小鵬 | FOCUS | 「鐵三角」豪賭高研發，小鵬領跑自研潮

有「中國版特斯拉」之稱的小鵬（09868）公布一季報，單季交付、毛利率齊創新高。公司連續6個月單月交付破3萬，遙遙領先一眾新勢力，新車型固建奇功，但最可圈可點的當屬「鐵三角（芯片、電池系統、全視覺）」技術集權野心，亦預示車企「自研」潮方興未艾。

爆款帶動交付，料第四季轉盈

2024年銷量墊底「蔚小理」的小鵬，終於苦盡甘來。受益去年8月、11月發布的MONA M03、P7+熱賣，首季交付量按年大增3.3倍至94008輛，並預計二季度交付量衝破10萬關。鑑於增長潛力釋放剛啟，降本增效令毛利率連升7季（15.6%），首季已大幅收窄的淨虧損（4.3億人幣）料於第四季實現盈利。

去年8月發布的MONA M03，推動小鵬首季交付量按年大增3.3倍。



業績靚麗帶動股價周四（22日）半日錄一個月高，未來能否更上層樓？相比排隊密集發布的新車型（包括MONA M03 Max、G7、新P7），跟對手正面交鋒，小鵬的「看家本領」實屬其全棧自研體系－－自研圖靈芯片、自研天璣OS、自研鯤鵬超電。

芯片、純視覺、超級電動系統

為何要全部自研？看看其「中國版特斯拉」的別稱，或能啟發一二。事實上，特斯拉FSD輔助駕駛系統採用的正正是其2019年首發的自研FSD芯片。馬斯克曾透露，FSD的成本僅是此前英偉達方案的一小部分，但性能大幅提升。換言之，自研早期成本不菲，但長期效益及可定制化功能，無疑能加持車企競爭力。

小鵬P7+、X9搭載AI鷹眼純視覺方案。

小鵬亦接棒特斯拉的純視覺路線，於P7+、X9搭載AI鷹眼純視覺方案，聲稱無懼逆光、弱光、強光，看得更準、更清、更遠。至於電池，雖然旗艦車型搭載的5C超充電池並非自研（來自中創新航），但去年第四季發布的鯤鵬超級電動系統，結合430公里純電續航和1400公里綜合續航，並標榜用車7年，電池衰減小於10%。

蔚來、小米、奇瑞紛擁抱自研

憧憬未來自動駕駛技術在行業中實現「代際領先」以及全棧自研，背後代價不菲。首季計，小鵬研發支出19.8億元，佔營收比例12.5%，遠高於同期的比亞迪（8.3%）和特斯拉（5.7%）；預計全年研發開支85億元，按年增三成。

小米剛發布自研智能手機芯片，未來將投資至少500億於芯片設計。

有「自研」先鋒如此，其他車企亦不敢怠慢。例如搭載自研「神璣NX9031」芯片的蔚來ET9、ES6、EC6近日相繼上市；小米雷軍本周透露，未來十年將投資至少500億於芯片設計；奇瑞自研的固態電池預計2027年批量上市；早已自研汽車操作系統的理想，亦正發力自研芯片。

眼見小鵬的「高投入、高回報」技術路線風生水起，自研路線或已成車企差異化生存、乃至絕地反擊的不二之道。自研內捲潮之下，是否「得技術者得天下」，終極或還看消費者願為多少「技術情懷」心動和買單。

撰文:金子安

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