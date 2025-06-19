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聯儲議息 | FOCUS | 鮑公再拒「減息令」，侵侵「伊朗牌」拆招？

19/06/2025

　　侵侵的軟硬兼施，對普京、內塔、甚至北京均徒勞無功，最新不為所動的則是美聯儲主席鮑威爾－－6月議息第四次維持政策利率在4.25%-4.5%區間。面對總統的「愚蠢」指摘，鮑威爾力陳「關稅」的不確定性，甩鍋俠也好、擋箭牌也罷，聯儲減息愈趨謹慎，特朗普如何拆招？

 

憂通脹夏季大幅上升

 

　　美聯儲周四（本港時間19日）凌晨結束一連兩日議息，特朗普心心念念的「立即降息」，毫無懸念再次落空。盡管會議聲明刪除了「更高失業率和更高通脹的風險已上升」表述，但無論是經濟預測，還是議息後記者會，都指向滯脹陰影。

 

聯儲議息 | FOCUS | 鮑公再拒「減息令」，侵侵「伊朗牌」拆招？

特朗普心心念念的「立即降息」，毫無懸念再次落空。

 

　　 　關於聯儲兩大目標－－充分就業和物價穩定，最新預測2025年失業率4.5%、PCE（個人消費支出物價）升3%，高於3月的4.4%、2.7%；GDP增長1.4%，略低於3月的1.7%。鮑威爾並稱，「關稅通過供應鏈到達最終消費者需要時間」，「我認識的每個人都預測，未來幾個月通脹將因關稅而大幅上升，因為總得有人為關稅買單」，「零售商今天出售的商品可能是關稅生效前幾個月進口的」。

 

勞動力市場暗流涌動

 

　　上述表態顯示，聯儲刻意忽視近期的通脹鴿派數據，包括5月CPI錄2.4%低預期、6月消費者信心錄6個月首次反彈、兩年期通脹預期降至2.38%等。背後理據除了關稅還有油價。鮑威爾就指，「1970年代（石油危機）確實對通脹產生了持久影響。」

 

聯儲議息 | FOCUS | 鮑公再拒「減息令」，侵侵「伊朗牌」拆招？

美國最新持續申領失業救濟人數已達2021年11月以來最高。

 

 

　　不過，鑑於美國今年石油產量將創日均1360萬桶的新高，與其擔心油價飆升刺激通脹，不如關注對勞動力市場的衝擊。何解？看看美國最新持續申領失業救濟人數已達2021年11月以來最高，以及寶潔、微軟等大公司紛紛裁員，顯示通脹、失業率雖暫波瀾不驚，但企業招聘、消費支出已在走弱。

 

美軍介入戰事利美股

 

　　「等待最後一隻靴子落地」的聯儲選擇以不變應萬變，但內部分歧、甚至派系之爭卻愈加明顯。點陣圖顯示，預計今年不減息的鷹派陣營從3月的4位顯著增至7位。隨著更多委員反對減息，鮑威爾跟特朗普的矛盾恐更加尖銳，而高昂融資成本或進一步施壓消費、就業市場。

 

聯儲議息 | FOCUS | 鮑公再拒「減息令」，侵侵「伊朗牌」拆招？

1991年沙漠風暴、1993年北約轟炸南斯拉夫、2003年入侵伊拉克，美軍直接介入都無不推升標普500指數走高。

 

 

　　眼見「減息1厘」遙遙無期，侵侵如何拆招？答案或指向伊朗。歷史數據顯示，1991年沙漠風暴行動、1993年北約轟炸南斯拉夫、2003年入侵伊拉克，美軍直接介入都無不推升標普500指數走高。

撰文:金子安

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