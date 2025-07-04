小鵬G7 | FOCUS | 小鵬升級SUV內捲，圖靈算力挑機英偉達

早買早享受？對新能源車而言，「後買有著數」或方是王道。造車新勢力小鵬（09868）周四（3日）發布全球首款L3級算力AI汽車－－G7，最高配置版本低至22.58萬元（人民幣．下同），盈利擔憂拖累股價錄一個月新低。儘管如此，小鵬最新發布會罕有獲央視全程背書，訊號意義不容小覷。

央視背書「移動超級計算中心」





相比小米YU7的25.35萬元、特斯拉ModelY（煥新版）的26.35萬元起，小鵬G7的最新定價，如同在中型SUV市場投下一枚深水炸彈，亦為其今年能否實現自2014年成立以來的首次盈利增添不確定性（首季净虧損6.64億元），拖累股價周五半日跌逾5%。

G7搭載3顆小鵬自研的圖靈晶片，有效算力（2250 TOPS）相當於9顆英偉達Orin-X智駕晶片。

不過，若留意央視新聞昨晚7時半「首屈一指」節目，全程直播G7全球發布會，並稱其為「移動超級計算中心」，就知G7的賣點遠非低價那麼簡單。

最吸睛的，當屬其搭載3顆小鵬自研的圖靈晶片，有效算力（2250 TOPS）相當於9顆英偉達Orin-X智駕晶片；後者目前為最主流的智駕晶片，獲眾多新能源車企選用（例如比亞迪百萬級豪車「仰望U8」）。英偉達雖已發布新一代Thor智駕晶片，巔峰算力高達2000TOPS，但論性價比和交付效率，圖靈仍遠勝一籌。

「後買有著數」，或衝擊G6銷量

小鵬標榜G7有效算力高達行業其他旗艦車型的3-28倍，而L3級體驗門檻低至20萬元，意味不單突破英偉達的算力壟斷，更實現真正的智駕平權。圖靈晶片亦可同時應用在飛行汽車、機器人等領域，形成全棧閉環。

此外，小鵬還牽手華為，搭載AR-HUD「追光全景」抬頭顯示，相當於將汽車擋風玻璃變身智能屏，以算力、光學、感知等技術硬件重構人車交互邏輯。「移動超級計算中心」的官方認證，令獲算力及大模型賦能的國產新能源車未來遐想無限。

小鵬還牽手華為，搭載AR-HUD「追光全景」抬頭顯示，以算力、光學、感知等技術硬件重構人車交互邏輯。

但硬幣總有兩面，性能大幅提升的G7僅較3月發布的新版G6貴不到2萬元，恐衝擊後者銷量。以吉利旗下极氪為例，經歷旗艦車型001去年「半年換兩代」的風波後，6月交付量按年跌17%，上半年增速較去年同期大幅放緩（3.3% VS 106%）。

撰文:金子安

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