  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

出口 | FOCUS | 關稅戰了個寂寞？中國順差錄歷史次高

14/07/2025

　　侵侵關稅戰了個寂寞？美國核心CPI會否「連續第5個月」低於預期，答案將於周二（15日）揭盅之前，海關總署周一（14日）公布的6月貿易順差錄歷史次高，出口增速亦錄3月以來首次回升，盡顯中國產業鏈愈打愈強的韌性。

 

海運價回升，或預示補庫存

 

　　3月12.4%、4月8.1%、5月4.8%，因「解放日」連續兩個月減速的中國出口，6月重獲動力，美元計按年增5.8%（預期：5%）；貿易順差擴大至1147.7億美元，錄僅次於1月的的歷史次高。其中，對美國出口按年跌幅從4月、5月的21%、35%，收窄至16%。

 

出口 | FOCUS | 關稅戰了個寂寞？中國順差錄歷史次高

 

　　值得一提的是，中美5月12日達成休兵90天共識後，搶出口效應一度推升發往美西的集裝箱海運價至5606美元（每40英尺貨櫃）的歷史紀錄。此後海運價連續4周暴跌，至7月4日錄2089美元，惟最新一周止跌回升至2194美元，或預示美國零售商利用關稅暫緩期屆滿前的窗口期，再次發力補庫存。

 

對越、泰、印尼出口齊井噴

 

　　相比中國對美國出口縮水，更吸睛的，則是中國對越南、泰國、印尼3個東盟國家的出口井噴，上半年分別錄約931億、506億、406億美元，按年升20%、22%、15%，合計相當於中國對美出口的85%。

 

出口 | FOCUS | 關稅戰了個寂寞？中國順差錄歷史次高

 

　　出口何物？以越南為例，上半年廣西至越南中歐班列累計發送出口貨物18870個標準箱，其中汽車配件2528標箱，按年增100%。泰國、印尼則從中國進口大量機械、電子產品、電氣設備、汽車零件等。

 

倒逼勞動密集型產業反內捲

 

　　央視旗下「玉淵譚天」就指，儘管美國仍是全球貿易的重要參與者，但其影響力正在逐漸減弱；新的國際貿易格局正在逐漸形成；從某些層面來說，國際貿易體系已逐步適應並超越美國政策的影響。

 

　　不過，上半年中國機電產品出口增9.5%之餘，勞動密集型產品仍是拖累，其中，鞋靴、手機、箱包出口分別跌7.2%、8.5%、11.2%，消費品出口下滑部分反映相對成熟生產線轉移，以及「小額豁免」政策終止的衝擊。

 

　　面對出口動能向優向新和低端轉移并存的現實，無序競爭的陰影仍揮之不去，《人民日報》頭版同日發表文章，直指中國汽車銷量創新高得益於破除「內捲式」競爭，化解相關產業結構性矛盾的政策已箭在弦上。

撰文:金子安

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

01527

天潔環境

2.060

異動股

03070

平安香港高息

37.120

異動股

06160

百濟神州

160.200

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03070 平安香港高息
  • 37.220
  • 06160 百濟神州
  • 159.900
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 107.700
  • 00399 領航醫藥生物科技
  • 0.335
  • 01918 融創中國
  • 1.640
股份推介
  • 01530 三生製藥
  • 27.650
  • 目標︰--
  • 01347 華虹半導體
  • 35.300
  • 目標︰$44.20
  • 02333 長城汽車
  • 13.180
  • 目標︰$15.50
  • 02318 中國平安
  • 52.750
  • 目標︰$55.00
  • 02590 極智嘉－Ｗ
  • 19.880
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 107.700
  • 00388 香港交易所
  • 425.800
  • 00700 騰訊控股
  • 503.500
  • 00005 滙豐控股
  • 97.700
  • 02318 中國平安
  • 52.750
報章貼士
  • 01709 德林控股
  • 3.970
  • 目標︰$4.50
  • 00354 中國軟件國際
  • 5.080
  • 目標︰$5.68
  • 02268 藥明合聯
  • 48.650
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

15/07/2025 09:23  恒指高開78點報24281，中國將公布重磅數據內銀高開

15/07/2025 09:00  《盤前攻略》美股微升個別中概股造好，挾淡倉後牛熊部署更趨緊慎

15/07/2025 08:23  【開市Ｇｏ】比特幣破頂，官媒反對內捲競爭，傳新世界申貸款觸礁

15/07/2025 07:50  《國金頭條》投資者平衡關稅與財報影響，美股倒升納指創新高

15/07/2025 08:07  【俄烏開戰】白宮威脅對俄徵百分百二級關稅，中國和印度被點名

15/07/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入８２﹒４３億元，買美團沽老鋪黃金

15/07/2025 08:41  【大行炒Ｄ乜】摩通點評地產股升新地目標逾兩成，大摩點評金屬股

15/07/2025 09:38  《財資快訊》美電穩報７﹒８５００，一個月拆息微升至０﹒９％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

美國議息 | CPI公布前特朗普痛批鮑威爾愚蠢，呼籲降息至1厘新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

招證高開15%，據報招銀國際已獲發虛擬資產牌照新文章
人氣文章

新聞>國際動態

俄烏 | 白宮威脅對俄徵百分百二級關稅，中國和印度被點名新文章
品味生活
生活
人氣文章

FOCUS

出口 | FOCUS | 關稅戰了個寂寞？中國順差錄歷史次高
人氣文章

財識兼收．止凡

英皇出事關鍵位
人氣文章

影視娛樂

F4於12年後再度合體 五月天花2年時間撮合 粉絲慨嘆「杉菜」徐熙媛已不在
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

任何年齡都需要蛋白質！拆解5個銀髮族飲食誤解：肌肉流失更要補充蛋白質！
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

L’Oreal裁員、LVMH辦公室遷走，到時裝雜誌停刊：香港經濟前景還有希望嗎？
人氣文章

Fashion

Miu Miu 是 Gen Z 新寵！萬元以下入手人氣手袋：經典 Nappa 皮、夏日編織風，度假風穿搭必備精緻小包！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
抗老 │ 研究證實：進食5大抗老食物，8周逆齡近9歲，激活細胞修復
人氣文章
46歲亞洲先生黃竣鋒回憶深圳遇襲：3刀重傷眼球險爆，康復仍留疤痕
人氣文章
人工智能突破：男子患怪病10年未查明真相，靠ChatGPT成功破解病因！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/07/2025 11:05
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/07/2025 11:05
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/07/2025 11:05
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/07/2025 10:45
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話15/07/2025
美國議息 | CPI公布前特朗普痛批鮑威爾愚蠢，呼籲降息至1厘
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

俄烏 | 白宮威脅對俄徵百分百二級關稅，中國和印度被點名

15/07/2025 09:26

關稅戰

台灣高科技產業恐斷鏈

15/07/2025 09:00

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，PAObank開戶定存優惠1個月...

06/07/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處