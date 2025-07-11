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短劇 | FOCUS | 京東效仿字節、騰訊？「土味短劇」藏千億金礦

11/07/2025

　　復仇、權謀、甜寵、修仙；霸總、綠茶、萌娃、後媽⋯⋯俗到極緻的短劇，卻是當今最有含金量的賽道之一，國內用戶規模直逼7億，市場規模預計到2027年突破1000億元（人民幣．下同），難怪近日在外賣市場「攪局」的京東(09618)，據報擬最新進軍短劇市場。

 

短劇市場規模超電影票房

 

　　打開港版蘋果商店，字節跳動旗下「紅果短劇」赫然名列免費App排行榜第四。其6月20日上線的《雲渺3：鎮魔世家》，首日播放量逾8000萬；最新7月3日上線的《念念有詞》，累計播放量更已破10億。快節奏、大反轉的劇情，如同工業多巴胺，推升紅果月活(MAU)按年增逾兩倍至近1.73億（截至3月），焉能不令為高頻流量爭崩頭的巨頭們心動？

 

短劇 | FOCUS | 京東效仿字節、騰訊？「土味短劇」藏千億金礦

6月20日上線的短劇《雲渺3：鎮魔世家》，首日播放量逾8000萬。

 

　　被稱為「TikTok+Netflix」的短劇，去年中國市場規模達504億元，首次超越電影票房（425億元）；截至6月，全國短劇用戶已達6.96億，佔網民總數近七成。短劇風靡的背後，既是移動互聯網愈趨碎片化的必然，更是精準迎合忙碌、疲憊、無力感現代人的情緒需要。

 

愛奇藝遭狙擊，騰訊變陣

 

　　「紅果短劇」之類短視頻平台異軍突起，曾因《慶餘年》、《狂飆》等長劇賺得盆滿鉢滿的愛奇藝，去年淨利、營收卻分別按年跌60%、8%，盡顯短劇的分流衝擊。儘管去年9月推出「愛奇藝微短劇」App，但在美股價年初至今仍跌9%。

 

短劇 | FOCUS | 京東效仿字節、騰訊？「土味短劇」藏千億金礦

騰訊6月在微信推出「短劇」小程序，標榜「全網口碑免費好劇」。

　　 　
　　同樣面對字節跳動這一勁敵，騰訊(00700)亦嚴陣以待。創始人馬化騰年初「短劇對長內容造成較大衝擊」話音猶在，騰訊6月在微信推出「短劇」小程序，標榜「全網口碑免費好劇」，顯然是劍指主打免費的「紅果短劇」。此外，退任新世界發展(00017)行政總裁的鄭志剛，3月亦夥拍瑞士投資公司JAKOTA Capital進軍全球短劇行業。

 

免費情緒消費成變現利器

 

　　那麼，免費模式如何賺錢？簡而言之，即是「以小博大＋廣告變現」。製作方方面，短劇顧名思義，每集主打短，以上述爆火的《念念有詞》為例，每集平均不到2分鐘，追完全部92集亦僅需3小時，再加上AI大大降低劇本創作、後期製作等成本，小製作亦能隨時一夜成名。

 

短劇 | FOCUS | 京東效仿字節、騰訊？「土味短劇」藏千億金礦

當短劇平台形成規模效應，龐大的高頻、黏性用戶群將轉化為可變現的情緒消費。

 

　　平台方面，過往付費會員、充值看劇的IAP（應用內購買）模式逐漸式微，取而代之的，是通過觀看插播廣告免費解鎖的IAA模式（應用內廣告變現），除了插入廣告、品牌植入等，還能通過加入商品鏈接、購物車跳轉等方式將流量變現。

 

　　換言之，當短劇平台形成規模效應，龐大的高頻、黏性用戶群將轉化為可變現的情緒消費。主打供應鏈效率的京東欲進軍此網絡視聽產業，暫且無論真假，流量是王道，情緒亦是新貨幣。

 

撰文：金子安

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