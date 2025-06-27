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小米 | FOCUS | YU7狙擊Model Y，小米擁爆火方程式

27/06/2025

　　來得最晚，賣得最火－－周四（26日）晚正式發布的小米YU7，短短一小時錄28.9萬輛大定，相當於內地SUV「銷冠」特斯拉Model Y去年銷量的六成。「消費寒冬，惟有錢人真多」的感嘆下，小米汽車現象級風靡，如同「一醜難求」的Labubu，以及上海新地標「路易號」巨輪，爆火方程式直指「視覺衝擊+情緒價值」。

 

空間、續航、售價均完勝

 

　　繼去年3月揭盅的首款純電轎車SU7，低至21.59萬元（人民幣．下同）後，小米首款純電SUV YU7，昨晚定格於25.35萬元。內部空間、續航能力均超被雷軍稱為「史詩級神作」的Model Y（煥新版），價格反低1萬元，加上媲美法拉利Purosangue的炫酷造型，難怪短短3分鐘就突破20萬輛大定，創下全球車企最火銷售紀錄。

 

小米 | FOCUS | YU7狙擊Model Y，小米擁爆火方程式

 

　　相比去年SU7上市27分鐘大定破5萬輛，今次YU7表現青出於藍，原因之一當推國人對SUV的偏愛。中汽中心數據顯示，去年SUV佔乘用車銷量53%，高於轎車的42%。即使YU7料8月才開啟首批交付，分析仍預計，YU7第四季或佔小米全部汽車交付量的三分一，並推動全年賣車收入按年升兩倍至990億元。小米（01810）股價今早刷新高，高見61.45港元。

 

傳承Mi look視覺衝擊力

 

　　原因之二，則是雷軍的原話，「YU7是為誰設計的？是為那些無法容忍平庸的人，是為那些始終走在時代前列的人。」延續SU7的標誌性水滴大燈、光環尾燈、極緻運動頭身比，跟法拉利訂製綠色相仿的主打寶石綠，如同Labubu標誌性的9顆尖牙和大眼，極具視覺衝擊力。

 

小米 | FOCUS | YU7狙擊Model Y，小米擁爆火方程式

被稱為上海全新文化地標、位於南京西路繁華商業區的「路易號」，亦是深諳流量密碼。(jingan.gov)

 

　　小米汽車首席設計師李田原就指，汽車是具有靈魂，有情感的產品，是美的體現、人物性格的表達；人們買什麼樣的，要傳達給他人「這是我的眼光」。

 

　　無獨有偶，被稱為上海全新文化地標、位於南京西路繁華商業區的「路易號」（LV旗艦店），無視奢侈品市場銷售低迷，以長114.5米、高30米的「巨輪」搶鏡，亦是深諳流量密碼。

 

其他車企押注差異化競爭

 

　　此外，從「年輕人的第一輛保時捷Taycan」、「年輕人的第一輛法拉利Purosangue」，以及「百公里加速快至3.23 秒」、「24小時耐力挑戰3944公里」、「一秒破窗安全錘」、「智能調光天幕」等概念，都精準迎合了中產階級性價比、黑科技、安全感、酷時尚等的情緒價值需求。

 

小米 | FOCUS | YU7狙擊Model Y，小米擁爆火方程式

小米YU7(上圖)被戲稱為「年輕人的第一輛法拉利Purosangue(下圖)」。

 

　　面對後來居上的「鮎魚」小米，其他車企如何迎戰？答案指向差異化競爭。首個迎戰的是將於下周發布純電SUV G7的小鵬（09868），主打「全球首款L3級算力汽車」概念；接著是將於7月發布純電SUV i8的理想（02015），主打三排6座「照顧全家人的出行體驗」。

 

　　另值留意的是，廣汽豐田較早時宣布，正式接入小米「人車家」生態。未來「華為系」、「小米系」、「非華非米系」的三分天下如何此消彼長？圖窮匕見時刻越來愈近。

撰文:金子安

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