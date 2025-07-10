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英偉達 | FOCUS | 英偉達4萬億帝國，左手減倉右手押注

10/07/2025

　　1月因「Deepseek時刻」跌穿3萬億美元，4月因「解放日」暴瀉至2.3萬億美元，周三（9日）問鼎史上首個市值4萬億美元公司－－英偉達（Nvidia）王者歸來。逆轉的秘訣，除了人工智能欣欣向榮的大背景，簡而言之，即是其早已不再自視為一間晶片公司。

 

踏准GPU浪潮，顛覆摩爾定律

 

　　從人生產軟件（程序員寫代碼），到機器生產軟件（生成式AI理解、處理、轉化Token），踏准CPU升級至GPU浪潮的英偉達，技術演進一騎絕塵，早已顛覆摩爾定律。

 

　　自2023年、2024年分別發布Hopper架構（如H00晶片）、Blackwell架構（如B100），今年升級至Blackwell Ultra，每一款都以超卓性能（例如不到半個手掌大小的B200，雲集2080億個電晶體），令競逐AI大模型訓練的科技巨頭，心甘情願支付高溢價（毛利率達71%）。

 

英偉達 | FOCUS | 英偉達4萬億帝國，左手減倉右手押注

 

　　儘管超微、博通等後來者緊追不捨，但英偉達早已制定未來算力指數級增長路線，除了今年下半年上市的Blackwell Ultra，2026、2027、2028年擬分別推出Rubin、Rubin Ultra、Feynman架構。分析師就預計，到2028年，公司營收將突破3000億美元（去年為1246億美元）。

 

進軍雲計算，押注人形機器人

 

　　不過，從執行長黃仁勳的種種動向看，英偉達的野心遠不止賣晶片。早在2023年就推出DGX Cloud進軍雲計算，並力挺雲技術公司CoreWeave，後者3月底上市以來股價已飆升近三倍，本月率先部署英偉達最新Blackwell Ultra晶片，或衝擊微軟、谷歌等老牌雲供應商。

 

英偉達 | FOCUS | 英偉達4萬億帝國，左手減倉右手押注

 

　　更大的野心則是機器人，黃仁勳明言此是「萬億美元級別的增長機會」。繼3月發布全球首個開源機器人基礎模型「Isaac GR00T N1」後，5月再發布更新版的「Isaac GR00T N1.5」，冀賦予人形機器人推理能力。

 

關鍵在突破物理世界推理能力


　　 　
　　意義何在？皆因AI的下一演進方向是從「生成式」走向「推理式」，其中一大關鍵即是對物理世界的推理能力（例如慣性、摩擦力、因果關係），最終令AI智能體具備識別前所未知情境、解決前所未見問題的執行能力，而AI智能體本質上就是機器人。

 

　　無獨有偶，總部位於北京的銀河通用（Galbot）、上海的傅利葉（Fourier）、杭州的宇樹（Unitree）都正使用上述英偉達模型開發或訓練機器人。

 

英偉達 | FOCUS | 英偉達4萬億帝國，左手減倉右手押注

杭州的宇樹（Unitree）等正使用上述英偉達模型開發或訓練機器人。

 

　　從晶片、雲服務、機器人乃至量子超級電腦，可謂極盡人類未來的終極想象力。盡管「老黃」基於3月計劃（年底前減持最多600萬股）於6月、7月至今分別減持10萬股、22.5萬股，但AI算力+物理智能+量子未來的三維布局，無疑已鎖定英偉達未來股價的更大潛力。

撰文:金子安

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