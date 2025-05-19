  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

中國經濟 | FOCUS | 4月經濟頂住壓力，消費、地產響警號

19/05/2025

　　特朗普「解放日（4月2日）」引發中美4月針鋒相對「反制-再反制-加碼反制」陰霾籠罩之下，國家統計局周一（19日）揭盅4月重磅數據，「頂住壓力穩定增長」，但包括汽車/家電/餐飲/商品房銷售、房地產投資等數據紅燈閃爍，顯示總體經濟保持韌性之外，收入預期惡化和樓市風險傳導的雙重壓力揮之不去。

 

汽車銷售兩年低，收入增速十年低

 

　　中美關稅戰2.0第一回合正面交鋒，「外部衝擊影響加大」不容小覷，被寄予厚望的「國內大循環」，4月表現不容樂觀。

 

　　具體而言，上月社會消費零售額按年增5.1%（預期：5.5%），絕對值回落至37174億元（人民幣．下同），錄近一年低。分細項看，汽車銷售額3626億元，錄近兩年低；早前井噴的家電音像類銷售額，回落至7個月最低；餐飲消費亦錄近一年低。

 

中國經濟 | FOCUS | 4月經濟頂住壓力，消費、地產響警號

4月社會消費零售額按年增5.1%（預期：5.5%），絕對值回落至37174億元（人民幣．下同），錄近一年低。(AP)

 

 

　　拋開汽車購置稅減免、「以舊換新」等政策提前透支大宗消費需求的因素，國統局周末公布的城鎮私營、非私營就業人員工資漲幅錄至少十年最低（1.7%、2.8%），且二者平均工資差距持續擴大（1：1.79），恐更能說明居民「捂緊錢包」的原因。

 

商住銷售縮水，中央排除大拆大建

 

　　此外，早前受惠「白名單」擴圍增效、限購鬆綁、減息等而回暖的房地產再陷低迷。最直觀為4月商品住宅銷售額按月縮水逾40%，房地產開發投資按年跌幅，亦從首2月、3月的-9.8%、-10%，續擴大至-11.5%。

 

中國經濟 | FOCUS | 4月經濟頂住壓力，消費、地產響警號

4月商品住宅銷售額按月縮水逾40%，房地產開發投資按年跌幅，亦續擴大至-11.5%。(AP)

 

　　值得留意的是，中央辦公廳、國務院辦公廳近日發布的「持續推進城市更新行動的意見」，已釋放拒絕樓市強刺激的信號，明言「盡力而為、量力而行」、「不搞大拆大建」、「加速實施群眾改造意願強烈、城市資金能平衡、徵收補償方案成熟的城中村改造計劃」。

 

房價走向未明，需嚴防系統性風險

 

　　此外，儘管國統局定調樓市「續止跌回升」，位於上海的對沖基金半夏投資於最新致投資者信函中就稱，「隨著房價下跌的加劇，整個銀行體系的壞賬風險快速上升」；「這一潛在的變化，意味當前持有銀行股開始變得風險大於收益。」此是否危言聳聽見仁見智，但內地金融業去年處置不良資產高達3.8萬億元歷史最高，其中勢相當部分涉及房地產貸款。

 

　　簡而言之，收入預期惡化和樓市風險傳導的雙重壓力之下，政策急需打破「低收入-低房價-低消費」的負反饋循環。國家發改委4月底預告的「大部分政策將在第二季度落實」，能否從「托底」升級為「破局」，祭出系統性、超常規方案，或仍待最高層評估關稅的實際影響，再相機決策。

撰文：金子安

《說說心理話》香港四徑：跑足3日3夜298公里，跑到出現幻覺！勝出沒有獎金或獎品，跑手為甚麼會去挑戰極限？如何調節心理狀態去完成？► 即睇

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

02800

盈富基金

23.880

異動股

00887

英皇鐘錶珠寶

0.295

異動股

02145

上美股份

74.350

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02800 盈富基金
  • 23.860
  • 00887 英皇鐘錶珠寶
  • 0.300
  • 02145 上美股份
  • 74.550
  • 09626 嗶哩嗶哩－Ｗ
  • 141.100
  • 09878 匯通達網絡
  • 17.640
股份推介
  • 01299 友邦保險
  • 67.250
  • 目標︰$74.60
  • 09699 順豐同城
  • 10.900
  • 目標︰--
  • 00293 國泰航空
  • 10.300
  • 目標︰$12.00
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 122.200
  • 目標︰$150.00
  • 09992 泡泡瑪特
  • 210.200
  • 目標︰$220.00
人氣股
  • 03750 寧德時代
  • 308.000
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 122.200
  • 00700 騰訊控股
  • 513.500
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 54.350
  • 00001 長和
  • 45.450
報章貼士
  • 01099 國藥控股
  • 18.740
  • 目標︰$20.20
  • 09699 順豐同城
  • 10.900
  • 目標︰--
  • 01876 百威亞太
  • 8.480
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

20/05/2025 09:22  內地今年首啟減息，恒指高開65點報23398，藥股領漲

20/05/2025 09:20  《新股掛牌》寧德首掛開高近13%，每手賺三千三，超購150倍

20/05/2025 09:31  《異動股》三生製藥高開15%，獲輝瑞60億美元購新藥獨家許可

20/05/2025 09:10  《盤前攻略》美股先跌後升，港股沽壓減輕惟好淡部署仍審慎

20/05/2025 08:18  【開市Ｇｏ】美儲官員放鷹，寧王暗盤曾升近一成，內銀降存款利率

20/05/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入８４﹒５９億元，買建行沽騰訊

20/05/2025 08:31  【大行炒Ｄ乜】零跑汽車績後獲大行升目標，大摩高盛點評地產股

20/05/2025 11:38  《財資快訊》美電軟報７﹒８２３４，一個月拆息較上日軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 零跑績後最牛看$81.15，仲有三桶油、內房、物管及地產股最新評級/目標價新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

李家超：發展旅遊熱點工作組今公布首批落實項目新文章
人氣文章

新聞>開市Good Morning

黃瑋傑：恒指23000點有支持，惟成交額減反映投資者觀望待變新文章
品味生活
生活
人氣文章

快樂退休．曾智華

人生是不停抉擇的旅程
人氣文章

財識兼收．止凡

一個比巴菲特更穩陣的操作
人氣文章

玩樂 What’s On

大灣區航空5.20快閃優惠：東京來回$560起 包20公斤行李！暑假飛大阪$800起 連稅最平$1,855
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

四十年後，仍然記住翁美玲
人氣文章

Art & Living

《虎毒不》──罕見探討現代都市女性處境的作品
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

高膽固醇要戒食芝士？研究：芝士未必有害！高脂高鹽卻比想像中健康，關鍵在於發酵過程？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
香港四徑：跑足3日3夜298公里，跑到出現幻覺！勝出沒有獎金或獎品，跑手為甚麼會去挑戰極限？如何調節心理狀態去完成？
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
拆解乳清蛋白：每日1杯能有效增肌？乳清蛋白粉商不會告訴你的真相 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/05/2025 12:14
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/05/2025 12:14
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/05/2025 12:14
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/05/2025 11:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章大行報告20/05/2025
大行報告 | 零跑績後最牛看$81.15，仲有三桶油、內房、物管及地產股最新評級/目標價
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

特朗普樂見統一，賴清德痴心枉付

20/05/2025 08:00

大國博弈

美國評級下調，象徵意義大過實際意義

18/05/2025 19:00

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，滙豐單周三度減定存息，建行亞洲3...

18/05/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處