庭充電樁，換電為有意降低購車成本、擔心電量衰減的人，乃至「時間就是金錢」的士司機、外賣小哥提供了第三種選擇。

 

寧德招股 | FOCUS | 此「寧王」非彼「雪王」，換電賽道臨雙考驗

「寧王」早已不甘心只造電池，而是布局電動車補能市場，冀以換電服務開闢第二增長曲線。(AP)

 

 

　　 　就在3月，「寧王」與蔚來合作構建覆蓋全系乘用車的換電網絡；接著4月宣布與一汽、長安、北汽、奇瑞、廣汽五大車企，共同發布10款巧克力換電（模塊电池能像「巧克力」一樣在一分半鐘內快速更換）新車型；並在香港粉嶺動工修建換電站。

 

　　 　以上種種，意味高昂的前期投入成本，亦面臨電池標準化技術路線之爭、乃至未來更便捷超級快充迭代等挑戰。換言之，「寧王」的港股故事，註定是一場長期主義考驗，而非短線爆炒的狂歡。

撰文:金子安

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