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無人機 | FOCUS | 無人機出奇制勝，新博弈中國藏王牌

05/06/2025

　　烏克蘭周日（1日）以117駕無人機深入偷襲俄羅斯腹地，印證北京早在2019年發表國防白皮書，所提及的「武器裝備遠程精准化、無人化」趨勢。事件勢加快特朗普關於中國無人機禁令的新行政命令出台，但恐隨時弄巧成拙，進一步擴大中美無人機及相關產業的差距。

 

「空中航母」九天首飛在即

 

　　農業、物流、救災、航拍、巡檢、乃至石窟修復、節慶表演……五花八門的應用場景，帶動中國無人機產業方興未艾，僅低空經濟市場規模今年就料突破1萬億人幣。民用之外，紅海（胡塞VS美軍）、印巴、俄烏等戰場上無人機屢建奇功，倍增預計本月底首飛的中國自研「九天」無人機的吸睛度。

 

無人機 | FOCUS | 無人機出奇制勝，新博弈中國藏王牌

「空中無人機航母」九天預計本月底前首飛。

 

　　被稱為「空中無人機航母」的九天，最高飛行高度可達1.5萬米，其「異構蜂巢任務艙」可搭載上百枚巡飛彈或小型無人機，意味有能力對7000公里以外的目標進行縱深打擊。此外，烏克蘭以民用集裝箱、預製屋將無人機提前運至俄羅斯境內，亦令華盛頓驚覺美國的脆弱，尤其是每月成千上萬來自中國的貨櫃，會否同存「特洛伊木馬」風險。

 

侵侵或醞釀新行政命令封殺

 

　　面對此不對稱風險，白宮正醞釀新的行政命令反擊，包括繼2018年禁止軍方採購和使用中國製無人機後，擬全面限制中國製新型無人機在美國的銷售和使用；推動聯邦政府加大對本土無人機產業的投資等。

 

無人機 | FOCUS | 無人機出奇制勝，新博弈中國藏王牌

烏克蘭周日（1日）以117駕無人機深入偷襲俄羅斯腹地。

 

　　鑑於中國公司佔據美國無人機市場至少75%份額，倘若禁令真的實施，恐對美國農業、急救、建築等眾多產業產生連鎖反應。大疆創新（DAJ）全球政策負責人Adam Welsh較早時就指，公司無人機支持了全美近50萬個就業機會及1160億美元的經濟活動。

 

　　以亞馬遜網站上的無人機為例，大部分都來自大疆、道通智能（Autel）、博坦（Potensic）等中國公司，其中大疆無人機的售價低至199美元起。因應可能出台的禁令，大疆5月中發布「迄今為止最強大的消費級無人機」Mavic 4 Pro無人機，已在歐洲、澳洲、加拿大等地同步發售，唯獨未有登陸美國。

 

掌電池、稀土永磁體供應鏈

 

　　特朗普潛在的行政命令能否復興無人機產業？早在4月，中國商務部即已將Skydio、BRINC、Kratos 、Rapid Flight等多間美國無人機公司，列入「不可靠實體清單」，禁止其從事與中國有關的進出口活動、在華新增投資。其中，Skydio作為美國最大的無人機製造商，去年10月就已遭中國制裁並切斷電池供應，而需依賴庫存並尋找替代供應。

 

無人機 | FOCUS | 無人機出奇制勝，新博弈中國藏王牌

無人機發動機的核心部件稀土永磁體，大部分產能來自中國。(AP)

 

　　除了電池，無人機發動機的核心部件稀土永磁體，大部分產能亦來自中國。以第三代稀土永磁材料NdFeB（釹鐵硼永磁體）為例，今年中國的產能超過20萬噸，而美國僅約5000噸。受惠稀土的戰略地位，NdFeB龍頭金力永磁（06680）四連升創新高，新勢力龍磁科技（深：300835）半日同拉升12%。

撰文:金子安

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